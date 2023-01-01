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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 282283284285
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 03:21

  Grand Touring написав:rjkz https://umanitoba.ca/admissions/undergr ... -estimates

или цена за полгода на непрестижном факультете
https://studentaccount.utoronto.ca/wp-c ... mestic.pdf
https://studentaccount.utoronto.ca/wp-c ... -Intnl.pdf


Для PR еще гуманно, для понаехов намного дороже.
Можно сначала получить ПиаР, а потом уж идти учиться.
Наверняка, какие-то гранты и эйды можно получить, остальное взять в студенческий лон.
Но в Канаде не очень высокие зарплаты по сравнению с США, долго выплачивать придется.
У меня знакомый, еще только легализовавщись, лет 12-15 назад дело было, пошел в каледж. Летом отпахал мувером и за весь курс припер им бабки. Они офигели, не прикшие к такому. А чувак просто терпеть не может долги.
Его жена брала лоны, эйды и гранты, работала партайм во время учебы, но закончила с долгами в несколько десятков куе, но семья напряглась и за год закрыла долг полностью. Хотя многие живут всю жизнь со студенческими долгами выплачивая минимальный месячный пеймент, хотя могут закрыть быстро.
Но что-то я был уверен в социализме канадских устоев.
Ошибся, каюсь.
И наверняка есть варианты. Если они даже в США есть, то и в Канаде должны быть.
По крайней мере для резидентов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 08:08

Re: Еміграція, заробітчанство

Happy New Year everybody!
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 12:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:У меня знакомый, еще только легализовавщись, лет 12-15 назад дело было, пошел в каледж. Летом отпахал мувером и за весь курс припер им бабки. Они офигели, не прикшие к такому. А чувак просто терпеть не может долги.

Теж не можу терпіти борги, незнаю як пристосуюсь до життя в парадігмі західного світу. І ще не розумію "потреблядства" тут воно теж дуже розвинене... Можливо просто що майже все життя жили в бідноті.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 12:17

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  rjkz написав:У меня знакомый, еще только легализовавщись, лет 12-15 назад дело было, пошел в каледж. Летом отпахал мувером и за весь курс припер им бабки. Они офигели, не прикшие к такому. А чувак просто терпеть не может долги.

Теж не можу терпіти борги, незнаю як пристосуюсь до життя в парадігмі західного світу. І ще не розумію "потреблядства" тут воно теж дуже розвинене... Можливо просто що майже все життя жили в бідноті.

Та не треба драматизувати, по-перше, ніхто не змушує до кредитів (тільки опосередковано, через високі ціни і вигідність тих кредитів), як і до споживацтва. І рух" антиспоживацтва" є будь-де по всьому світу
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 13:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:по-перше, ніхто не змушує до кредитів

Приходиш такий з пачкою $ купити авто чи будинок, а тебе посилають за руським кораблем майже в усьому цивілізованому світі. Не кажучи що без хорошої кредитної історії майже все буде дорожче.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 13:18

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:по-перше, ніхто не змушує до кредитів

Приходиш такий з пачкою $ купити авто чи будинок, а тебе посилають за руським кораблем майже в усьому цивілізованому світі. Не кажучи що без хорошої кредитної історії майже все буде дорожче.
Пан нічого не чув про банківські рахунки?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 14:03

Цены в таблицах выше от rjkz and Grand Touring реально хорошие.
И реально стоит так учиться, ибо через границу южнее все минимум в 3 раза дороже.
Этап 2: закончив универ в Канаде - искать работу в США.
Из моих бесед в Силиконовой долине в октябре 2022 следует, что теоретически не очень важно, какой университет ты закончил. Важно, что ты знаешь, умеешь и сможешь ли влиться в команду.

Конечно, это касается не специальностей типа Культурологии, Экономики или Kinesiology and Recreation Management.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 14:08

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:по-перше, ніхто не змушує до кредитів

Приходиш такий з пачкою $ купити авто чи будинок, а тебе посилають за руським кораблем майже в усьому цивілізованому світі. Не кажучи що без хорошої кредитної історії майже все буде дорожче.
Пан нічого не чув про банківські рахунки?

А какая разница, если ты только приехал и вдруг из ниоткуда у тебя 100к уе на счету без подтверждения где взял (укр доки кстати фигово принимают, даже о продаже квартиры, не говоря уже о всяких ФОП). Вероятность быть посланным примерно такая же как и с налом, только еще и деньги залочат до выяснения. Я поэтому и решил на деньги из Украины жить, а тут набивать счет с новых заработков и все большие покупки (квартира/машина) с них делать.
П.С. Кстати интересно, BIGor, Вы писали что собираетесь покупать квартиру в Польше с денег, собранных в Украине. Еще не закидывали их на счет, как польский банк на такое реагирует?
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 15:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:А какая разница, если ты только приехал и вдруг из ниоткуда у тебя 100к уе на счету без подтверждения где взял (укр доки кстати фигово принимают, даже о продаже квартиры, не говоря уже о всяких ФОП). Вероятность быть посланным примерно такая же как и с налом, только еще и деньги залочат до выяснения. Я поэтому и решил на деньги из Украины жить, а тут набивать счет с новых заработков и все большие покупки (квартира/машина) с них делать.
П.С. Кстати интересно, BIGor, Вы писали что собираетесь покупать квартиру в Польше с денег, собранных в Украине. Еще не закидывали их на счет, как польский банк на такое реагирует?

Поки закидував тільки на життя, з фоповськими доками тут туго буде, думаємо легальну ЗП місцеву лишати на рахунку, а жити з нахомяченого (це варіант якщо доки не проканають).
BIGor
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