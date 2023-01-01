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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 січ, 2023 03:21
Для PR еще гуманно, для понаехов намного дороже.
Можно сначала получить ПиаР, а потом уж идти учиться.
Наверняка, какие-то гранты и эйды можно получить, остальное взять в студенческий лон.
Но в Канаде не очень высокие зарплаты по сравнению с США, долго выплачивать придется.
У меня знакомый, еще только легализовавщись, лет 12-15 назад дело было, пошел в каледж. Летом отпахал мувером и за весь курс припер им бабки. Они офигели, не прикшие к такому. А чувак просто терпеть не может долги.
Его жена брала лоны, эйды и гранты, работала партайм во время учебы, но закончила с долгами в несколько десятков куе, но семья напряглась и за год закрыла долг полностью. Хотя многие живут всю жизнь со студенческими долгами выплачивая минимальный месячный пеймент, хотя могут закрыть быстро.
Но что-то я был уверен в социализме канадских устоев.
Ошибся, каюсь.
И наверняка есть варианты. Если они даже в США есть, то и в Канаде должны быть.
По крайней мере для резидентов.
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rjkz
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Додано: Нед 01 січ, 2023 08:08
Happy New Year everybody!
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rjkz
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Додано: Нед 01 січ, 2023 12:05
rjkz написав:
У меня знакомый, еще только легализовавщись, лет 12-15 назад дело было, пошел в каледж. Летом отпахал мувером и за весь курс припер им бабки. Они офигели, не прикшие к такому. А чувак просто терпеть не может долги.
Теж не можу терпіти борги, незнаю як пристосуюсь до життя в парадігмі західного світу. І ще не розумію "потреблядства" тут воно теж дуже розвинене... Можливо просто що майже все життя жили в бідноті.
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BIGor
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Додано: Нед 01 січ, 2023 12:17
BIGor написав: rjkz написав:
У меня знакомый, еще только легализовавщись, лет 12-15 назад дело было, пошел в каледж. Летом отпахал мувером и за весь курс припер им бабки. Они офигели, не прикшие к такому. А чувак просто терпеть не может долги.
Теж не можу терпіти борги, незнаю як пристосуюсь до життя в парадігмі західного світу. І ще не розумію "потреблядства" тут воно теж дуже розвинене... Можливо просто що майже все життя жили в бідноті.
Та не треба драматизувати, по-перше, ніхто не змушує до кредитів (тільки опосередковано, через високі ціни і вигідність тих кредитів), як і до споживацтва. І рух" антиспоживацтва" є будь-де по всьому світу
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Faceless
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Додано: Нед 01 січ, 2023 13:15
Faceless написав:
по-перше, ніхто не змушує до кредитів
Приходиш такий з пачкою $ купити авто чи будинок, а тебе посилають за руським кораблем майже в усьому цивілізованому світі. Не кажучи що без хорошої кредитної історії майже все буде дорожче.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 01 січ, 2023 13:18
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
по-перше, ніхто не змушує до кредитів
Приходиш такий з пачкою $ купити авто чи будинок, а тебе посилають за руським кораблем майже в усьому цивілізованому світі. Не кажучи що без хорошої кредитної історії майже все буде дорожче.
Пан нічого не чув про банківські рахунки?
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Faceless
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