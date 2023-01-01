RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 282283284285
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 03:21

  Grand Touring написав:rjkz https://umanitoba.ca/admissions/undergr ... -estimates

или цена за полгода на непрестижном факультете
https://studentaccount.utoronto.ca/wp-c ... mestic.pdf
https://studentaccount.utoronto.ca/wp-c ... -Intnl.pdf


Для PR еще гуманно, для понаехов намного дороже.
Можно сначала получить ПиаР, а потом уж идти учиться.
Наверняка, какие-то гранты и эйды можно получить, остальное взять в студенческий лон.
Но в Канаде не очень высокие зарплаты по сравнению с США, долго выплачивать придется.
У меня знакомый, еще только легализовавщись, лет 12-15 назад дело было, пошел в каледж. Летом отпахал мувером и за весь курс припер им бабки. Они офигели, не прикшие к такому. А чувак просто терпеть не может долги.
Его жена брала лоны, эйды и гранты, работала партайм во время учебы, но закончила с долгами в несколько десятков куе, но семья напряглась и за год закрыла долг полностью. Хотя многие живут всю жизнь со студенческими долгами выплачивая минимальный месячный пеймент, хотя могут закрыть быстро.
Но что-то я был уверен в социализме канадских устоев.
Ошибся, каюсь.
И наверняка есть варианты. Если они даже в США есть, то и в Канаде должны быть.
По крайней мере для резидентов.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14062
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7369 раз.
Подякували: 4407 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 08:08

Re: Еміграція, заробітчанство

Happy New Year everybody!
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14062
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7369 раз.
Подякували: 4407 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 12:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:У меня знакомый, еще только легализовавщись, лет 12-15 назад дело было, пошел в каледж. Летом отпахал мувером и за весь курс припер им бабки. Они офигели, не прикшие к такому. А чувак просто терпеть не может долги.

Теж не можу терпіти борги, незнаю як пристосуюсь до життя в парадігмі західного світу. І ще не розумію "потреблядства" тут воно теж дуже розвинене... Можливо просто що майже все життя жили в бідноті.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7142
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 1504 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 12:17

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  rjkz написав:У меня знакомый, еще только легализовавщись, лет 12-15 назад дело было, пошел в каледж. Летом отпахал мувером и за весь курс припер им бабки. Они офигели, не прикшие к такому. А чувак просто терпеть не может долги.

Теж не можу терпіти борги, незнаю як пристосуюсь до життя в парадігмі західного світу. І ще не розумію "потреблядства" тут воно теж дуже розвинене... Можливо просто що майже все життя жили в бідноті.

Та не треба драматизувати, по-перше, ніхто не змушує до кредитів (тільки опосередковано, через високі ціни і вигідність тих кредитів), як і до споживацтва. І рух" антиспоживацтва" є будь-де по всьому світу
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32497
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1360 раз.
Подякували: 7656 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 13:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:по-перше, ніхто не змушує до кредитів

Приходиш такий з пачкою $ купити авто чи будинок, а тебе посилають за руським кораблем майже в усьому цивілізованому світі. Не кажучи що без хорошої кредитної історії майже все буде дорожче.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 203
З нами з: 29.07.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 13:18

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:по-перше, ніхто не змушує до кредитів

Приходиш такий з пачкою $ купити авто чи будинок, а тебе посилають за руським кораблем майже в усьому цивілізованому світі. Не кажучи що без хорошої кредитної історії майже все буде дорожче.
Пан нічого не чув про банківські рахунки?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32497
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1360 раз.
Подякували: 7656 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 282283284285
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.