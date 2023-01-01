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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 284285286287288289>
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Пан нічого не чув про банківські рахунки?
З банківськими рахунками ще гірше: там навіть довга історія клієнта не допоможе, якщо з'явиться кілька мільйонів для купівлі житла...
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Жити потрібно із пасивного доходу, а активний дохід і різницю між пасивним та витратами на життя реінвестувати, поступово підвищуючи витрати на життя.
в місяць $140 у 2022.


Тобто тримати в інвестиціях більше 30 тис.$ щоб жити як жебрак?
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:24

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Пан нічого не чув про банківські рахунки?
З банківськими рахунками ще гірше: там навіть довга історія клієнта не допоможе, якщо з'явиться кілька мільйонів для купівлі житла...
Хто казав, що вони мають з'явитися знікуди?
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:24

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:Жити потрібно із пасивного доходу, а активний дохід і різницю між пасивним та витратами на життя реінвестувати, поступово підвищуючи витрати на життя.
в місяць $140 у 2022.


Тобто тримати в інвестиціях більше 30 тис.$ щоб жити як жебрак?
Щоб жити, як Флайман, точніше
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Хто казав, що вони мають з'явитися знікуди?

Щоб купити житло за свої за розумний термін я знаю тільки кілька способів:
1. Отримати гроші від родичів
2. Заробітки закордоном (мешканцям Європи / США нема особливо куди йди)
3. Заробити на сірих (скажімо "ікси" криптовалюти) чи чорних схемах.
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Щоб жити, як Флайман, точніше

в Україні офіційно 183$ - рівень жебрацтва.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:37

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Щоб жити, як Флайман, точніше

в Україні офіційно 183$ - рівень жебрацтва.

2589 грн
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/wagemin/
Востаннє редагувалось flyman в Нед 01 січ, 2023 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:38

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Хто казав, що вони мають з'явитися знікуди?

Щоб купити житло за свої за розумний термін я знаю тільки кілька способів:
1. Отримати гроші від родичів
2. Заробітки закордоном (мешканцям Європи / США нема особливо куди йди)
3. Заробити на сірих (скажімо "ікси" криптовалюти) чи чорних схемах.

Якісь стереотипи.
Якщо ви не граєте у гру "споживацтво", працюєте і заробляєте вище середнього + щось інвестуєте, то так собій й назбираєте. Може, не за пару років, але й без такого дауншифтерства, як у Флаймана
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:42

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:Жити потрібно із пасивного доходу, а активний дохід і різницю між пасивним та витратами на життя реінвестувати, поступово підвищуючи витрати на життя.
в місяць $140 у 2022.


Тобто тримати в інвестиціях більше 30 тис.$ щоб жити як жебрак?

Можете продати прєлєсць в Україні і внести як перший внесок в ЄС в іпотеку щоб нас тут жаба дусила бачачи успішний успіх
Востаннє редагувалось flyman в Нед 01 січ, 2023 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Якісь стереотипи.
Якщо ви не граєте у гру "споживацтво", працюєте і заробляєте вище середнього + щось інвестуєте, то так собій й назбираєте. Може, не за пару років, але й без такого дауншифтерства, як у Флаймана

Так власне житло потрібне в 25-30 років щоб завести родину, а не в 60... От і доводиться брати кредити, а не купувати за свої.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 01 січ, 2023 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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