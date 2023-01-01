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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 283284285286
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Пан нічого не чув про банківські рахунки?
З банківськими рахунками ще гірше: там навіть довга історія клієнта не допоможе, якщо з'явиться кілька мільйонів для купівлі житла...
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Жити потрібно із пасивного доходу, а активний дохід і різницю між пасивним та витратами на життя реінвестувати, поступово підвищуючи витрати на життя.
в місяць $140 у 2022.


Тобто тримати в інвестиціях більше 30 тис.$ щоб жити як жебрак?
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:24

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Пан нічого не чув про банківські рахунки?
З банківськими рахунками ще гірше: там навіть довга історія клієнта не допоможе, якщо з'явиться кілька мільйонів для купівлі житла...
Хто казав, що вони мають з'явитися знікуди?
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:24

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:Жити потрібно із пасивного доходу, а активний дохід і різницю між пасивним та витратами на життя реінвестувати, поступово підвищуючи витрати на життя.
в місяць $140 у 2022.


Тобто тримати в інвестиціях більше 30 тис.$ щоб жити як жебрак?
Щоб жити, як Флайман, точніше
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Хто казав, що вони мають з'явитися знікуди?

Щоб купити житло за свої за розумний термін я знаю тільки кілька способів:
1. Отримати гроші від родичів
2. Заробітки закордоном (мешканцям Європи / США нема особливо куди йди)
3. Заробити на сірих (скажімо "ікси" криптовалюти) чи чорних схемах.
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