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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 січ, 2023 10:13
rjkz написав: flyman написав: Дюрі-бачі написав:Faceless
А тепер вернемось до початку дискусії:
"ніхто не змушує до кредитів" - невірне твердження для ряду "цивілізованих" країн, де просто нема альтернатив для покупки власного житла (іноді і для отримання хорошої освіти).
В Україні ж альтернативи є.
Є.
Поїхати в локацію, де вищи заробітки, напр. в Київ, ЄС ...
наскирдувати...
Купити квартиру в умовній Березані...
і так або кілька ітерацій, або живеш в провінції та непаришся амбіціями..
або знаходиш дочку мільйонера або киянку з квартирою, або спадщина/крипта/лотерея
Дочка хозяйки с холодильником?
кому і кобила наречена
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Додано: Пон 02 січ, 2023 20:13
flyman написав: rjkz написав: flyman написав:
Є.
Поїхати в локацію, де вищи заробітки, напр. в Київ, ЄС ...
наскирдувати...
Купити квартиру в умовній Березані...
і так або кілька ітерацій, або живеш в провінції та непаришся амбіціями..
або знаходиш дочку мільйонера або киянку з квартирою, або спадщина/крипта/лотерея
Дочка хозяйки с холодильником?
кому і кобила наречена
Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.
Я не со зла.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 21:21
rjkz написав: flyman написав: rjkz написав:
Дочка хозяйки с холодильником?
кому і кобила наречена
Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.
Я не со зла.
може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії:
арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,...
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Додано: Пон 02 січ, 2023 21:40
flyman написав: rjkz написав:
Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.
Я не со зла.
може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії:
арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я
,...
В кінці п'ятого десятку такі забаганки? Особа жіночої статі з подібним "букетом" якостей може зацікавиться ведучим блогу про економію майже виключно з метою "видоїти та висушити".
Пора вже спускатися з хмар на грішну землю. В нашому з тобою віці вже особливо не наярмаркуєш.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 21:46
drevlyanin написав: flyman написав: rjkz написав:
Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.
Я не со зла.
може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії:
арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я
,...
В кінці п'ятого десятку такі забаганки? Особа жіночої статі з подібним "букетом" якостей може зацікавиться ведучим блогу про економію майже виключно з метою "видоїти та висушити".
Пора вже спускатися з хмар на грішну землю. В нашому з тобою віці вже особливо не наярмаркуєш.
забороняєте по другому колу? це ваша ідея М1860?
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Додано: Пон 02 січ, 2023 21:52
flyman написав: drevlyanin написав: flyman написав:
може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії:
арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я
,...
В кінці п'ятого десятку такі забаганки? Особа жіночої статі з подібним "букетом" якостей може зацікавиться ведучим блогу про економію майже виключно з метою "видоїти та висушити".
Пора вже спускатися з хмар на грішну землю. В нашому з тобою віці вже особливо не наярмаркуєш.
забороняєте по другому колу? це ваша ідея М1860?
Які заборони? Але ж треба тверезо зважувати власні принади та вимоги.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 22:03
flyman написав:
ще є податкові знижки при іпотеці
Не всем. У меня вычет не выгоден. Надо в каждом случае отдельно смотреть.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 22:10
rjkz написав:
Или, например, лиз на машину. Можно вывалить 30 куе и купить, а потом думать что с ней делать, а можно пойти в салон, взять новую машину и платить за нее 200-500 долларов в месяц, а через 3 года вернуть ее и взять снова новую, а не ломать голову куда деть старую.
Это самый мощный развод педалей из тех, что придумало человечество. Ты сначала раз переплачиваешь, беря в кредит. Переплачиваешь в течение 3-х лет.
А потом по трейд ин сдаешь им за копейки машину(они же должны заработать на ней, продав по низу рынка, иначе на фиг она им нужна)
Поимели дважды.
Это надо вообще не уметь считать свои деньги, чтоб в такое влезть.
Да и вообще любые кредиты - надо брать только в случае крайней необходимости, только для тех случаев, когда отложить покупку действительно нельзя(болезнь, учеба, уникальное коммерческое предложение, на которое сейчас нет денег и ждать оно не может).
Абсолютный бред - взять в кредит машину, которая не зарабатывает денег или квартиру в центре(хотя хватало без кредита на квартиру в этом же городе, но попроще)
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Додано: Пон 02 січ, 2023 22:12
flyman написав: rjkz написав: flyman написав:
кому і кобила наречена
Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.
Я не со зла.
може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії:
арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,...
+-
а як же віросповідання ???
в наш час казати про расу вважається не комільфо - серед вихованих то освічених людей
а як же зустрічна вимога - дохід не менше ХХХХ дол. й щось мені здається, там буде не два нулі
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Додано: Пон 02 січ, 2023 23:01
flyman написав:
тільки в мене критерії:
арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,...
А де Ви її шукаєте? В Тіндері то треба в кафе-ресторан запросити, а це ніяк не вписується в парадігму 125 дол. в місяць. Да і одяг тре не з секонду, і якийсь пристойний парфум купить + квіти.
+ треба ходить в спортзал, а це знову витрати + спортивний одяг і пара хоч якихось нормальних кросівок. А для спорту ще йде нормальне харчування - тут за 125 дол. протеїну не наїси.
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