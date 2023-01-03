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flyman написав:тільки в мене критерії: арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,...
А де Ви її шукаєте? В Тіндері то треба в кафе-ресторан запросити, а це ніяк не вписується в парадігму 125 дол. в місяць. Да і одяг тре не з секонду, і якийсь пристойний парфум купить + квіти. + треба ходить в спортзал, а це знову витрати + спортивний одяг і пара хоч якихось нормальних кросівок. А для спорту ще йде нормальне харчування - тут за 125 дол. протеїну не наїси.
Флай щось як видасть . Йому підійде тіко мабуть ось така:
rjkz написав:Или, например, лиз на машину. Можно вывалить 30 куе и купить, а потом думать что с ней делать, а можно пойти в салон, взять новую машину и платить за нее 200-500 долларов в месяц, а через 3 года вернуть ее и взять снова новую, а не ломать голову куда деть старую.
Это самый мощный развод педалей из тех, что придумало человечество. Ты сначала раз переплачиваешь, беря в кредит. Переплачиваешь в течение 3-х лет. А потом по трейд ин сдаешь им за копейки машину(они же должны заработать на ней, продав по низу рынка, иначе на фиг она им нужна) Поимели дважды. Это надо вообще не уметь считать свои деньги, чтоб в такое влезть. Да и вообще любые кредиты - надо брать только в случае крайней необходимости, только для тех случаев, когда отложить покупку действительно нельзя(болезнь, учеба, уникальное коммерческое предложение, на которое сейчас нет денег и ждать оно не может). Абсолютный бред - взять в кредит машину, которая не зарабатывает денег или квартиру в центре(хотя хватало без кредита на квартиру в этом же городе, но попроще)
В целом, я с Вами согласен, но я писал про лизинг. Суть его в том, что вы берете новую машину в салоне и катаетесь на ней 3 года. Стоимость машины через 3 года известна. Дилершип делит разницу между новой и 3-х летней машиной на 36 платежей и добавляет %%. Некоторые бренды ставят (ставили?) практически нулевой %. Единственное что - есть ограничение по пробегу. Кто очень много ездит - тому не выгодно. Я за этой темой не слежу, потому как мне нафиг сейчас не нужна машина.
rjkz написав:Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается. Я не со зла.
може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії: арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,...
+-
І готовність жити в цоколі з голими стінами на бюджет 100 баксів на міс Вибір скажений буде, аж до бійки в черзі на таку можливість
так американська мільойнерша не далеко пішла від цоколя з голими стінами, і не 100 баксів, за останніми спостереженнями $134 у 2022 https://fi202x.blogspot.com/2023/01/2022.html $104 було у 2021, $132 в 2022 всі ходи записані
з.і. ви би прослухали відео, там про три ключові якості, якщо вони є в наявності, то буде і лям баксів, і жінка арійка
flyman написав:ви би прослухали відео, там про три ключові якості, якщо вони є в наявності, то буде і лям баксів, і жінка арійка
Нащо Вам лям баксів при такому способі життя?
Філософське запитання. Так само можна задатися, а нащо в жінки "арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,..." І для чого Вам було мріяти про власну квартиру в Києві? А тепер думаєте про квартиру в Кракові, навіщо? Чому втікли як щур з неньки?