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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 285286287288289>
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:42

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Щоб жити, як Флайман, точніше

в Україні офіційно 183$ - рівень жебрацтва.

2589 грн
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/wagemin/
Мінімалка в Україні - це просто базова бюджетна цифра, і нічого спільного не має ні з прожитковим мінімумом, ні з іншими критеріями якості життя
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:44

  Faceless написав:
flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:в Україні офіційно 183$ - рівень жебрацтва.

2589 грн
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/wagemin/
Мінімалка в Україні - це просто базова бюджетна цифра, і нічого спільного не має ні з прожитковим мінімумом, ні з іншими критеріями якості життя

мінзар 6700 грн, тільки не кажіть що таких з.п. нема

а ще є люди які навіть тих сліз що дають як пенсію не мають, але це ж не Київ Фейслеса, а інша планета
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:46

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Якісь стереотипи.
Якщо ви не граєте у гру "споживацтво", працюєте і заробляєте вище середнього + щось інвестуєте, то так собій й назбираєте. Може, не за пару років, але й без такого дауншифтерства, як у Флаймана

Так власне житло потрібне в 25-30 років щоб завести родину, а не в 60...

По-перше, те, що не можна завести родину в оренді - ще один стереотип.
По-друге, якщо бажане житло для вас це 30 років накопичень, тут або треба переглянути свої доходи з витратами, або забаганки.
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:51

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:[quote="5524411:Дюрі-бачі"]
в Україні офіційно 183$ - рівень жебрацтва.

2589 грн
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/wagemin/
Мінімалка в Україні - це просто базова бюджетна цифра, і нічого спільного не має ні з прожитковим мінімумом, ні з іншими критеріями якості життя

мінзар 6700 грн, тільки не кажіть що таких з.п. нема

а ще є люди які навіть тих сліз що дають як пенсію не мають, але це ж не Київ Фейслеса, а інша планета[/quote]А ще є жебраки, то що тепер? Прожитковий мінімум знизимо до наявності теплого підвалу і обідів у центрах допомоги?
Те, що мінзар не має ніякого відношення до прожиткового мінімуму - це факт, і навіть держава це не приховує. Те, що офіційно існуючий прожитковий мінімум - це абстрактна цифра, виключно для бюджетних розрахунків - теж не секрет. Те, що на ці гроші можна якось не померти, не означає в принципі нічого
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:53

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Якісь стереотипи.
Якщо ви не граєте у гру "споживацтво", працюєте і заробляєте вище середнього + щось інвестуєте, то так собій й назбираєте. Може, не за пару років, але й без такого дауншифтерства, як у Флаймана

Так власне житло потрібне в 25-30 років щоб завести родину, а не в 60... От і доводиться брати кредити, а не купувати за свої.

в 25 років - це дійсно якщо родичі підкинуть гроші.
а так потроху заробляєш та збираєш - й не обов'язково чекати 60...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:По-друге, якщо бажане житло для вас це 30 років накопичень, тут або треба переглянути свої доходи з витратами, або забаганки.

Цікаво послухати скільки треба збирати на житло якщо працювати на звичайній роботі в тій країні де живеш (ЗП 400$ в Україні чи 4000$ в США) з родиною (дружина і 2 дітей) і орендуючи житло
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 18:02

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:По-друге, якщо бажане житло для вас це 30 років накопичень, тут або треба переглянути свої доходи з витратами, або забаганки.

Цікаво послухати скільки треба збирати на житло якщо працювати на звичайній роботі в тій країні де живеш з родиною (скажімо дружина і 2 дітей) і орендуючи житло

Питання не має сенсу, оскільки:
- житло буває різне, вартість якого відрізняється в рази і навіть на порядок по країні
- "звичайна робота" це що? Є незвичайна? Спеціальностей, професій - безліч, і в різних містах оплачується по-різному. І, головне - професійне, кар'єрне зростання - суто суб' єктивна річ.
Якщо вже є сім'я, то відповідно доходи можуть приносити обидва і відповідно накопичувати швидше.
Крім того, свідоме рішення не грати в кредити означає, що ви самі свідомо вибрали дещо складніший шлях. Бо кредит в певному сенсі - купівля часу.
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 18:03

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:По-друге, якщо бажане житло для вас це 30 років накопичень, тут або треба переглянути свої доходи з витратами, або забаганки.

Цікаво послухати скільки треба збирати на житло якщо працювати на звичайній роботі в тій країні де живеш (ЗП 400$ в Україні чи 4000$ в США) з родиною (дружина і 2 дітей) і орендуючи житло

Тут просувається думка, що житло, це квартира від 100м2 в центрі Києва в новому будинку з модними МЗК (ЯГ, Тетріс...).
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 18:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:житло буває різне, вартість якого відрізняється в рази і навіть на порядок по країні

Логічно що перше житло - бюджетне. Скажімо 40 м2. десь в селах під Києвом...

  Faceless написав:"звичайна робота" це що? Є

Робота із середньою зарплатою, яку отримує значна частина громадян. Очевидно ж, що в 20-30 років більше середнього заробляють одиниці. І не потрібно їх порівнювати із заробітками в 40-50 років...

  Faceless написав:Крім того, свідоме рішення не грати в кредити означає, що ви самі свідомо вибрали дещо складніший шлях. Бо кредит в певному сенсі - купівля часу.

В Україні (та інших країнах із низким доходом) є шлях заробітчанства, коли працюєш закордоном, отримуєш значно вищу ЗП, і витрачаєш вдома. Але з США, Німеччини чи Японії нема куди їхати на заробітки.
От і доводиться з молодості "розкачувати" кредитну історію, щоб потім отримати іпотеку з хорошими умовами.
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 18:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:. Бо кредит в певному сенсі - купівля часу.

Кредит - це можливість не відкладати життя на потім. В багатьох "цивілізованих" країнах - безальтернативна можливість.
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