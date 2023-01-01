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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 282283284285
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 03:21

  Grand Touring написав:rjkz https://umanitoba.ca/admissions/undergr ... -estimates

или цена за полгода на непрестижном факультете
https://studentaccount.utoronto.ca/wp-c ... mestic.pdf
https://studentaccount.utoronto.ca/wp-c ... -Intnl.pdf


Для PR еще гуманно, для понаехов намного дороже.
Можно сначала получить ПиаР, а потом уж идти учиться.
Наверняка, какие-то гранты и эйды можно получить, остальное взять в студенческий лон.
Но в Канаде не очень высокие зарплаты по сравнению с США, долго выплачивать придется.
У меня знакомый, еще только легализовавщись, лет 12-15 назад дело было, пошел в каледж. Летом отпахал мувером и за весь курс припер им бабки. Они офигели, не прикшие к такому. А чувак просто терпеть не может долги.
Его жена брала лоны, эйды и гранты, работала партайм во время учебы, но закончила с долгами в несколько десятков куе, но семья напряглась и за год закрыла долг полностью. Хотя многие живут всю жизнь со студенческими долгами выплачивая минимальный месячный пеймент, хотя могут закрыть быстро.
Но что-то я был уверен в социализме канадских устоев.
Ошибся, каюсь.
И наверняка есть варианты. Если они даже в США есть, то и в Канаде должны быть.
По крайней мере для резидентов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 08:08

Re: Еміграція, заробітчанство

Happy New Year everybody!
rjkz
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Повідомлень: 14062
З нами з: 31.01.12
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  #<1 ... 282283284285
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