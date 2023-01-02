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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 січ, 2023 02:16
flyman написав: Дюрі-бачі написав:Faceless
А тепер вернемось до початку дискусії:
"ніхто не змушує до кредитів" - невірне твердження для ряду "цивілізованих" країн, де просто нема альтернатив для покупки власного житла (іноді і для отримання хорошої освіти).
В Україні ж альтернативи є.
Є.
Поїхати в локацію, де вищи заробітки, напр. в Київ, ЄС ...
наскирдувати...
Купити квартиру в умовній Березані...
і так або кілька ітерацій, або живеш в провінції та непаришся амбіціями..
або знаходиш дочку мільйонера або киянку з квартирою, або спадщина/крипта/лотерея
Дочка хозяйки с холодильником?
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Додано: Пон 02 січ, 2023 02:41
Puente написав: Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
не напружуєтьчя і не зазіхає на щось більше.
Житло, як автомобіль, холодильник чи смартфон - це необхідний мінімум для життя.
Я ж не кажу про віллу на сотні м2 і Майбах, а хоча б кілька десятків м2 і Шкода..
В "цивілізованому світі" більшість купує необхідний мінімум в кредит.
Все правильно , більшість так і живе - реально в дуже обмеженому просторі без можливості щось змінити . Щоб змінити - треба вириватися ( або щоб пощастило ) - змінюючи життя і ризикуючи
. Далеко не всі можуть на таке зважитися і це вимагає дуже великих зусиль .
Давайте вставлю свои 5 центов.
Тема ветки "Эмиграция и заробитчанство".
Так вот, люди, которые подпадают под эти 2 категории уже подпадают под категорию, которую я выделил в Вашем посте. Явно они не из разряда сидящих ровно на попе по жизни.
Что касается США в целом и той локации где я живу, то что сказать? Очень развита "помощь" города и государства тем, кто не очень-то рвет когти.
Самое примечательное, что бывшие "наши" такие финты выкручивают на этом, что просто диву даешься.
Да, много и таких кто пашет как папа Карло и выплачивает весьма скромное жилье, а много таких, кто становится на всякие лотереи, очереди, программы получая по местным меркам куда как более качественное жилье, чем другие могут себе позволить купить.
Мало того, я знаю человека, которая умудрилась каким-то образом "приватизировать" такое жилье и потом продать, чтобы купить уже то, что ей нравится в лучщей локации.
Тут надо еще приоритеты ставить. Можно посвятить себя (как многие тут на форуме) тому, чтобы владеть намного более престижным жильем, нежели можешь свободно афордать и "ложатся костьми" ради этого. Мои знакомые с весьма неплохими доходами (250(примерно и возмножно)+150 (это точно) куе в год на протяжениии многих лет (оба 50+), детей нет) живут в рентованной 1 бдрм уже более 15 лет за 1300 в месяц (это уже совсем не рыночная цена, но им не имеют права поднять), хотя могут без кредита купить себе жилье и это будут не последние. Им оно не надо.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 02:44
Puente написав: Faceless написав:
От тільки в цьому списку житло сильно виділяється за вартістю (для мінімума беруть дешеве старе авто), і при цьому житло не обов'язково має бути у власності. Як я вже казав, мільйони живуть в оренді все життя.
В Канаді, наприклад, є таке муніципальне житло для пенсіонерів. На нього треба становитися в чергу, можна чекати кілька років. Прості охайні багатоквартирні будинки. Оренда стабільна - 30% пенсії,не важливо, велика пенсія, чи мала. Крихітеі кімнати, крихітна кухня, локейшн зазвичай якесь передмістя, але й не гетто якесь. То це ціла держпрограма, там таких людей повно
З будь-якої точки зору це все невдахи . Люди , які не змогли або полінувалися в певний час докласти зусилля та вирватися хоч трошки вище , ніж умовний хрущ на Лісовому ... Чи навіть в Броварах ...
То есть, Вы считаете лентяями и безиницыативными тех, кто не поленился эмигрировать?
Вы наверное не очень себе предстваляете этот процесс.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 02:48
Понимаете в чем дело, в это не сразу можно вникнуть, но на определенном этапе жизни в США нет смысла влазить во владение недвигой.В частности, это связано со школами.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 03:36
rjkz написав:
2000 в месяц), 2 бдрм от 300 куе без права рента и от 350 куе с правом сдавать в рент (примерно 2500).
Есть студии, которые как фактически наши 1к от примерно 200 куе с правом рента(1500-1700).
А можно пример со ссылкой? Просто математика получается вкуснее, если сравнивать с TX.
Условный Даллас с 320к дом под оренду будет сдан за 1800 минус hoa. Это из того что вижу... А на дом больше амортизационные расходы.
ПС. Можно в личку
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Додано: Пон 02 січ, 2023 04:18
drevlyanin написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав:
Цікаво послухати скільки треба збирати на житло якщо працювати на звичайній роботі в тій країні де живеш (ЗП 400$ в Україні чи 4000$ в США) з родиною (дружина і 2 дітей) і орендуючи житло
По США очень по-разному.
Зависит от доходов и расходов.
Ну и от запросов по жилью и локации.
Ну и при 4 куе это должно быть на одного и второй супруг тоже должен примерно столько-же зарабатывать. 4 куе = примерно 22 доллара в час. Не разгонишься.
Надо хотя-бы 2 такие зарплаты, чтобы что-то существенное откладывать.
Если 2-е работают на по 4 куе в месяц, то где-то после вычета налогов, оплаты рента (опять-же зависит от локации) и всех расходов, но без расходов на машину, будет оставаться 2-3 куе в месяц. Это в режиме не тотальной экономии, но в режиме разумных трат и финансовой грамотности.
В моей локации сейчас можно взять 1 бдрм от 250 куе без права сдавать в рент и от 300 куе с правом сдавать в рент (1800-2000 в месяц), 2 бдрм от 300 куе без права рента и от 350 куе с правом сдавать в рент (примерно 2500).
Есть студии, которые как фактически наши 1к от примерно 200 куе с правом рента(1500-1700).
А на які квартири (за кількістю кімнат чи спалень), на ваш погляд, зараз найбільший попит в рент у вашій локації?
п.с. Купкють частіше більш просторе житло чим арендують?
Ну, учитывая что очень много сейчас понаехов из Украины, Беларуси и раши, то конечно стараются взять самое бюджетное. Вернее его все выгребли, хотя до этого вариантов было достаточно.
Насчет покупки. Я с момента приезда мониторю свой зипкод, чтобы понимать особенности и динамику рынка. Ну и в ковид цены на квартиры пощли немного вниз.
Это было очень примечательно на фоне роста цен по всей остальной Америке.
Причина простая - свал из НЙ больших компаний и народа. Массовое банкротство бизнесов и возможность удаленной работы.
Потом немного ситуация начала устаканиваться.
И вот пришло 4 мая и ставки по ипотеке начали свой рост.
Цены на продажу пошли вниз, порой очень резко. При этом аренда пошла вверх.
Это меня удивило очень.
Потом начался наплыв беженцев и аренда не то чтобы начала расти, просто все вымели, остались варианты 2,5+куе. Например, 2бдрм 2бтрм.
Мы по приезде сняли 1бдрм в этой-же локации за 1800, хотя можно было взять за 1500-1600, но страшненькое-убитенькое или за 2000 2бдрм тоже убитое.
Взяли потому что это была не арендная квартира с каким-то но ремонтом, чистая и с очень неплохой кухней. На тот момент это была верхняя цена вилки для таких квартир. Сейчас она сдается за 2 куе, насколько я знаю.
Знакомый крохотную студию сдал за 1,5 куе мгновенно и перебирал арендаторами.
Мда.
И вот эта ситуация с дефицитом арендного жилья привела к тому, что те варианты, которые я отслеживал начали уходить.
В частности, сейчас под контрактом 1бдрм за 319 куе последняя цена, ее можно сдавать.
300 куе последняя цена 2 бедрум с отличной планировкой на последнем этаже (тут это не минус), нельзя сдавать.
Студии, кстати, висят по прежнему. То есть, это чисто под рент, но мортгидж брать нет смысла - все платежи будут примерно того-же порядка как и рент - так нафига этот геммор.
Еще за 300 ушла по местным меркам очень неплохая 2 бдрм, но это была оффмаркет сделка. Ее нельзя сдавать.
В более дорогом сегменте цены подросли с ковидных времен и застыли. Я не отслеживаю сейчас, но было время просто замечал.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 05:34
Дюрі-бачі написав:rjkz
ok будете 15 років вдвох відкладати щоб таки нарешті купити, але через 15 років треба вже дітям в коледжі, університеті вчитися і в результаті власне житло можна буде купити перед виходом на пенсію...
В апреле прощлого уже года мне прищло именное письмо (не реклама) по почте из банка с хорошими условиями по мортгиджу.
В принципе мог-бы взять.
И как раз ситуация с детьми такая, что от места проживания зависит в какую школу они пойдут. А тут не как в Украине. Елементари - это одна школа, мидл - другая, хай - третья. И вот младший в хорошей элементари, а нормальных мидл и хай в округе нет. Поэтому пока старший пошел в частную в мидл.
Ну и закончит младщий элементари - уже можно двигать туда где нормальная мидл или отдавать его в частную к старшему пока он не закончит, а потом уж точно двигать куда-то.
Поэтому, покупка для себя - вопрос неоднозначный пока.
Имело-бы больше смысла купить под рент, а снимать там, где удобно.
Но и тут много подводных камней.
Тут намного больше факторов, которые надо учитывать.
И именно поэтому рент позволяет быть более мобильным.
На пенсию можно закатиться во ФлОриду, рай пенсионеров на берегу Мексиканского залива. В принципе, в неплохой локации небольшой новый дом можно купить за 200+ куе, в НЙ в моей локации столько стоит студия.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 05:47
Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав:
Якраз навпаки. Це купівля часу, саме щоб не відкладати на потім життя. Вчитися зараз, а не за кілька років, коли набираєш на навчання. Користуватися чимось зараз, а не коли накопичиш. Придбати житло зараз, і жити в ньому зараз, а не коли зможеш на нього назбирати. Звісно, за це треба платити гроші. Виходить, ви платите саме за час. Головне в цій грі не забувати, що платити таки треба.
В США основной стимул лезть в мортгидж - это примерно равные цифры месячного платежа по мортгиджу и рента.
Ну и до 4 мая прошлого уже года, очень привлекательный интерес рейт.
Но надо понимать, что платить таки надо и это забег на длинную дистанцию.
А случиться у всех может разное на таком промежутке времени. Обычно 30 лет.
И как легко можно взять мортгидж так легко и потерять жилье, если прекращаешь платить.
По суті навіть трохи більше аргументів
По-перше, в довгостроковому періоді житло таки дорожчає. Тобто, беручи зараз, ви фіксуєте його ціну. Наскільки знаю, ціни по США давно перевищили докризові 2007
Щодо вигідності по ренту - тут мабуть сильно залежить від локації. В Канаді, наприклад, у родичів в цьому плані якраз оренда вигідніше - дешевше, і податки додатково не платити.
Але і водночас немає у людей того комплексу, що життя справжнє тільки у своєму. І сім'ї заводять, і дітей в оренді, і до пенсії можуть в оренді жити.
В общем - да.
Но я наблюдал за квартирой, которая стартовала с 429 куе и ушла с листинга после 319.
Рил эстейт сейчас под мощным прессом.
Если-бы не беженцы, то цены просели-бы еще ниже.
То есть, ценообразование находится под влиянеием несистемного фактора и регуляторного (ставка ФЕДа). Когда такая ситуация, лучше переждать. Тут как говорит Влад - задача не потерять.
А так да, жизнь в ренте не клеймо и не обуза.
Только трудно найти то, что подходит. Очень трудно.
Зато если ощибся, то это не так трагично, когда покупаешь.
Особенно, когда видищь иногда как вляпываются люди купив жилье, а потом вылазят неявные моменты в домах, где существуют свои правила и скрытые проблемы.
Особенно в коопах, это аналоги наших ОСББ и Украину еще только ждут эти проблемы. Поэтому я настоятельно рекомендую - не лезте в ОСББ, да, жизнь вроде комфортнее и обслуживание лучше, но это мина замедленного действия. Некоторые дома были кондо и люди сами когда-то проголосовали за создание коопа. И теперь уже следующие поколения сожалеет о том решении, а назад ситуацию откатить практически невозможно.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 05:55
Понаехал написав: rjkz написав:
2000 в месяц), 2 бдрм от 300 куе без права рента и от 350 куе с правом сдавать в рент (примерно 2500).
Есть студии, которые как фактически наши 1к от примерно 200 куе с правом рента(1500-1700).
А можно пример со ссылкой? Просто математика получается вкуснее, если сравнивать с TX.
Условный Даллас с 320к дом под оренду будет сдан за 1800 минус hoa. Это из того что вижу... А на дом больше амортизационные расходы.
ПС. Можно в личку
лс.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 10:11
rjkz написав:
В США основной стимул лезть в мортгидж - это примерно равные цифры месячного платежа по мортгиджу и рента.
Ну и до 4 мая прошлого уже года, очень привлекательный интерес рейт.
Но надо понимать, что платить таки надо и это забег на длинную дистанцию.
А случиться у всех может разное на таком промежутке времени. Обычно 30 лет.
И как легко можно взять мортгидж так легко и потерять жилье, если прекращаешь платить.
ще є податкові знижки при іпотеці
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