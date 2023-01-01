Додано: Нед 01 січ, 2023 18:25

Дюрі-бачі написав: Faceless написав: житло буває різне, вартість якого відрізняється в рази і навіть на порядок по країні житло буває різне, вартість якого відрізняється в рази і навіть на порядок по країні

Логічно що перше житло - бюджетне. Скажімо 40 м2. десь в селах під Києвом...



Faceless написав: "звичайна робота" це що? Є "звичайна робота" це що? Є

Робота із середньою зарплатою, яку отримує значна частина громадян.



Faceless написав: Крім того, свідоме рішення не грати в кредити означає, що ви самі свідомо вибрали дещо складніший шлях. Бо кредит в певному сенсі - купівля часу. Крім того, свідоме рішення не грати в кредити означає, що ви самі свідомо вибрали дещо складніший шлях. Бо кредит в певному сенсі - купівля часу.

В Україні (та інших країнах із низким доходом) є шлях заробітчанства, коли працюєш закордоном, отримуєш значно вищу ЗП, і витрачаєш вдома. Але з США / Німеччини чи Японії нема куди їхати на заробітки. Логічно що перше житло - бюджетне. Скажімо 40 м2. десь в селах під Києвом...Робота із середньою зарплатою, яку отримує значна частина громадян.В Україні (та інших країнах із низким доходом) є шлях заробітчанства, коли працюєш закордоном, отримуєш значно вищу ЗП, і витрачаєш вдома. Але з США / Німеччини чи Японії нема куди їхати на заробітки.

То ви цікавитеся, як в Україні, чи США/Німеччині? Визначтеся вже. В США/Німеччині можна в рази більше заробляти, але й оренда і саме житло куди дорожче.Щодо написаного вище. Якщо вже жити в оренді, з сім'єю з дітьми, то якось немає сенсу орієнтуватися на 40м2. Яка різниця, перше то житло, чи ні. Якщо ситуація така, що буде змога купити то ще до народження дітей, то, мабуть, сенс є і в такому, невеличкому.В селах, і в якому регіоні - залежить від того, де робота, якщо не можна працювати віддалено (а це досить обмежений вибір). Село, чи передмістя, якщо працювати в великому місті - це витрати і грошей, і часу щодня, і треба тверезо дивитися на те, чи є в тому сенс, чи відносно більш дешеве житло варте таких щоденних витрат часу, сил і грошей.Орієнтуватися на роботу із середньою зарплатою, "яку отримує значна частина громадян" майже несумісна з поставленою задачею, як в Україні, так і в США/Німеччині, бо парадигма "не гратися в кредити", як я вже писав, це важчий і довший шлях. Однозначно заробляти треба більше середнього.