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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 288289290291 Додано: Нед 01 січ, 2023 21:23 flyman написав: Думаю, що Бігор як Серж-ик, шукав не житло, а житло з певними параметрами.

Вони не озвучені.

Сержик хотів 3к з кімнатами від 15м2 прямокутної форми ... і ще певні критерії, що значно зменшували вибір.. і в межах 100куе+-.

Може Бігор хотів в Тетрісі за 100куе видову 100м2. Думаю, що Бігор як Серж-ик, шукав не житло, а житло з певними параметрами.Вони не озвучені.Сержик хотів 3к з кімнатами від 15м2 прямокутної форми ... і ще певні критерії, що значно зменшували вибір.. і в межах 100куе+-.Може Бігор хотів в Тетрісі за 100куе видову 100м2.

Дивились звичайну 2-к з ремонтом в Нивки-парку. Нічого особливого, поруч промзона, 22 поверхові человійники. Ніяких видових, центрів, золотих чи срібних миль і мопів. Дивились звичайну 2-к з ремонтом в Нивки-парку. Нічого особливого, поруч промзона, 22 поверхові человійники. Ніяких видових, центрів, золотих чи срібних миль і мопів. BIGor

Повідомлень: 7148 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1093 раз. Подякували: 1505 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 січ, 2023 21:27 Puente написав: Faceless написав:

От тільки в цьому списку житло сильно виділяється за вартістю (для мінімума беруть дешеве старе авто), і при цьому житло не обов'язково має бути у власності. Як я вже казав, мільйони живуть в оренді все життя.

В Канаді, наприклад, є таке муніципальне житло для пенсіонерів. На нього треба становитися в чергу, можна чекати кілька років. Прості охайні багатоквартирні будинки. Оренда стабільна - 30% пенсії,не важливо, велика пенсія, чи мала. Крихітеі кімнати, крихітна кухня, локейшн зазвичай якесь передмістя, але й не гетто якесь. То це ціла держпрограма, там таких людей повно От тільки в цьому списку житло сильно виділяється за вартістю (для мінімума беруть дешеве старе авто), і при цьому житло не обов'язково має бути у власності. Як я вже казав, мільйони живуть в оренді все життя.В Канаді, наприклад, є таке муніципальне житло для пенсіонерів. На нього треба становитися в чергу, можна чекати кілька років. Прості охайні багатоквартирні будинки. Оренда стабільна - 30% пенсії,не важливо, велика пенсія, чи мала. Крихітеі кімнати, крихітна кухня, локейшн зазвичай якесь передмістя, але й не гетто якесь. То це ціла держпрограма, там таких людей повно



З будь-якої точки зору це все невдахи . Люди , які не змогли або полінувалися в певний час докласти зусилля та вирватися хоч трошки вище , ніж умовний хрущ на Лісовому ... Чи навіть в Броварах ... З будь-якої точки зору це все невдахи . Люди , які не змогли або полінувалися в певний час докласти зусилля та вирватися хоч трошки вище , ніж умовний хрущ на Лісовому ... Чи навіть в Броварах ...

Так, це все ліниві невдахи, тому ми і обговорюємо тему Еміграція, заробітчанство. Так, це все ліниві невдахи, тому ми і обговорюємо тему BIGor

Повідомлень: 7148 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1093 раз. Подякували: 1505 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 січ, 2023 22:02 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: По-друге, якщо бажане житло для вас це 30 років накопичень, тут або треба переглянути свої доходи з витратами, або забаганки. По-друге, якщо бажане житло для вас це 30 років накопичень, тут або треба переглянути свої доходи з витратами, або забаганки.

Цікаво послухати скільки треба збирати на житло якщо працювати на звичайній роботі в тій країні де живеш (ЗП 400$ в Україні чи 4000$ в США) з родиною (дружина і 2 дітей) і орендуючи житло Цікаво послухати скільки треба збирати на житло якщо працювати на звичайній роботі в тій країні де живеш (ЗП 400$ в Україні чи 4000$ в США) з родиною (дружина і 2 дітей) і орендуючи житло



По США очень по-разному.

Зависит от доходов и расходов.

Ну и от запросов по жилью и локации.

Ну и при 4 куе это должно быть на одного и второй супруг тоже должен примерно столько-же зарабатывать. 4 куе = примерно 22 доллара в час. Не разгонишься.

Надо хотя-бы 2 такие зарплаты, чтобы что-то существенное откладывать.

Если 2-е работают на по 4 куе в месяц, то где-то после вычета налогов, оплаты рента (опять-же зависит от локации) и всех расходов, но без расходов на машину, будет оставаться 2-3 куе в месяц. Это в режиме не тотальной экономии, но в режиме разумных трат и финансовой грамотности.

В моей локации сейчас можно взять 1 бдрм от 250 куе без права сдавать в рент и от 300 куе с правом сдавать в рент (1800-2000 в месяц), 2 бдрм от 300 куе без права рента и от 350 куе с правом сдавать в рент (примерно 2500).

Есть студии, которые как фактически наши 1к от примерно 200 куе с правом рента(1500-1700). По США очень по-разному.Зависит от доходов и расходов.Ну и от запросов по жилью и локации.Ну и при 4 куе это должно быть на одного и второй супруг тоже должен примерно столько-же зарабатывать. 4 куе = примерно 22 доллара в час. Не разгонишься.Надо хотя-бы 2 такие зарплаты, чтобы что-то существенное откладывать.Если 2-е работают на по 4 куе в месяц, то где-то после вычета налогов, оплаты рента (опять-же зависит от локации) и всех расходов, но без расходов на машину, будет оставаться 2-3 куе в месяц. Это в режиме не тотальной экономии, но в режиме разумных трат и финансовой грамотности.В моей локации сейчас можно взять 1 бдрм от 250 куе без права сдавать в рент и от 300 куе с правом сдавать в рент (1800-2000 в месяц), 2 бдрм от 300 куе без права рента и от 350 куе с правом сдавать в рент (примерно 2500).Есть студии, которые как фактически наши 1к от примерно 200 куе с правом рента(1500-1700). rjkz

Повідомлень: 14067 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7372 раз. Подякували: 4407 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 січ, 2023 22:06 vitaliian написав: flyman Флай какой тебе домик тут нравится

https://t.me/afrika_sl/1361 Флай какой тебе домик тут нравится

будинок нормас, тільки сусіди шумні будинок нормас, тільки сусіди шумні flyman

Повідомлень: 30247 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2594 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 січ, 2023 22:17 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: Faceless написав: По-друге, якщо бажане житло для вас це 30 років накопичень, тут або треба переглянути свої доходи з витратами, або забаганки. По-друге, якщо бажане житло для вас це 30 років накопичень, тут або треба переглянути свої доходи з витратами, або забаганки.

Цікаво послухати скільки треба збирати на житло якщо працювати на звичайній роботі в тій країні де живеш (ЗП 400$ в Україні чи 4000$ в США) з родиною (дружина і 2 дітей) і орендуючи житло Цікаво послухати скільки треба збирати на житло якщо працювати на звичайній роботі в тій країні де живеш (ЗП 400$ в Україні чи 4000$ в США) з родиною (дружина і 2 дітей) і орендуючи житло



По США очень по-разному.

Зависит от доходов и расходов.

Ну и от запросов по жилью и локации.

Ну и при 4 куе это должно быть на одного и второй супруг тоже должен примерно столько-же зарабатывать. 4 куе = примерно 22 доллара в час. Не разгонишься.

Надо хотя-бы 2 такие зарплаты, чтобы что-то существенное откладывать.

Если 2-е работают на по 4 куе в месяц, то где-то после вычета налогов, оплаты рента (опять-же зависит от локации) и всех расходов, но без расходов на машину, будет оставаться 2-3 куе в месяц. Это в режиме не тотальной экономии, но в режиме разумных трат и финансовой грамотности.

В моей локации сейчас можно взять 1 бдрм от 250 куе без права сдавать в рент и от 300 куе с правом сдавать в рент (1800-2000 в месяц), 2 бдрм от 300 куе без права рента и от 350 куе с правом сдавать в рент (примерно 2500).

Есть студии, которые как фактически наши 1к от примерно 200 куе с правом рента(1500-1700). По США очень по-разному.Зависит от доходов и расходов.Ну и от запросов по жилью и локации.Ну и при 4 куе это должно быть на одного и второй супруг тоже должен примерно столько-же зарабатывать. 4 куе = примерно 22 доллара в час. Не разгонишься.Надо хотя-бы 2 такие зарплаты, чтобы что-то существенное откладывать.Если 2-е работают на по 4 куе в месяц, то где-то после вычета налогов, оплаты рента (опять-же зависит от локации) и всех расходов, но без расходов на машину, будет оставаться 2-3 куе в месяц. Это в режиме не тотальной экономии, но в режиме разумных трат и финансовой грамотности.В моей локации сейчас можно взять 1 бдрм от 250 куе без права сдавать в рент и от 300 куе с правом сдавать в рент (1800-2000 в месяц), 2 бдрм от 300 куе без права рента и от 350 куе с правом сдавать в рент (примерно 2500).Есть студии, которые как фактически наши 1к от примерно 200 куе с правом рента(1500-1700).



А на які квартири (за кількістю кімнат чи спалень), на ваш погляд, зараз найбільший попит в рент у вашій локації?

п.с. Купкють частіше більш просторе житло чим арендують? А на які квартири (за кількістю кімнат чи спалень), на ваш погляд, зараз найбільший попит в рент у вашій локації?п.с. Купкють частіше більш просторе житло чим арендують? drevlyanin Повідомлень: 1143 З нами з: 01.04.20 Подякував: 438 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 січ, 2023 22:18 rjkz ok будете 15 років вдвох відкладати щоб таки нарешті купити, але через 15 років треба вже дітям в коледжі, університеті вчитися і в результаті власне житло можна буде купити перед виходом на пенсію... Дюрі-бачі

Повідомлень: 223 З нами з: 29.07.22 Подякував: 21 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 січ, 2023 22:27 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Faceless написав: . Бо кредит в певному сенсі - купівля часу. . Бо кредит в певному сенсі - купівля часу.

Кредит - це можливість не відкладати життя на потім. В багатьох "цивілізованих" країнах - безальтернативна можливість. Кредит - це можливість не відкладати життя на потім. В багатьох "цивілізованих" країнах - безальтернативна можливість.

Якраз навпаки. Це купівля часу, саме щоб не відкладати на потім життя. Вчитися зараз, а не за кілька років, коли набираєш на навчання. Користуватися чимось зараз, а не коли накопичиш. Придбати житло зараз, і жити в ньому зараз, а не коли зможеш на нього назбирати. Звісно, за це треба платити гроші. Виходить, ви платите саме за час. Головне в цій грі не забувати, що платити таки треба. Якраз навпаки. Це купівля часу, саме щоб не відкладати на потім життя. Вчитися зараз, а не за кілька років, коли набираєш на навчання. Користуватися чимось зараз, а не коли накопичиш. Придбати житло зараз, і жити в ньому зараз, а не коли зможеш на нього назбирати. Звісно, за це треба платити гроші. Виходить, ви платите саме за час. Головне в цій грі не забувати, що платити таки треба.



В США основной стимул лезть в мортгидж - это примерно равные цифры месячного платежа по мортгиджу и рента.

Ну и до 4 мая прошлого уже года, очень привлекательный интерес рейт.

Но надо понимать, что платить таки надо и это забег на длинную дистанцию.

А случиться у всех может разное на таком промежутке времени. Обычно 30 лет.

И как легко можно взять мортгидж так легко и потерять жилье, если прекращаешь платить. В США основной стимул лезть в мортгидж - это примерно равные цифры месячного платежа по мортгиджу и рента.Ну и до 4 мая прошлого уже года, очень привлекательный интерес рейт.Но надо понимать, что платить таки надо и это забег на длинную дистанцию.А случиться у всех может разное на таком промежутке времени. Обычно 30 лет.И как легко можно взять мортгидж так легко и потерять жилье, если прекращаешь платить. rjkz

Повідомлень: 14067 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7372 раз. Подякували: 4407 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 січ, 2023 22:37 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Кредит - це можливість не відкладати життя на потім. В багатьох "цивілізованих" країнах - безальтернативна можливість.

Якраз навпаки. Це купівля часу, саме щоб не відкладати на потім життя. Вчитися зараз, а не за кілька років, коли набираєш на навчання. Користуватися чимось зараз, а не коли накопичиш. Придбати житло зараз, і жити в ньому зараз, а не коли зможеш на нього назбирати. Звісно, за це треба платити гроші. Виходить, ви платите саме за час. Головне в цій грі не забувати, що платити таки треба. Якраз навпаки. Це купівля часу, саме щоб не відкладати на потім життя. Вчитися зараз, а не за кілька років, коли набираєш на навчання. Користуватися чимось зараз, а не коли накопичиш. Придбати житло зараз, і жити в ньому зараз, а не коли зможеш на нього назбирати. Звісно, за це треба платити гроші. Виходить, ви платите саме за час. Головне в цій грі не забувати, що платити таки треба.



В США основной стимул лезть в мортгидж - это примерно равные цифры месячного платежа по мортгиджу и рента.

Ну и до 4 мая прошлого уже года, очень привлекательный интерес рейт.

Но надо понимать, что платить таки надо и это забег на длинную дистанцию.

А случиться у всех может разное на таком промежутке времени. Обычно 30 лет.

И как легко можно взять мортгидж так легко и потерять жилье, если прекращаешь платить. В США основной стимул лезть в мортгидж - это примерно равные цифры месячного платежа по мортгиджу и рента.Ну и до 4 мая прошлого уже года, очень привлекательный интерес рейт.Но надо понимать, что платить таки надо и это забег на длинную дистанцию.А случиться у всех может разное на таком промежутке времени. Обычно 30 лет.И как легко можно взять мортгидж так легко и потерять жилье, если прекращаешь платить.

По суті навіть трохи більше аргументів

По-перше, в довгостроковому періоді житло таки дорожчає. Тобто, беручи зараз, ви фіксуєте його ціну. Наскільки знаю, ціни по США давно перевищили докризові 2007

Щодо вигідності по ренту - тут мабуть сильно залежить від локації. В Канаді, наприклад, у родичів в цьому плані якраз оренда вигідніше - дешевше, і податки додатково не платити.

Але і водночас немає у людей того комплексу, що життя справжнє тільки у своєму. І сім'ї заводять, і дітей в оренді, і до пенсії можуть в оренді жити. По суті навіть трохи більше аргументівПо-перше, в довгостроковому періоді житло таки дорожчає. Тобто, беручи зараз, ви фіксуєте його ціну. Наскільки знаю, ціни по США давно перевищили докризові 2007Щодо вигідності по ренту - тут мабуть сильно залежить від локації. В Канаді, наприклад, у родичів в цьому плані якраз оренда вигідніше - дешевше, і податки додатково не платити.Але і водночас немає у людей того комплексу, що життя справжнє тільки у своєму. І сім'ї заводять, і дітей в оренді, і до пенсії можуть в оренді жити. Faceless

Модератор Повідомлень: 32516 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1360 раз. Подякували: 7658 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 січ, 2023 22:48 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Faceless написав: . Бо кредит в певному сенсі - купівля часу. . Бо кредит в певному сенсі - купівля часу.

Кредит - це можливість не відкладати життя на потім. В багатьох "цивілізованих" країнах - безальтернативна можливість. Кредит - це можливість не відкладати життя на потім. В багатьох "цивілізованих" країнах - безальтернативна можливість.

Якраз навпаки. Це купівля часу, саме щоб не відкладати на потім життя. Вчитися зараз, а не за кілька років, коли набираєш на навчання. Користуватися чимось зараз, а не коли накопичиш. Придбати житло зараз, і жити в ньому зараз, а не коли зможеш на нього назбирати. Звісно, за це треба платити гроші. Виходить, ви платите саме за час. Головне в цій грі не забувати, що платити таки треба. Якраз навпаки. Це купівля часу, саме щоб не відкладати на потім життя. Вчитися зараз, а не за кілька років, коли набираєш на навчання. Користуватися чимось зараз, а не коли накопичиш. Придбати житло зараз, і жити в ньому зараз, а не коли зможеш на нього назбирати. Звісно, за це треба платити гроші. Виходить, ви платите саме за час. Головне в цій грі не забувати, що платити таки треба.



Ну и взяв студенческий лон, ты получишь позицию после учебы более высокооплачиваемую и быстрее расплатищься, чем работая на низкой зарплате, зарабатывая наперед и откладывая дещевеющий доллар.

С жильем не все однозначно - ты или отдаещь все лендлорду, но свободен или отдаешь банку но привязан если не цепью, то довольно прочной веревкой.

Покупать свое жилье стоит не ранее,чем через лет пять после переезда. Ну и взяв студенческий лон, ты получишь позицию после учебы более высокооплачиваемую и быстрее расплатищься, чем работая на низкой зарплате, зарабатывая наперед и откладывая дещевеющий доллар.С жильем не все однозначно - ты или отдаещь все лендлорду, но свободен или отдаешь банку но привязан если не цепью, то довольно прочной веревкой.Покупать свое жилье стоит не ранее,чем через лет пять после переезда. rjkz

Повідомлень: 14067 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7372 раз. Подякували: 4407 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 січ, 2023 22:50 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: Орієнтуватися на роботу із середньою зарплатою, "яку отримує значна частина громадян" майже несумісна з поставленою задачею, як в Україні, так і в США/Німеччині, бо парадигма "не гратися в кредити", як я вже писав, це важчий і довший шлях. Однозначно заробляти треба більше середнього. Орієнтуватися на роботу із середньою зарплатою, "яку отримує значна частина громадян" майже несумісна з поставленою задачею, як в Україні, так і в США/Німеччині, бо парадигма "не гратися в кредити", як я вже писав, це важчий і довший шлях. Однозначно заробляти треба більше середнього.



Не може більшість заробляти більше середнього бо тоді просто виростуть ціни.



Є одиниці унікалів, які в 25 років вже професори/генерали/директори, але ними можна знехтувати, як і дітьми олігархів. Не може більшість заробляти більше середнього бо тоді просто виростуть ціни.Є одиниці унікалів, які в 25 років вже професори/генерали/директори, але ними можна знехтувати, як і дітьми олігархів.



Так не везде в мире.

в НЙ средяя зп, которую имеет большинство людей 30-50 долларов в час.

Но есть и 200-300 в час и 15 в час. Так не везде в мире.в НЙ средяя зп, которую имеет большинство людей 30-50 долларов в час.Но есть и 200-300 в час и 15 в час. rjkz

Повідомлень: 14067 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7372 раз. Подякували: 4407 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 288289290291 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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