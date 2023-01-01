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Faceless написав:Якісь стереотипи. Якщо ви не граєте у гру "споживацтво", працюєте і заробляєте вище середнього + щось інвестуєте, то так собій й назбираєте. Може, не за пару років, але й без такого дауншифтерства, як у Флаймана
Так власне житло потрібне в 25-30 років щоб завести родину, а не в 60...
По-перше, те, що не можна завести родину в оренді - ще один стереотип. По-друге, якщо бажане житло для вас це 30 років накопичень, тут або треба переглянути свої доходи з витратами, або забаганки.
Мінімалка в Україні - це просто базова бюджетна цифра, і нічого спільного не має ні з прожитковим мінімумом, ні з іншими критеріями якості життя
мінзар 6700 грн, тільки не кажіть що таких з.п. нема
а ще є люди які навіть тих сліз що дають як пенсію не мають, але це ж не Київ Фейслеса, а інша планета[/quote]А ще є жебраки, то що тепер? Прожитковий мінімум знизимо до наявності теплого підвалу і обідів у центрах допомоги? Те, що мінзар не має ніякого відношення до прожиткового мінімуму - це факт, і навіть держава це не приховує. Те, що офіційно існуючий прожитковий мінімум - це абстрактна цифра, виключно для бюджетних розрахунків - теж не секрет. Те, що на ці гроші можна якось не померти, не означає в принципі нічого
Faceless написав:Якісь стереотипи. Якщо ви не граєте у гру "споживацтво", працюєте і заробляєте вище середнього + щось інвестуєте, то так собій й назбираєте. Може, не за пару років, але й без такого дауншифтерства, як у Флаймана
Так власне житло потрібне в 25-30 років щоб завести родину, а не в 60... От і доводиться брати кредити, а не купувати за свої.
в 25 років - це дійсно якщо родичі підкинуть гроші. а так потроху заробляєш та збираєш - й не обов'язково чекати 60...
Faceless написав:По-друге, якщо бажане житло для вас це 30 років накопичень, тут або треба переглянути свої доходи з витратами, або забаганки.
Цікаво послухати скільки треба збирати на житло якщо працювати на звичайній роботі в тій країні де живеш з родиною (скажімо дружина і 2 дітей) і орендуючи житло
Питання не має сенсу, оскільки: - житло буває різне, вартість якого відрізняється в рази і навіть на порядок по країні - "звичайна робота" це що? Є незвичайна? Спеціальностей, професій - безліч, і в різних містах оплачується по-різному. І, головне - професійне, кар'єрне зростання - суто суб' єктивна річ. Якщо вже є сім'я, то відповідно доходи можуть приносити обидва і відповідно накопичувати швидше. Крім того, свідоме рішення не грати в кредити означає, що ви самі свідомо вибрали дещо складніший шлях. Бо кредит в певному сенсі - купівля часу.
Faceless написав:житло буває різне, вартість якого відрізняється в рази і навіть на порядок по країні
Логічно що перше житло - бюджетне. Скажімо 40 м2. десь в селах під Києвом...
Faceless написав:"звичайна робота" це що? Є
Робота із середньою зарплатою, яку отримує значна частина громадян. Очевидно ж, що в 20-30 років більше середнього заробляють одиниці. І не потрібно їх порівнювати із заробітками в 40-50 років...
Faceless написав:Крім того, свідоме рішення не грати в кредити означає, що ви самі свідомо вибрали дещо складніший шлях. Бо кредит в певному сенсі - купівля часу.
В Україні (та інших країнах із низким доходом) є шлях заробітчанства, коли працюєш закордоном, отримуєш значно вищу ЗП, і витрачаєш вдома. Але з США, Німеччини чи Японії нема куди їхати на заробітки. От і доводиться з молодості "розкачувати" кредитну історію, щоб потім отримати іпотеку з хорошими умовами.