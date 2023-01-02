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#<1 ... 289290291292 Додано: Пон 02 січ, 2023 02:16 flyman написав: Дюрі-бачі написав: Faceless А тепер вернемось до початку дискусії:

"ніхто не змушує до кредитів" - невірне твердження для ряду "цивілізованих" країн, де просто нема альтернатив для покупки власного житла (іноді і для отримання хорошої освіти).



В Україні ж альтернативи є. А тепер вернемось до початку дискусії:"ніхто не змушує до кредитів" - невірне твердження для ряду "цивілізованих" країн, де просто нема альтернатив для покупки власного житла (іноді і для отримання хорошої освіти).В Україні ж альтернативи є.

Є.

Поїхати в локацію, де вищи заробітки, напр. в Київ, ЄС ...

наскирдувати...

Купити квартиру в умовній Березані...

і так або кілька ітерацій, або живеш в провінції та непаришся амбіціями..

або знаходиш дочку мільйонера або киянку з квартирою, або спадщина/крипта/лотерея Є.Поїхати в локацію, де вищи заробітки, напр. в Київ, ЄС ...наскирдувати...Купити квартиру в умовній Березані...і так або кілька ітерацій, або живеш в провінції та непаришся амбіціями..або знаходиш дочку мільйонера або киянку з квартирою, або спадщина/крипта/лотерея



Дочка хозяйки с холодильником?

Дочка хозяйки с холодильником? rjkz

Повідомлень: 14071 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7373 раз. Подякували: 4407 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 січ, 2023 02:41 Puente написав: Дюрі-бачі написав: Faceless написав: не напружуєтьчя і не зазіхає на щось більше. не напружуєтьчя і не зазіхає на щось більше.

Житло, як автомобіль, холодильник чи смартфон - це необхідний мінімум для життя.

Я ж не кажу про віллу на сотні м2 і Майбах, а хоча б кілька десятків м2 і Шкода..



В "цивілізованому світі" більшість купує необхідний мінімум в кредит. Житло, як автомобіль, холодильник чи смартфон - це необхідний мінімум для життя.Я ж не кажу про віллу на сотні м2 і Майбах, а хоча б кілька десятків м2 і Шкода..В "цивілізованому світі" більшість купує необхідний мінімум в кредит.



Все правильно , більшість так і живе - реально в дуже обмеженому просторі без можливості щось змінити . Щоб змінити - треба вириватися ( або щоб пощастило ) - змінюючи життя і ризикуючи . Далеко не всі можуть на таке зважитися і це вимагає дуже великих зусиль . Все правильно , більшість так і живе - реально в дуже обмеженому просторі без можливості щось змінити .. Далеко не всі можуть на таке зважитися і це вимагає дуже великих зусиль .



Давайте вставлю свои 5 центов.

Тема ветки "Эмиграция и заробитчанство".

Так вот, люди, которые подпадают под эти 2 категории уже подпадают под категорию, которую я выделил в Вашем посте. Явно они не из разряда сидящих ровно на попе по жизни.

Что касается США в целом и той локации где я живу, то что сказать? Очень развита "помощь" города и государства тем, кто не очень-то рвет когти.

Самое примечательное, что бывшие "наши" такие финты выкручивают на этом, что просто диву даешься.

Да, много и таких кто пашет как папа Карло и выплачивает весьма скромное жилье, а много таких, кто становится на всякие лотереи, очереди, программы получая по местным меркам куда как более качественное жилье, чем другие могут себе позволить купить.

Мало того, я знаю человека, которая умудрилась каким-то образом "приватизировать" такое жилье и потом продать, чтобы купить уже то, что ей нравится в лучщей локации.

Тут надо еще приоритеты ставить. Можно посвятить себя (как многие тут на форуме) тому, чтобы владеть намного более престижным жильем, нежели можешь свободно афордать и "ложатся костьми" ради этого. Мои знакомые с весьма неплохими доходами (250(примерно и возмножно)+150 (это точно) куе в год на протяжениии многих лет (оба 50+), детей нет) живут в рентованной 1 бдрм уже более 15 лет за 1300 в месяц (это уже совсем не рыночная цена, но им не имеют права поднять), хотя могут без кредита купить себе жилье и это будут не последние. Им оно не надо. Давайте вставлю свои 5 центов.Тема ветки "Эмиграция и заробитчанство".Так вот, люди, которые подпадают под эти 2 категории уже подпадают под категорию, которую я выделил в Вашем посте. Явно они не из разряда сидящих ровно на попе по жизни.Что касается США в целом и той локации где я живу, то что сказать? Очень развита "помощь" города и государства тем, кто не очень-то рвет когти.Самое примечательное, что бывшие "наши" такие финты выкручивают на этом, что просто диву даешься.Да, много и таких кто пашет как папа Карло и выплачивает весьма скромное жилье, а много таких, кто становится на всякие лотереи, очереди, программы получая по местным меркам куда как более качественное жилье, чем другие могут себе позволить купить.Мало того, я знаю человека, которая умудрилась каким-то образом "приватизировать" такое жилье и потом продать, чтобы купить уже то, что ей нравится в лучщей локации.Тут надо еще приоритеты ставить. Можно посвятить себя (как многие тут на форуме) тому, чтобы владеть намного более престижным жильем, нежели можешь свободно афордать и "ложатся костьми" ради этого. Мои знакомые с весьма неплохими доходами (250(примерно и возмножно)+150 (это точно) куе в год на протяжениии многих лет (оба 50+), детей нет) живут в рентованной 1 бдрм уже более 15 лет за 1300 в месяц (это уже совсем не рыночная цена, но им не имеют права поднять), хотя могут без кредита купить себе жилье и это будут не последние. Им оно не надо. rjkz

Повідомлень: 14071 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7373 раз. Подякували: 4407 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 січ, 2023 02:44 Puente написав: Faceless написав:

От тільки в цьому списку житло сильно виділяється за вартістю (для мінімума беруть дешеве старе авто), і при цьому житло не обов'язково має бути у власності. Як я вже казав, мільйони живуть в оренді все життя.

В Канаді, наприклад, є таке муніципальне житло для пенсіонерів. На нього треба становитися в чергу, можна чекати кілька років. Прості охайні багатоквартирні будинки. Оренда стабільна - 30% пенсії,не важливо, велика пенсія, чи мала. Крихітеі кімнати, крихітна кухня, локейшн зазвичай якесь передмістя, але й не гетто якесь. То це ціла держпрограма, там таких людей повно От тільки в цьому списку житло сильно виділяється за вартістю (для мінімума беруть дешеве старе авто), і при цьому житло не обов'язково має бути у власності. Як я вже казав, мільйони живуть в оренді все життя.В Канаді, наприклад, є таке муніципальне житло для пенсіонерів. На нього треба становитися в чергу, можна чекати кілька років. Прості охайні багатоквартирні будинки. Оренда стабільна - 30% пенсії,не важливо, велика пенсія, чи мала. Крихітеі кімнати, крихітна кухня, локейшн зазвичай якесь передмістя, але й не гетто якесь. То це ціла держпрограма, там таких людей повно



З будь-якої точки зору це все невдахи . Люди , які не змогли або полінувалися в певний час докласти зусилля та вирватися хоч трошки вище , ніж умовний хрущ на Лісовому ... Чи навіть в Броварах ... З будь-якої точки зору це все невдахи . Люди , які не змогли або полінувалися в певний час докласти зусилля та вирватися хоч трошки вище , ніж умовний хрущ на Лісовому ... Чи навіть в Броварах ...



То есть, Вы считаете лентяями и безиницыативными тех, кто не поленился эмигрировать?

Вы наверное не очень себе предстваляете этот процесс. То есть, Вы считаете лентяями и безиницыативными тех, кто не поленился эмигрировать?Вы наверное не очень себе предстваляете этот процесс. rjkz

Повідомлень: 14071 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7373 раз. Подякували: 4407 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 січ, 2023 02:48 Дюрі-бачі написав: Faceless і в цілому по статистиці в 35% житла живуть ті, хто платить іпотеку і 32% житла орендують. 20 % у власності (спадок, виплачена іпотека)

https://fivethirtyeight.com/wp-content/ ... .png?w=610 і в цілому по статистиці в 35% житла живуть ті, хто платить іпотеку і 32% житла орендують. 20 % у власності (спадок, виплачена іпотека)



Понимаете в чем дело, в это не сразу можно вникнуть, но на определенном этапе жизни в США нет смысла влазить во владение недвигой.В частности, это связано со школами. Понимаете в чем дело, в это не сразу можно вникнуть, но на определенном этапе жизни в США нет смысла влазить во владение недвигой.В частности, это связано со школами. rjkz

Повідомлень: 14071 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7373 раз. Подякували: 4407 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 289290291292 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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