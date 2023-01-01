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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 287288289290
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:01

Re: Еміграція, заробітчанство

Puente написав:
  Faceless написав:
От тільки в цьому списку житло сильно виділяється за вартістю (для мінімума беруть дешеве старе авто), і при цьому житло не обов'язково має бути у власності. Як я вже казав, мільйони живуть в оренді все життя.
В Канаді, наприклад, є таке муніципальне житло для пенсіонерів. На нього треба становитися в чергу, можна чекати кілька років. Прості охайні багатоквартирні будинки. Оренда стабільна - 30% пенсії,не важливо, велика пенсія, чи мала. Крихітеі кімнати, крихітна кухня, локейшн зазвичай якесь передмістя, але й не гетто якесь. То це ціла держпрограма, там таких людей повно


З будь-якої точки зору це все невдахи . Люди , які не змогли або полінувалися в певний час докласти зусилля та вирватися хоч трошки вище , ніж умовний хрущ на Лісовому ... Чи навіть в Броварах ...


Ну, це все суб'єктивна оцінка. Більшості дійсно того не треба, бо якби було б, влни б напружувалися. А для тих, в кого інші цінності, інші вимоги вони можуть виглядати невдахами, от правда, яке кому діло
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:05

  Puente написав:
  Faceless написав:
От тільки в цьому списку житло сильно виділяється за вартістю (для мінімума беруть дешеве старе авто), і при цьому житло не обов'язково має бути у власності. Як я вже казав, мільйони живуть в оренді все життя.
В Канаді, наприклад, є таке муніципальне житло для пенсіонерів. На нього треба становитися в чергу, можна чекати кілька років. Прості охайні багатоквартирні будинки. Оренда стабільна - 30% пенсії,не важливо, велика пенсія, чи мала. Крихітеі кімнати, крихітна кухня, локейшн зазвичай якесь передмістя, але й не гетто якесь. То це ціла держпрограма, там таких людей повно


З будь-якої точки зору це все невдахи . Люди , які не змогли або полінувалися в певний час докласти зусилля та вирватися хоч трошки вище , ніж умовний хрущ на Лісовому ... Чи навіть в Броварах ...

якщо хрущ в Броварах чи на Лісовому, то це "золотий мільярд", я б не "невдахами"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Більшості дійсно того не треба, бо якби було б, влни б напружувалися.

По США 6/7 молодих сімей мали іпотеку іпотеку в 2013.
https://fivethirtyeight.com/wp-content/ ... .png?w=610
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 01 січ, 2023 20:22, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:21

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Більшості дійсно того не треба, бо якби було б, влни б напружувалися.

По США 6/7 молодих сімей мали іпотеку іпотеку в 2013.
https://fivethirtyeight.com/wp-content/ ... .png?w=610
Це до кількості хаусхолдерів, а не американців загалом. Тобто, 6/7 з власників житла - мали іпотеку, інші - або вже погасили, або стади власниками без кредиту. І це логічно, бо там іпотека вигідна. Але це не каже, яка частка кількості громадян США має іпотеку
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:23

Faceless і в цілому по статистиці в 35% житла живуть ті, хто платить іпотеку і 32% житла орендують. 20 % у власності (спадок, виплачена іпотека)
https://fivethirtyeight.com/wp-content/ ... .png?w=610
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Все реально, але потрібен певний хист та зусилля.

Ну це тільки в "Києві Фейслеса" так, а реальність зовсім інша.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:30

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:Все реально, але потрібен певний хист та зусилля.

Ну це тільки в "Києві Фейслеса" так, а реальність зовсім інша.

Те, що хтось то не подужав, ніяк не спростовує моє твердження, і, тим паче, не змінює реальність
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:37

  BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Ну це тільки в "Києві Фейслеса" так, а реальність зовсім інша.

Те, що хтось то не подужав, ніяк не спростовує моє твердження, і, тим паче, не змінює реальність

Паралельна реальність, рожеві окуляри.

Думаю, що Бігор як Серж-ик, шукав не житло, а житло з певними параметрами.
Вони не озвучені.
Сержик хотів 3к з кімнатами від 15м2 прямокутної форми ... і ще певні критерії, що значно зменшували вибір.. і в межах 100куе+-.
Може Бігор хотів в Тетрісі за 100куе видову 100м2.
flyman
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