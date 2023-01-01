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Faceless написав:Хто казав, що вони мають з'явитися знікуди?
Щоб купити житло за свої за розумний термін я знаю тільки кілька способів: 1. Отримати гроші від родичів 2. Заробітки закордоном (мешканцям Європи / США нема особливо куди йди) 3. Заробити на сірих (скажімо "ікси" криптовалюти) чи чорних схемах.
Faceless написав:Хто казав, що вони мають з'явитися знікуди?
Щоб купити житло за свої за розумний термін я знаю тільки кілька способів: 1. Отримати гроші від родичів 2. Заробітки закордоном (мешканцям Європи / США нема особливо куди йди) 3. Заробити на сірих (скажімо "ікси" криптовалюти) чи чорних схемах.
Якісь стереотипи. Якщо ви не граєте у гру "споживацтво", працюєте і заробляєте вище середнього + щось інвестуєте, то так собій й назбираєте. Може, не за пару років, але й без такого дауншифтерства, як у Флаймана
Faceless написав:Якісь стереотипи. Якщо ви не граєте у гру "споживацтво", працюєте і заробляєте вище середнього + щось інвестуєте, то так собій й назбираєте. Може, не за пару років, але й без такого дауншифтерства, як у Флаймана
Так власне житло потрібне в 25-30 років щоб завести родину, а не в 60... От і доводиться брати кредити, а не купувати за свої.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 01 січ, 2023 17:43, всього редагувалось 1 раз.