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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 січ, 2023 17:15
Faceless написав:
Пан нічого не чув про банківські рахунки?
З банківськими рахунками ще гірше: там навіть довга історія клієнта не допоможе, якщо з'явиться кілька мільйонів для купівлі житла...
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Додано: Нед 01 січ, 2023 17:19
flyman написав:
Жити потрібно із пасивного доходу, а активний дохід і різницю між пасивним та витратами на життя реінвестувати, поступово підвищуючи витрати на життя.
в місяць $140 у 2022.
Тобто тримати в інвестиціях більше 30 тис.$ щоб жити як жебрак?
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Додано: Нед 01 січ, 2023 17:24
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Пан нічого не чув про банківські рахунки?
З банківськими рахунками ще гірше: там навіть довга історія клієнта не допоможе, якщо з'явиться кілька мільйонів для купівлі житла...
Хто казав, що вони мають з'явитися знікуди?
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Додано: Нед 01 січ, 2023 17:24
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
Жити потрібно із пасивного доходу, а активний дохід і різницю між пасивним та витратами на життя реінвестувати, поступово підвищуючи витрати на життя.
в місяць $140 у 2022.
Тобто тримати в інвестиціях більше 30 тис.$ щоб жити як жебрак?
Щоб жити, як Флайман, точніше
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Додано: Нед 01 січ, 2023 17:29
Faceless написав:
Хто казав, що вони мають з'явитися знікуди?
Щоб купити житло за свої за розумний термін я знаю тільки кілька способів:
1. Отримати гроші від родичів
2. Заробітки закордоном (мешканцям Європи / США нема особливо куди йди)
3. Заробити на сірих (скажімо "ікси" криптовалюти) чи чорних схемах.
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