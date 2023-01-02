Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 290291292293 Додано: Пон 02 січ, 2023 10:13 rjkz написав: flyman написав: Дюрі-бачі написав: Faceless А тепер вернемось до початку дискусії:

"ніхто не змушує до кредитів" - невірне твердження для ряду "цивілізованих" країн, де просто нема альтернатив для покупки власного житла (іноді і для отримання хорошої освіти).



В Україні ж альтернативи є. А тепер вернемось до початку дискусії:"ніхто не змушує до кредитів" - невірне твердження для ряду "цивілізованих" країн, де просто нема альтернатив для покупки власного житла (іноді і для отримання хорошої освіти).В Україні ж альтернативи є.

Є.

Поїхати в локацію, де вищи заробітки, напр. в Київ, ЄС ...

наскирдувати...

Купити квартиру в умовній Березані...

і так або кілька ітерацій, або живеш в провінції та непаришся амбіціями..

або знаходиш дочку мільйонера або киянку з квартирою, або спадщина/крипта/лотерея Є.Поїхати в локацію, де вищи заробітки, напр. в Київ, ЄС ...наскирдувати...Купити квартиру в умовній Березані...і так або кілька ітерацій, або живеш в провінції та непаришся амбіціями..або знаходиш дочку мільйонера або киянку з квартирою, або спадщина/крипта/лотерея



Дочка хозяйки с холодильником?

Дочка хозяйки с холодильником?

кому і кобила наречена кому і кобила наречена flyman

Повідомлень: 30254 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2594 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 січ, 2023 20:13 flyman написав: rjkz написав: flyman написав: Є.

Поїхати в локацію, де вищи заробітки, напр. в Київ, ЄС ...

наскирдувати...

Купити квартиру в умовній Березані...

і так або кілька ітерацій, або живеш в провінції та непаришся амбіціями..

або знаходиш дочку мільйонера або киянку з квартирою, або спадщина/крипта/лотерея Є.Поїхати в локацію, де вищи заробітки, напр. в Київ, ЄС ...наскирдувати...Купити квартиру в умовній Березані...і так або кілька ітерацій, або живеш в провінції та непаришся амбіціями..або знаходиш дочку мільйонера або киянку з квартирою, або спадщина/крипта/лотерея



Дочка хозяйки с холодильником?

Дочка хозяйки с холодильником?

кому і кобила наречена кому і кобила наречена



Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.

Я не со зла. Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.Я не со зла. rjkz

Повідомлень: 14076 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7373 раз. Подякували: 4408 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 січ, 2023 21:21 rjkz написав: flyman написав: rjkz написав: Дочка хозяйки с холодильником?

Дочка хозяйки с холодильником?

кому і кобила наречена кому і кобила наречена



Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.

Я не со зла. Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.Я не со зла.

може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії:

арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,...



+- може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії:арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,...+- flyman

Повідомлень: 30254 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2594 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 січ, 2023 21:40 flyman написав: rjkz написав:

Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.

Я не со зла. Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.Я не со зла.

може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії:

арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,... може кому вона і підійшла би,,...



В кінці п'ятого десятку такі забаганки? Особа жіночої статі з подібним "букетом" якостей може зацікавиться ведучим блогу про економію майже виключно з метою "видоїти та висушити".

Пора вже спускатися з хмар на грішну землю. В нашому з тобою віці вже особливо не наярмаркуєш. В кінці п'ятого десятку такі забаганки? Особа жіночої статі з подібним "букетом" якостей може зацікавиться ведучим блогу про економію майже виключно з метою "видоїти та висушити".Пора вже спускатися з хмар на грішну землю. В нашому з тобою віці вже особливо не наярмаркуєш. drevlyanin Повідомлень: 1145 З нами з: 01.04.20 Подякував: 439 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 січ, 2023 21:46 drevlyanin написав: flyman написав: rjkz написав:

Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.

Я не со зла. Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.Я не со зла.

може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії:

арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,... може кому вона і підійшла би,,...



В кінці п'ятого десятку такі забаганки? Особа жіночої статі з подібним "букетом" якостей може зацікавиться ведучим блогу про економію майже виключно з метою "видоїти та висушити".

Пора вже спускатися з хмар на грішну землю. В нашому з тобою віці вже особливо не наярмаркуєш. В кінці п'ятого десятку такі забаганки? Особа жіночої статі з подібним "букетом" якостей може зацікавиться ведучим блогу про економію майже виключно з метою "видоїти та висушити".Пора вже спускатися з хмар на грішну землю. В нашому з тобою віці вже особливо не наярмаркуєш.

забороняєте по другому колу? це ваша ідея М1860? забороняєте по другому колу? це ваша ідея М1860? flyman

Повідомлень: 30254 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2594 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 січ, 2023 21:52 flyman написав: drevlyanin написав: flyman написав: може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії:

арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,... може кому вона і підійшла би,,...



В кінці п'ятого десятку такі забаганки? Особа жіночої статі з подібним "букетом" якостей може зацікавиться ведучим блогу про економію майже виключно з метою "видоїти та висушити".

Пора вже спускатися з хмар на грішну землю. В нашому з тобою віці вже особливо не наярмаркуєш. В кінці п'ятого десятку такі забаганки? Особа жіночої статі з подібним "букетом" якостей може зацікавиться ведучим блогу про економію майже виключно з метою "видоїти та висушити".Пора вже спускатися з хмар на грішну землю. В нашому з тобою віці вже особливо не наярмаркуєш.

забороняєте по другому колу? це ваша ідея М1860? забороняєте по другому колу? це ваша ідея М1860?



Які заборони? Але ж треба тверезо зважувати власні принади та вимоги. Які заборони? Але ж треба тверезо зважувати власні принади та вимоги. drevlyanin Повідомлень: 1145 З нами з: 01.04.20 Подякував: 439 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 січ, 2023 22:03 flyman написав: ще є податкові знижки при іпотеці ще є податкові знижки при іпотеці

Не всем. У меня вычет не выгоден. Надо в каждом случае отдельно смотреть. Не всем. У меня вычет не выгоден. Надо в каждом случае отдельно смотреть. Понаехал

Повідомлень: 4063 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 січ, 2023 22:10 rjkz написав: Или, например, лиз на машину. Можно вывалить 30 куе и купить, а потом думать что с ней делать, а можно пойти в салон, взять новую машину и платить за нее 200-500 долларов в месяц, а через 3 года вернуть ее и взять снова новую, а не ломать голову куда деть старую. Или, например, лиз на машину. Можно вывалить 30 куе и купить, а потом думать что с ней делать, а можно пойти в салон, взять новую машину и платить за нее 200-500 долларов в месяц, а через 3 года вернуть ее и взять снова новую, а не ломать голову куда деть старую.

Это самый мощный развод педалей из тех, что придумало человечество. Ты сначала раз переплачиваешь, беря в кредит. Переплачиваешь в течение 3-х лет.

А потом по трейд ин сдаешь им за копейки машину(они же должны заработать на ней, продав по низу рынка, иначе на фиг она им нужна)

Поимели дважды.

Это надо вообще не уметь считать свои деньги, чтоб в такое влезть.

Да и вообще любые кредиты - надо брать только в случае крайней необходимости, только для тех случаев, когда отложить покупку действительно нельзя(болезнь, учеба, уникальное коммерческое предложение, на которое сейчас нет денег и ждать оно не может).

Абсолютный бред - взять в кредит машину, которая не зарабатывает денег или квартиру в центре(хотя хватало без кредита на квартиру в этом же городе, но попроще) Это самый мощный развод педалей из тех, что придумало человечество. Ты сначала раз переплачиваешь, беря в кредит. Переплачиваешь в течение 3-х лет.А потом по трейд ин сдаешь им за копейки машину(они же должны заработать на ней, продав по низу рынка, иначе на фиг она им нужна)Поимели дважды.Это надо вообще не уметь считать свои деньги, чтоб в такое влезть.Да и вообще любые кредиты - надо брать только в случае крайней необходимости, только для тех случаев, когда отложить покупку действительно нельзя(болезнь, учеба, уникальное коммерческое предложение, на которое сейчас нет денег и ждать оно не может).Абсолютный бред - взять в кредит машину, которая не зарабатывает денег или квартиру в центре(хотя хватало без кредита на квартиру в этом же городе, но попроще) Damien

Повідомлень: 906 З нами з: 28.04.20 Подякував: 654 раз. Подякували: 713 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 січ, 2023 22:12 flyman написав: rjkz написав: flyman написав: кому і кобила наречена кому і кобила наречена



Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.

Я не со зла. Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.Я не со зла.

може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії:

арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,...



+- може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії:арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,...+-

а як же віросповідання ???

в наш час казати про расу вважається не комільфо - серед вихованих то освічених людей



а як же зустрічна вимога - дохід не менше ХХХХ дол. й щось мені здається, там буде не два нулі а як же віросповідання ???в наш час казати про расу вважається не комільфо - серед вихованих то освічених людейа як же зустрічна вимога - дохід не менше ХХХХ дол. й щось мені здається, там буде не два нулі Shaman

Повідомлень: 2689 З нами з: 29.09.19 Подякував: 383 раз. Подякували: 822 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 січ, 2023 23:01 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: тільки в мене критерії:

арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,... тільки в мене критерії:арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,...

А де Ви її шукаєте? В Тіндері то треба в кафе-ресторан запросити, а це ніяк не вписується в парадігму 125 дол. в місяць. Да і одяг тре не з секонду, і якийсь пристойний парфум купить + квіти.

+ треба ходить в спортзал, а це знову витрати + спортивний одяг і пара хоч якихось нормальних кросівок. А для спорту ще йде нормальне харчування - тут за 125 дол. протеїну не наїси. А де Ви її шукаєте? В Тіндері то треба в кафе-ресторан запросити, а це ніяк не вписується в парадігму 125 дол. в місяць. Да і одяг тре не з секонду, і якийсь пристойний парфум купить + квіти.+ треба ходить в спортзал, а це знову витрати + спортивний одяг і пара хоч якихось нормальних кросівок. А для спорту ще йде нормальне харчування - тут за 125 дол. протеїну не наїси. BIGor

Повідомлень: 7149 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1092 раз. Подякували: 1506 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 290291292293 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless