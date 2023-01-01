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Faceless написав: От тільки в цьому списку житло сильно виділяється за вартістю (для мінімума беруть дешеве старе авто), і при цьому житло не обов'язково має бути у власності. Як я вже казав, мільйони живуть в оренді все життя. В Канаді, наприклад, є таке муніципальне житло для пенсіонерів. На нього треба становитися в чергу, можна чекати кілька років. Прості охайні багатоквартирні будинки. Оренда стабільна - 30% пенсії,не важливо, велика пенсія, чи мала. Крихітеі кімнати, крихітна кухня, локейшн зазвичай якесь передмістя, але й не гетто якесь. То це ціла держпрограма, там таких людей повно
З будь-якої точки зору це все невдахи . Люди , які не змогли або полінувалися в певний час докласти зусилля та вирватися хоч трошки вище , ніж умовний хрущ на Лісовому ... Чи навіть в Броварах ...
Ну, це все суб'єктивна оцінка. Більшості дійсно того не треба, бо якби було б, влни б напружувалися. А для тих, в кого інші цінності, інші вимоги вони можуть виглядати невдахами, от правда, яке кому діло
Faceless написав: От тільки в цьому списку житло сильно виділяється за вартістю (для мінімума беруть дешеве старе авто), і при цьому житло не обов'язково має бути у власності. Як я вже казав, мільйони живуть в оренді все життя. В Канаді, наприклад, є таке муніципальне житло для пенсіонерів. На нього треба становитися в чергу, можна чекати кілька років. Прості охайні багатоквартирні будинки. Оренда стабільна - 30% пенсії,не важливо, велика пенсія, чи мала. Крихітеі кімнати, крихітна кухня, локейшн зазвичай якесь передмістя, але й не гетто якесь. То це ціла держпрограма, там таких людей повно
З будь-якої точки зору це все невдахи . Люди , які не змогли або полінувалися в певний час докласти зусилля та вирватися хоч трошки вище , ніж умовний хрущ на Лісовому ... Чи навіть в Броварах ...
якщо хрущ в Броварах чи на Лісовому, то це "золотий мільярд", я б не "невдахами"
Це до кількості хаусхолдерів, а не американців загалом. Тобто, 6/7 з власників житла - мали іпотеку, інші - або вже погасили, або стади власниками без кредиту. І це логічно, бо там іпотека вигідна. Але це не каже, яка частка кількості громадян США має іпотеку
BIGor написав:Ну це тільки в "Києві Фейслеса" так, а реальність зовсім інша.
Те, що хтось то не подужав, ніяк не спростовує моє твердження, і, тим паче, не змінює реальність
Паралельна реальність, рожеві окуляри.
Думаю, що Бігор як Серж-ик, шукав не житло, а житло з певними параметрами. Вони не озвучені. Сержик хотів 3к з кімнатами від 15м2 прямокутної форми ... і ще певні критерії, що значно зменшували вибір.. і в межах 100куе+-. Може Бігор хотів в Тетрісі за 100куе видову 100м2.
rjkz написав:У меня знакомый, еще только легализовавщись, лет 12-15 назад дело было, пошел в каледж. Летом отпахал мувером и за весь курс припер им бабки. Они офигели, не прикшие к такому. А чувак просто терпеть не может долги.
Теж не можу терпіти борги, незнаю як пристосуюсь до життя в парадігмі західного світу. І ще не розумію "потреблядства" тут воно теж дуже розвинене... Можливо просто що майже все життя жили в бідноті.
Смотрите, как правило, брать в кредит для обычной жизни не выгодно. Но есть разные расклады. Например, эта-же семья арендовала квартиру за почти 3 куе после очередного переезда. И, хотя глава семьи считает, что владение недвигой не удобно и связывает, но ввиду того, что рассматривает нынешнюю работу как "работу мечты" (Майкрософт), то было принято решение брать мортгидж. В результате, после даунпеймента, они платили те-же примерно 3 куе в месяц, но уже банку. На начальном этапе американского мортгиджа практически все платежи идут на погашение интереса банка и постепенно к концу пропорция меняется. Но можно рефинансировать и можно платить с опережением. Примерно через год после взятия мортгиджа, они рефинанс под более низкий процент сделали и внесли около 50 куе так сразу на 500+уе меньше стали в месяц платить. уже профит. Ну и сам объект виртуально подорожал за это время на 100 примерно куе. Или, например, лиз на машину. Можно вывалить 30 куе и купить, а потом думать что с ней делать, а можно пойти в салон, взять новую машину и платить за нее 200-500 долларов в месяц, а через 3 года вернуть ее и взять снова новую, а не ломать голову куда деть старую.