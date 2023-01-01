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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 288289290291
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 21:23

  flyman написав:Думаю, що Бігор як Серж-ик, шукав не житло, а житло з певними параметрами.
Вони не озвучені.
Сержик хотів 3к з кімнатами від 15м2 прямокутної форми ... і ще певні критерії, що значно зменшували вибір.. і в межах 100куе+-.
Може Бігор хотів в Тетрісі за 100куе видову 100м2.

Дивились звичайну 2-к з ремонтом в Нивки-парку. Нічого особливого, поруч промзона, 22 поверхові человійники. Ніяких видових, центрів, золотих чи срібних миль і мопів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 21:27

  Puente написав:
  Faceless написав:
От тільки в цьому списку житло сильно виділяється за вартістю (для мінімума беруть дешеве старе авто), і при цьому житло не обов'язково має бути у власності. Як я вже казав, мільйони живуть в оренді все життя.
В Канаді, наприклад, є таке муніципальне житло для пенсіонерів. На нього треба становитися в чергу, можна чекати кілька років. Прості охайні багатоквартирні будинки. Оренда стабільна - 30% пенсії,не важливо, велика пенсія, чи мала. Крихітеі кімнати, крихітна кухня, локейшн зазвичай якесь передмістя, але й не гетто якесь. То це ціла держпрограма, там таких людей повно


З будь-якої точки зору це все невдахи . Люди , які не змогли або полінувалися в певний час докласти зусилля та вирватися хоч трошки вище , ніж умовний хрущ на Лісовому ... Чи навіть в Броварах ...

Так, це все ліниві невдахи, тому ми і обговорюємо тему Еміграція, заробітчанство.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:02

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:По-друге, якщо бажане житло для вас це 30 років накопичень, тут або треба переглянути свої доходи з витратами, або забаганки.

Цікаво послухати скільки треба збирати на житло якщо працювати на звичайній роботі в тій країні де живеш (ЗП 400$ в Україні чи 4000$ в США) з родиною (дружина і 2 дітей) і орендуючи житло


По США очень по-разному.
Зависит от доходов и расходов.
Ну и от запросов по жилью и локации.
Ну и при 4 куе это должно быть на одного и второй супруг тоже должен примерно столько-же зарабатывать. 4 куе = примерно 22 доллара в час. Не разгонишься.
Надо хотя-бы 2 такие зарплаты, чтобы что-то существенное откладывать.
Если 2-е работают на по 4 куе в месяц, то где-то после вычета налогов, оплаты рента (опять-же зависит от локации) и всех расходов, но без расходов на машину, будет оставаться 2-3 куе в месяц. Это в режиме не тотальной экономии, но в режиме разумных трат и финансовой грамотности.
В моей локации сейчас можно взять 1 бдрм от 250 куе без права сдавать в рент и от 300 куе с правом сдавать в рент (1800-2000 в месяц), 2 бдрм от 300 куе без права рента и от 350 куе с правом сдавать в рент (примерно 2500).
Есть студии, которые как фактически наши 1к от примерно 200 куе с правом рента(1500-1700).
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:06

  vitaliian написав:flyman Флай какой тебе домик тут нравится
https://t.me/afrika_sl/1361

будинок нормас, тільки сусіди шумні
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:17

  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:По-друге, якщо бажане житло для вас це 30 років накопичень, тут або треба переглянути свої доходи з витратами, або забаганки.

Цікаво послухати скільки треба збирати на житло якщо працювати на звичайній роботі в тій країні де живеш (ЗП 400$ в Україні чи 4000$ в США) з родиною (дружина і 2 дітей) і орендуючи житло


По США очень по-разному.
Зависит от доходов и расходов.
Ну и от запросов по жилью и локации.
Ну и при 4 куе это должно быть на одного и второй супруг тоже должен примерно столько-же зарабатывать. 4 куе = примерно 22 доллара в час. Не разгонишься.
Надо хотя-бы 2 такие зарплаты, чтобы что-то существенное откладывать.
Если 2-е работают на по 4 куе в месяц, то где-то после вычета налогов, оплаты рента (опять-же зависит от локации) и всех расходов, но без расходов на машину, будет оставаться 2-3 куе в месяц. Это в режиме не тотальной экономии, но в режиме разумных трат и финансовой грамотности.
В моей локации сейчас можно взять 1 бдрм от 250 куе без права сдавать в рент и от 300 куе с правом сдавать в рент (1800-2000 в месяц), 2 бдрм от 300 куе без права рента и от 350 куе с правом сдавать в рент (примерно 2500).
Есть студии, которые как фактически наши 1к от примерно 200 куе с правом рента(1500-1700).


А на які квартири (за кількістю кімнат чи спалень), на ваш погляд, зараз найбільший попит в рент у вашій локації?
п.с. Купкють частіше більш просторе житло чим арендують?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:18

rjkz ok будете 15 років вдвох відкладати щоб таки нарешті купити, але через 15 років треба вже дітям в коледжі, університеті вчитися і в результаті власне житло можна буде купити перед виходом на пенсію...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:27

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:. Бо кредит в певному сенсі - купівля часу.

Кредит - це можливість не відкладати життя на потім. В багатьох "цивілізованих" країнах - безальтернативна можливість.

Якраз навпаки. Це купівля часу, саме щоб не відкладати на потім життя. Вчитися зараз, а не за кілька років, коли набираєш на навчання. Користуватися чимось зараз, а не коли накопичиш. Придбати житло зараз, і жити в ньому зараз, а не коли зможеш на нього назбирати. Звісно, за це треба платити гроші. Виходить, ви платите саме за час. Головне в цій грі не забувати, що платити таки треба.


В США основной стимул лезть в мортгидж - это примерно равные цифры месячного платежа по мортгиджу и рента.
Ну и до 4 мая прошлого уже года, очень привлекательный интерес рейт.
Но надо понимать, что платить таки надо и это забег на длинную дистанцию.
А случиться у всех может разное на таком промежутке времени. Обычно 30 лет.
И как легко можно взять мортгидж так легко и потерять жилье, если прекращаешь платить.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:37

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Кредит - це можливість не відкладати життя на потім. В багатьох "цивілізованих" країнах - безальтернативна можливість.

Якраз навпаки. Це купівля часу, саме щоб не відкладати на потім життя. Вчитися зараз, а не за кілька років, коли набираєш на навчання. Користуватися чимось зараз, а не коли накопичиш. Придбати житло зараз, і жити в ньому зараз, а не коли зможеш на нього назбирати. Звісно, за це треба платити гроші. Виходить, ви платите саме за час. Головне в цій грі не забувати, що платити таки треба.


В США основной стимул лезть в мортгидж - это примерно равные цифры месячного платежа по мортгиджу и рента.
Ну и до 4 мая прошлого уже года, очень привлекательный интерес рейт.
Но надо понимать, что платить таки надо и это забег на длинную дистанцию.
А случиться у всех может разное на таком промежутке времени. Обычно 30 лет.
И как легко можно взять мортгидж так легко и потерять жилье, если прекращаешь платить.

По суті навіть трохи більше аргументів
По-перше, в довгостроковому періоді житло таки дорожчає. Тобто, беручи зараз, ви фіксуєте його ціну. Наскільки знаю, ціни по США давно перевищили докризові 2007
Щодо вигідності по ренту - тут мабуть сильно залежить від локації. В Канаді, наприклад, у родичів в цьому плані якраз оренда вигідніше - дешевше, і податки додатково не платити.
Але і водночас немає у людей того комплексу, що життя справжнє тільки у своєму. І сім'ї заводять, і дітей в оренді, і до пенсії можуть в оренді жити.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:48

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:. Бо кредит в певному сенсі - купівля часу.

Кредит - це можливість не відкладати життя на потім. В багатьох "цивілізованих" країнах - безальтернативна можливість.

Якраз навпаки. Це купівля часу, саме щоб не відкладати на потім життя. Вчитися зараз, а не за кілька років, коли набираєш на навчання. Користуватися чимось зараз, а не коли накопичиш. Придбати житло зараз, і жити в ньому зараз, а не коли зможеш на нього назбирати. Звісно, за це треба платити гроші. Виходить, ви платите саме за час. Головне в цій грі не забувати, що платити таки треба.


Ну и взяв студенческий лон, ты получишь позицию после учебы более высокооплачиваемую и быстрее расплатищься, чем работая на низкой зарплате, зарабатывая наперед и откладывая дещевеющий доллар.
С жильем не все однозначно - ты или отдаещь все лендлорду, но свободен или отдаешь банку но привязан если не цепью, то довольно прочной веревкой.
Покупать свое жилье стоит не ранее,чем через лет пять после переезда.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:50

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Орієнтуватися на роботу із середньою зарплатою, "яку отримує значна частина громадян" майже несумісна з поставленою задачею, як в Україні, так і в США/Німеччині, бо парадигма "не гратися в кредити", як я вже писав, це важчий і довший шлях. Однозначно заробляти треба більше середнього.


Не може більшість заробляти більше середнього бо тоді просто виростуть ціни.

Є одиниці унікалів, які в 25 років вже професори/генерали/директори, але ними можна знехтувати, як і дітьми олігархів.


Так не везде в мире.
в НЙ средяя зп, которую имеет большинство людей 30-50 долларов в час.
Но есть и 200-300 в час и 15 в час.
rjkz
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