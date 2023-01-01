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Для PR еще гуманно, для понаехов намного дороже. Можно сначала получить ПиаР, а потом уж идти учиться. Наверняка, какие-то гранты и эйды можно получить, остальное взять в студенческий лон. Но в Канаде не очень высокие зарплаты по сравнению с США, долго выплачивать придется. У меня знакомый, еще только легализовавщись, лет 12-15 назад дело было, пошел в каледж. Летом отпахал мувером и за весь курс припер им бабки. Они офигели, не прикшие к такому. А чувак просто терпеть не может долги. Его жена брала лоны, эйды и гранты, работала партайм во время учебы, но закончила с долгами в несколько десятков куе, но семья напряглась и за год закрыла долг полностью. Хотя многие живут всю жизнь со студенческими долгами выплачивая минимальный месячный пеймент, хотя могут закрыть быстро. Но что-то я был уверен в социализме канадских устоев. Ошибся, каюсь. И наверняка есть варианты. Если они даже в США есть, то и в Канаде должны быть. По крайней мере для резидентов.