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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 січ, 2023 02:16
flyman написав: Дюрі-бачі написав:Faceless
А тепер вернемось до початку дискусії:
"ніхто не змушує до кредитів" - невірне твердження для ряду "цивілізованих" країн, де просто нема альтернатив для покупки власного житла (іноді і для отримання хорошої освіти).
В Україні ж альтернативи є.
Є.
Поїхати в локацію, де вищи заробітки, напр. в Київ, ЄС ...
наскирдувати...
Купити квартиру в умовній Березані...
і так або кілька ітерацій, або живеш в провінції та непаришся амбіціями..
або знаходиш дочку мільйонера або киянку з квартирою, або спадщина/крипта/лотерея
Дочка хозяйки с холодильником?
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Додано: Пон 02 січ, 2023 02:41
Puente написав: Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
не напружуєтьчя і не зазіхає на щось більше.
Житло, як автомобіль, холодильник чи смартфон - це необхідний мінімум для життя.
Я ж не кажу про віллу на сотні м2 і Майбах, а хоча б кілька десятків м2 і Шкода..
В "цивілізованому світі" більшість купує необхідний мінімум в кредит.
Все правильно , більшість так і живе - реально в дуже обмеженому просторі без можливості щось змінити . Щоб змінити - треба вириватися ( або щоб пощастило ) - змінюючи життя і ризикуючи
. Далеко не всі можуть на таке зважитися і це вимагає дуже великих зусиль .
Давайте вставлю свои 5 центов.
Тема ветки "Эмиграция и заробитчанство".
Так вот, люди, которые подпадают под эти 2 категории уже подпадают под категорию, которую я выделил в Вашем посте. Явно они не из разряда сидящих ровно на попе по жизни.
Что касается США в целом и той локации где я живу, то что сказать? Очень развита "помощь" города и государства тем, кто не очень-то рвет когти.
Самое примечательное, что бывшие "наши" такие финты выкручивают на этом, что просто диву даешься.
Да, много и таких кто пашет как папа Карло и выплачивает весьма скромное жилье, а много таких, кто становится на всякие лотереи, очереди, программы получая по местным меркам куда как более качественное жилье, чем другие могут себе позволить купить.
Мало того, я знаю человека, которая умудрилась каким-то образом "приватизировать" такое жилье и потом продать, чтобы купить уже то, что ей нравится в лучщей локации.
Тут надо еще приоритеты ставить. Можно посвятить себя (как многие тут на форуме) тому, чтобы владеть намного более престижным жильем, нежели можешь свободно афордать и "ложатся костьми" ради этого. Мои знакомые с весьма неплохими доходами (250(примерно и возмножно)+150 (это точно) куе в год на протяжениии многих лет (оба 50+), детей нет) живут в рентованной 1 бдрм уже более 15 лет за 1300 в месяц (это уже совсем не рыночная цена, но им не имеют права поднять), хотя могут без кредита купить себе жилье и это будут не последние. Им оно не надо.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 02:44
Puente написав: Faceless написав:
От тільки в цьому списку житло сильно виділяється за вартістю (для мінімума беруть дешеве старе авто), і при цьому житло не обов'язково має бути у власності. Як я вже казав, мільйони живуть в оренді все життя.
В Канаді, наприклад, є таке муніципальне житло для пенсіонерів. На нього треба становитися в чергу, можна чекати кілька років. Прості охайні багатоквартирні будинки. Оренда стабільна - 30% пенсії,не важливо, велика пенсія, чи мала. Крихітеі кімнати, крихітна кухня, локейшн зазвичай якесь передмістя, але й не гетто якесь. То це ціла держпрограма, там таких людей повно
З будь-якої точки зору це все невдахи . Люди , які не змогли або полінувалися в певний час докласти зусилля та вирватися хоч трошки вище , ніж умовний хрущ на Лісовому ... Чи навіть в Броварах ...
То есть, Вы считаете лентяями и безиницыативными тех, кто не поленился эмигрировать?
Вы наверное не очень себе предстваляете этот процесс.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 02:48
Понимаете в чем дело, в это не сразу можно вникнуть, но на определенном этапе жизни в США нет смысла влазить во владение недвигой.В частности, это связано со школами.
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