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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 287288289290>
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 19:00

  Дюрі-бачі написав:Faceless А тепер вернемось до початку дискусії:
"ніхто не змушує до кредитів" - невірне твердження для ряду "цивілізованих" країн, де просто нема альтернатив для покупки власного житла (іноді і для отримання хорошої освіти).

В Україні ж альтернативи є.

Є.
Поїхати в локацію, де вищи заробітки, напр. в Київ, ЄС ...
наскирдувати...
Купити квартиру в умовній Березані...
і так або кілька ітерацій, або живеш в провінції та непаришся амбіціями..
або знаходиш дочку мільйонера або киянку з квартирою, або спадщина/крипта/лотерея
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 19:01

:oops:
  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Більшість, навіть у розвинутих країнах, собі такої мети не ставить і її не потягне.


Саме тому для більшості в розвинених країнах кредит - єдина альтернатива.
В не розвинених країнах є ще, як мінімум, ще є альтернатива - заробітчанство в розвинених країнах.

В розвинених країнах теж є своєї "дорогі центри" та "дешева периферія".
А ще можна заробити сотню-дві кує та доуншифт на Балі/Португалію/Філіпіни..
Востаннє редагувалось flyman в Нед 01 січ, 2023 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 19:02

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Faceless Ну от я маю свої 36 м2 із вторинного ринку в обл. центрі і збираю далі, зокрема через клуб 100к, але по суті я заробітчанин, адже крім. оф. ЗП працю віддалено, а ще іноді використовую сірі схеми (валютні каруселі).
Без заробітчанства і сірих схем зібрати на власне житло за розумний час (скажімо 5 років) було б неможливо.

Можна і без заробітчанства, насправді, є й цілком непогано оплачувані позиції всередині країни на офіційній ЗП, щоправда, вирости до них - треба більше 5 років.
Хоча, й забаганка "за 5 років накопичити на житло без кредиту" то, м'яко кажучи, серйозний виклик. Просто, з такими вводними, доведеться скоріш за все сильно зменшити запити щодо локації і якостей житла. Чи то того варте - питання суб'єктивне. Якщо все пляше від того, щоб встигнути якомога раніше, бо без власного житла сім'ю не заведеш - то це чисто суб'єктивні заморочки
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 19:05

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Більшість, навіть у розвинутих країнах, собі такої мети не ставить і її не потягне.


Саме тому для більшості в розвинених країнах кредит - єдина альтернатива.
В не розвинених країнах є ще, як мінімум, ще є альтернатива - заробітчанство в розвинених країнах.

Як я вже писав, більшості того й не треба. Більшість живе з батьками, в оренді десятиріччями, потім в спадщині, не напружуєтьчя і не зазіхає на щось більше.

Навіть ті, хто може собі таке дозволити, в розвинених країнах, зазвичай все одно юзають кредит. Просто "купують час". Бо це об'єктивно вигідно.
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 19:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:є й цілком непогано оплачувані позиції всередині країни на офіційній ЗП,

І скільки % таких посад займають молоді люди (до 30 років)
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 19:08

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:є й цілком непогано оплачувані позиції всередині країни на офіційній ЗП,

І скільки % таких посад займають молоді люди (до 30 років)
Скажімо, до 35 - чимало. Не певен, що більшість, але близько до того
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 19:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:не напружуєтьчя і не зазіхає на щось більше.

Житло, як автомобіль, холодильник чи смартфон - це необхідний мінімум для життя.
Я ж не кажу про віллу на сотні м2 і Майбах, а хоча б кілька десятків м2 і Шкода..

В "цивілізованому світі" більшість купує необхідний мінімум в кредит.
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 19:46

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:не напружуєтьчя і не зазіхає на щось більше.

Житло, як автомобіль, холодильник чи смартфон - це необхідний мінімум для життя.
Я ж не кажу про віллу на сотні м2 і Майбах, а хоча б кілька десятків м2 і Шкода..

В "цивілізованому світі" більшість купує необхідний мінімум в кредит.


От тільки в цьому списку житло сильно виділяється за вартістю (для мінімума беруть дешеве старе авто), і при цьому житло не обов'язково має бути у власності. Як я вже казав, мільйони живуть в оренді все життя.
В Канаді, наприклад, є таке муніципальне житло для пенсіонерів. На нього треба становитися в чергу, можна чекати кілька років. Прості охайні багатоквартирні будинки. Оренда стабільна - 30% пенсії, і не важливо, велика пенсія, чи мала. Крихітні кімнати, крихітна кухня, локейшн зазвичай якесь передмістя, але й не гетто якесь. То це ціла держпрограма, там таких людей повно
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 19:55

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:не напружуєтьчя і не зазіхає на щось більше.

Житло, як автомобіль, холодильник чи смартфон - це необхідний мінімум для життя.
Я ж не кажу про віллу на сотні м2 і Майбах, а хоча б кілька десятків м2 і Шкода..

В "цивілізованому світі" більшість купує необхідний мінімум в кредит.


Все правильно , більшість так і живе - реально в дуже обмеженому просторі без можливості щось змінити . Щоб змінити - треба вириватися ( або щоб пощастило ) - змінюючи життя і ризикуючи . Далеко не всі можуть на таке зважитися і це вимагає дуже великих зусиль .
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 19:57

  Faceless написав:
От тільки в цьому списку житло сильно виділяється за вартістю (для мінімума беруть дешеве старе авто), і при цьому житло не обов'язково має бути у власності. Як я вже казав, мільйони живуть в оренді все життя.
В Канаді, наприклад, є таке муніципальне житло для пенсіонерів. На нього треба становитися в чергу, можна чекати кілька років. Прості охайні багатоквартирні будинки. Оренда стабільна - 30% пенсії,не важливо, велика пенсія, чи мала. Крихітеі кімнати, крихітна кухня, локейшн зазвичай якесь передмістя, але й не гетто якесь. То це ціла держпрограма, там таких людей повно


З будь-якої точки зору це все невдахи . Люди , які не змогли або полінувалися в певний час докласти зусилля та вирватися хоч трошки вище , ніж умовний хрущ на Лісовому ... Чи навіть в Броварах ...
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