Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав: От тільки в цьому списку житло сильно виділяється за вартістю (для мінімума беруть дешеве старе авто), і при цьому житло не обов'язково має бути у власності. Як я вже казав, мільйони живуть в оренді все життя. В Канаді, наприклад, є таке муніципальне житло для пенсіонерів. На нього треба становитися в чергу, можна чекати кілька років. Прості охайні багатоквартирні будинки. Оренда стабільна - 30% пенсії,не важливо, велика пенсія, чи мала. Крихітеі кімнати, крихітна кухня, локейшн зазвичай якесь передмістя, але й не гетто якесь. То це ціла держпрограма, там таких людей повно
З будь-якої точки зору це все невдахи . Люди , які не змогли або полінувалися в певний час докласти зусилля та вирватися хоч трошки вище , ніж умовний хрущ на Лісовому ... Чи навіть в Броварах ...
Ну, це все суб'єктивна оцінка. Більшості дійсно того не треба, бо якби було б, влни б напружувалися. А для тих, в кого інші цінності, інші вимоги вони можуть виглядати невдахами, от правда, яке кому діло
Faceless написав: От тільки в цьому списку житло сильно виділяється за вартістю (для мінімума беруть дешеве старе авто), і при цьому житло не обов'язково має бути у власності. Як я вже казав, мільйони живуть в оренді все життя. В Канаді, наприклад, є таке муніципальне житло для пенсіонерів. На нього треба становитися в чергу, можна чекати кілька років. Прості охайні багатоквартирні будинки. Оренда стабільна - 30% пенсії,не важливо, велика пенсія, чи мала. Крихітеі кімнати, крихітна кухня, локейшн зазвичай якесь передмістя, але й не гетто якесь. То це ціла держпрограма, там таких людей повно
З будь-якої точки зору це все невдахи . Люди , які не змогли або полінувалися в певний час докласти зусилля та вирватися хоч трошки вище , ніж умовний хрущ на Лісовому ... Чи навіть в Броварах ...
якщо хрущ в Броварах чи на Лісовому, то це "золотий мільярд", я б не "невдахами"
Це до кількості хаусхолдерів, а не американців загалом. Тобто, 6/7 з власників житла - мали іпотеку, інші - або вже погасили, або стади власниками без кредиту. І це логічно, бо там іпотека вигідна. Але це не каже, яка частка кількості громадян США має іпотеку
BIGor написав:Ну це тільки в "Києві Фейслеса" так, а реальність зовсім інша.
Те, що хтось то не подужав, ніяк не спростовує моє твердження, і, тим паче, не змінює реальність
Паралельна реальність, рожеві окуляри.
Думаю, що Бігор як Серж-ик, шукав не житло, а житло з певними параметрами. Вони не озвучені. Сержик хотів 3к з кімнатами від 15м2 прямокутної форми ... і ще певні критерії, що значно зменшували вибір.. і в межах 100куе+-. Може Бігор хотів в Тетрісі за 100куе видову 100м2.