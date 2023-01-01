RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 288289290291>
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:01

Re: Еміграція, заробітчанство

Puente написав:
  Faceless написав:
От тільки в цьому списку житло сильно виділяється за вартістю (для мінімума беруть дешеве старе авто), і при цьому житло не обов'язково має бути у власності. Як я вже казав, мільйони живуть в оренді все життя.
В Канаді, наприклад, є таке муніципальне житло для пенсіонерів. На нього треба становитися в чергу, можна чекати кілька років. Прості охайні багатоквартирні будинки. Оренда стабільна - 30% пенсії,не важливо, велика пенсія, чи мала. Крихітеі кімнати, крихітна кухня, локейшн зазвичай якесь передмістя, але й не гетто якесь. То це ціла держпрограма, там таких людей повно


З будь-якої точки зору це все невдахи . Люди , які не змогли або полінувалися в певний час докласти зусилля та вирватися хоч трошки вище , ніж умовний хрущ на Лісовому ... Чи навіть в Броварах ...


Ну, це все суб'єктивна оцінка. Більшості дійсно того не треба, бо якби було б, влни б напружувалися. А для тих, в кого інші цінності, інші вимоги вони можуть виглядати невдахами, от правда, яке кому діло
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32516
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1360 раз.
Подякували: 7658 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:05

  Puente написав:
  Faceless написав:
От тільки в цьому списку житло сильно виділяється за вартістю (для мінімума беруть дешеве старе авто), і при цьому житло не обов'язково має бути у власності. Як я вже казав, мільйони живуть в оренді все життя.
В Канаді, наприклад, є таке муніципальне житло для пенсіонерів. На нього треба становитися в чергу, можна чекати кілька років. Прості охайні багатоквартирні будинки. Оренда стабільна - 30% пенсії,не важливо, велика пенсія, чи мала. Крихітеі кімнати, крихітна кухня, локейшн зазвичай якесь передмістя, але й не гетто якесь. То це ціла держпрограма, там таких людей повно


З будь-якої точки зору це все невдахи . Люди , які не змогли або полінувалися в певний час докласти зусилля та вирватися хоч трошки вище , ніж умовний хрущ на Лісовому ... Чи навіть в Броварах ...

якщо хрущ в Броварах чи на Лісовому, то це "золотий мільярд", я б не "невдахами"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30247
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2594 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Більшості дійсно того не треба, бо якби було б, влни б напружувалися.

По США 6/7 молодих сімей мали іпотеку іпотеку в 2013.
https://fivethirtyeight.com/wp-content/ ... .png?w=610
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 01 січ, 2023 20:22, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 223
З нами з: 29.07.22
Подякував: 21 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:21

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Більшості дійсно того не треба, бо якби було б, влни б напружувалися.

По США 6/7 молодих сімей мали іпотеку іпотеку в 2013.
https://fivethirtyeight.com/wp-content/ ... .png?w=610
Це до кількості хаусхолдерів, а не американців загалом. Тобто, 6/7 з власників житла - мали іпотеку, інші - або вже погасили, або стади власниками без кредиту. І це логічно, бо там іпотека вигідна. Але це не каже, яка частка кількості громадян США має іпотеку
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32516
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1360 раз.
Подякували: 7658 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:23

Faceless і в цілому по статистиці в 35% житла живуть ті, хто платить іпотеку і 32% житла орендують. 20 % у власності (спадок, виплачена іпотека)
https://fivethirtyeight.com/wp-content/ ... .png?w=610
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 223
З нами з: 29.07.22
Подякував: 21 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Все реально, але потрібен певний хист та зусилля.

Ну це тільки в "Києві Фейслеса" так, а реальність зовсім інша.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7148
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 1505 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:30

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:Все реально, але потрібен певний хист та зусилля.

Ну це тільки в "Києві Фейслеса" так, а реальність зовсім інша.

Те, що хтось то не подужав, ніяк не спростовує моє твердження, і, тим паче, не змінює реальність
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32516
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1360 раз.
Подякували: 7658 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:37

  BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Ну це тільки в "Києві Фейслеса" так, а реальність зовсім інша.

Те, що хтось то не подужав, ніяк не спростовує моє твердження, і, тим паче, не змінює реальність

Паралельна реальність, рожеві окуляри.

Думаю, що Бігор як Серж-ик, шукав не житло, а житло з певними параметрами.
Вони не озвучені.
Сержик хотів 3к з кімнатами від 15м2 прямокутної форми ... і ще певні критерії, що значно зменшували вибір.. і в межах 100куе+-.
Може Бігор хотів в Тетрісі за 100куе видову 100м2.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30247
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2594 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 21:18

  BIGor написав:
  rjkz написав:У меня знакомый, еще только легализовавщись, лет 12-15 назад дело было, пошел в каледж. Летом отпахал мувером и за весь курс припер им бабки. Они офигели, не прикшие к такому. А чувак просто терпеть не может долги.

Теж не можу терпіти борги, незнаю як пристосуюсь до життя в парадігмі західного світу. І ще не розумію "потреблядства" тут воно теж дуже розвинене... Можливо просто що майже все життя жили в бідноті.


Смотрите, как правило, брать в кредит для обычной жизни не выгодно.
Но есть разные расклады.
Например, эта-же семья арендовала квартиру за почти 3 куе после очередного переезда.
И, хотя глава семьи считает, что владение недвигой не удобно и связывает, но ввиду того, что рассматривает нынешнюю работу как "работу мечты" (Майкрософт), то было принято решение брать мортгидж. В результате, после даунпеймента, они
платили те-же примерно 3 куе в месяц, но уже банку. На начальном этапе американского мортгиджа практически все платежи идут на погашение интереса банка и постепенно к концу пропорция меняется. Но можно рефинансировать и можно платить с опережением. Примерно через год после взятия мортгиджа, они рефинанс под более низкий процент сделали и внесли около 50 куе так сразу на 500+уе меньше стали в месяц платить. уже профит. Ну и сам объект виртуально подорожал за это время на 100 примерно куе.
Или, например, лиз на машину. Можно вывалить 30 куе и купить, а потом думать что с ней делать, а можно пойти в салон, взять новую машину и платить за нее 200-500 долларов в месяц, а через 3 года вернуть ее и взять снова новую, а не ломать голову куда деть старую.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14065
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7372 раз.
Подякували: 4407 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 21:22

flyman Флай какой тебе домик тут нравится
https://t.me/afrika_sl/1361
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15964
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 288289290291>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2372)
01.01.2023 22:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.