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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 січ, 2023 10:13
rjkz написав: flyman написав: Дюрі-бачі написав:Faceless
А тепер вернемось до початку дискусії:
"ніхто не змушує до кредитів" - невірне твердження для ряду "цивілізованих" країн, де просто нема альтернатив для покупки власного житла (іноді і для отримання хорошої освіти).
В Україні ж альтернативи є.
Є.
Поїхати в локацію, де вищи заробітки, напр. в Київ, ЄС ...
наскирдувати...
Купити квартиру в умовній Березані...
і так або кілька ітерацій, або живеш в провінції та непаришся амбіціями..
або знаходиш дочку мільйонера або киянку з квартирою, або спадщина/крипта/лотерея
Дочка хозяйки с холодильником?
кому і кобила наречена
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Додано: Пон 02 січ, 2023 20:13
flyman написав: rjkz написав: flyman написав:
Є.
Поїхати в локацію, де вищи заробітки, напр. в Київ, ЄС ...
наскирдувати...
Купити квартиру в умовній Березані...
і так або кілька ітерацій, або живеш в провінції та непаришся амбіціями..
або знаходиш дочку мільйонера або киянку з квартирою, або спадщина/крипта/лотерея
Дочка хозяйки с холодильником?
кому і кобила наречена
Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.
Я не со зла.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 21:21
rjkz написав: flyman написав: rjkz написав:
Дочка хозяйки с холодильником?
кому і кобила наречена
Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.
Я не со зла.
може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії:
арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,...
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Додано: Пон 02 січ, 2023 21:40
flyman написав: rjkz написав:
Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.
Я не со зла.
може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії:
арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я
,...
В кінці п'ятого десятку такі забаганки? Особа жіночої статі з подібним "букетом" якостей може зацікавиться ведучим блогу про економію майже виключно з метою "видоїти та висушити".
Пора вже спускатися з хмар на грішну землю. В нашому з тобою віці вже особливо не наярмаркуєш.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 21:46
drevlyanin написав: flyman написав: rjkz написав:
Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.
Я не со зла.
може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії:
арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я
,...
В кінці п'ятого десятку такі забаганки? Особа жіночої статі з подібним "букетом" якостей може зацікавиться ведучим блогу про економію майже виключно з метою "видоїти та висушити".
Пора вже спускатися з хмар на грішну землю. В нашому з тобою віці вже особливо не наярмаркуєш.
забороняєте по другому колу? це ваша ідея М1860?
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flyman
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