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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 281282283284
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:01

  BIGor написав:
  rjkz написав:Хотя дома и с друзьями они пока говорят на русском ( из разных стран бСССР. Да и у нас в семье все-таки на языке общаемся, сорри), но подозреваю, что еще пару лет и перейдут на Инглиш полностью. Я уже вижу детей, которые приехали в таком возрасте - единицы сохраняют свободный русский/украинский.

Оце дуже пагано, це звичайно особисте право кожного, але бачу в Польщі 90% наших розмовляють кацапською, і якщо не знаєш звідки людина - дивишся на них як на кацапів або драників.

В Германии тоже большинство наших на русском шпрехает.
Но это и неудивительно, так как много людей бежало с Востока и Юга Украины.
Хватает также народа из Киева и северных окрестностей. Опять же в основном ресскоязычные.
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 00:40

  akurt написав:
  rjkz написав:+1
МОжно подробнее по п.В.
Что-то мне сложно представить работу мечты по которой нужна только вакцинаци от ковида.

Это работа на "мясной фабрике" - упаковка полуфабрикатов мясных. Привлекательность была в том, что работа в помещении в стерильной или почти стерильной/чистой/теплой обстановке.
То есть работа с продуктами питания. Вот там потребовали Сертификат вакцинации.
Вот вроде нашел работу на 19,5$ в час. Планировал выйти на работу с 10 января - но позвонили сказали, что можно уже с 3 января.
Сейчас самая большая проблема для него - жилье: резко сокращают программу поддержки прибывших украинцев.
Проблема номер 2: жуткое засилье всяких бомжей и наркоманов, людей, находящихся на "дне жизни". Сказал, что это довольно страшно.
Генеральная проблема: язык...


Ну, это не "работа мечты", а сюрвайвал джаб.
Хотя может для Монитобы...
19,5 в час даже канадских для Канады да еще и Монитобы со старта наверное неплохо.
Очень многие начинали с сюрвайвал джаб, ничего страшного. Недавно с дядькой разговаривал, он 30 лет назад приехав без языка, газеты разносил за 3 доллара в час. Потом удалось устроиться по инженерной своей специальности и жизнь наладилась. Недавно вышел на хорошую пенсию, квартира выплачена, еще одна в ренте трудится, дети устроены, внуки радуют.
Кто-то машины мыл, кто-то в пекарне работал. Это временно. Хотя сейчас столько открытых вакансий хоуматтендентов, что старт, особенно для женщин (хотя немало и мужчин) совсем упрощен. Берут всех подряд (отсеивают только по тесту на алкоголь и наркотики), лайсенс после недельных курсов за несколько сотен.
Сейчас вроде им минималку ставят 18+ +бенефиты и овертаймы сколько хотят.
Бомжи и наркоманы почему-то любыт либеральные территории.
Канада - сплошной либерализм. В США их много в демократических богатых локациях типа НЙ,СФ,ЛА. Им создают тепличные условия. ВОт и имеем.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 00:51

  Grand Touring написав:
  akurt написав:Сейчас самая большая проблема для него - жилье: резко сокращают программу поддержки прибывших украинцев.
Проблема номер 2: жуткое засилье всяких бомжей и наркоманов, людей, находящихся на "дне жизни". Сказал, что это довольно страшно.
Генеральная проблема: язык...


По поводу Виннипега и розовых очков.
Розовые очки спали, когда понял, что Канада (конкретно Виннипег) сильно переоценены до приезда. Как запретный плод, который кажется сладким из-за своей недоступности.

В реальности, в целом люди живут в Виннипеге хуже чем в Кракове. Если бы не польская надменность - Польша отличная по экономике страна.

Там не просто бомжи, наркоманы - а фрики, внешностью, по поведению. Таких в Европе нет. Они страшны тем, когда понимаешь как общество глубоко впечатало их в дно. Когда начинаешь задумываться, что они такими не родились, когда-то у них тоже была канадская мечта, и чем украинцы застрахованы от их участи.

И мое мнение почему Монитоба закрывает программу поддержки - с наплывом украинцев упала зарплата, сократилось количество вакансий, выросли цены на аренду и авто. Т.е. уровень жизни за год резко сократился в худшую сторону.


Когда искал пути, то целился в Канаду, хотя хотел в США. Канада - это трудный, но фактически гарантированный, если выполняешь условия Экспресс-Энтри, вариант.
СЩА - должно еще и повезти в той или иной мере.
Так вот по Канаде сложилось впечатление, что нормальная жизнь там сосредоточена в Торонто, Ванкувере и может Монреале (но он франкофонный).
Остальная часть Канады очень нелегкая для жизни.
Но разные провинциальные программы как раз и заточены на привлечение рабочей силы на тяжелую работу на промыщленное производство. Там прямо пишут какие специальности нужны. Другое дело, что многие человеки едут по, скажем, программе Монитобы или Саскачевана, а прямиком прут в Торонто.
В страну въезжают легально, а там уж кто им запретит? Демократия.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 08:45

  rjkz написав:Ну, это не "работа мечты", а сюрвайвал джаб.
Хотя может для Монитобы...
19,5 в час даже канадских для Канады да еще и Монитобы со старта наверное неплохо.
Очень многие начинали с сюрвайвал джаб, ничего страшного.

Там важно то, что парень реально работящий и с мозгами в голове, чего многим нашим людям не хватает.
Я ему вчера сказал: "Не бойся, тебе только 20 лет. Я в 20 лет был бедным и почти нищим. Да и в 25 тоже. И пахал, пахал и пахал... Правда, больше головой, чем руками/ногами... Свет в окне реально загорелся только в 30..."
В США считается, что человек должен создать фундамент до 30-ти лет. Так что время и - главное - ВОЗМОЖНОСТЬ есть.
Будем посмотреть...

P.S. Его родители сидят на чемоданах в Анталии - младшему брату до сих пор хитрые канадцы не дали визу... У родителей виза в паспорт уже вклеена...
Сам в мае/июне планирую посетить США и Канаду - посмотрю/пощупаю Канаду на месте...
akurt
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