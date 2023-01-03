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#<1 ... 292293294295> Додано: Вів 03 січ, 2023 00:18 BIGor написав: flyman написав: тільки в мене критерії:

арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,... тільки в мене критерії:арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,...

А де Ви її шукаєте? В Тіндері то треба в кафе-ресторан запросити, а це ніяк не вписується в парадігму 125 дол. в місяць. Да і одяг тре не з секонду, і якийсь пристойний парфум купить + квіти.

+ треба ходить в спортзал, а це знову витрати + спортивний одяг і пара хоч якихось нормальних кросівок. А для спорту ще йде нормальне харчування - тут за 125 дол. протеїну не наїси. А де Ви її шукаєте? В Тіндері то треба в кафе-ресторан запросити, а це ніяк не вписується в парадігму 125 дол. в місяць. Да і одяг тре не з секонду, і якийсь пристойний парфум купить + квіти.+ треба ходить в спортзал, а це знову витрати + спортивний одяг і пара хоч якихось нормальних кросівок. А для спорту ще йде нормальне харчування - тут за 125 дол. протеїну не наїси.



Флай щось як видасть . Йому підійде тіко мабуть ось така:



Флай щось як видасть. Йому підійде тіко мабуть ось така: drevlyanin Повідомлень: 1150 З нами з: 01.04.20 Подякував: 439 раз. Подякували: 420 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 01:15 Damien написав: rjkz написав: Или, например, лиз на машину. Можно вывалить 30 куе и купить, а потом думать что с ней делать, а можно пойти в салон, взять новую машину и платить за нее 200-500 долларов в месяц, а через 3 года вернуть ее и взять снова новую, а не ломать голову куда деть старую. Или, например, лиз на машину. Можно вывалить 30 куе и купить, а потом думать что с ней делать, а можно пойти в салон, взять новую машину и платить за нее 200-500 долларов в месяц, а через 3 года вернуть ее и взять снова новую, а не ломать голову куда деть старую.

Это самый мощный развод педалей из тех, что придумало человечество. Ты сначала раз переплачиваешь, беря в кредит. Переплачиваешь в течение 3-х лет.

А потом по трейд ин сдаешь им за копейки машину(они же должны заработать на ней, продав по низу рынка, иначе на фиг она им нужна)

Поимели дважды.

Это надо вообще не уметь считать свои деньги, чтоб в такое влезть.

Да и вообще любые кредиты - надо брать только в случае крайней необходимости, только для тех случаев, когда отложить покупку действительно нельзя(болезнь, учеба, уникальное коммерческое предложение, на которое сейчас нет денег и ждать оно не может).

Абсолютный бред - взять в кредит машину, которая не зарабатывает денег или квартиру в центре(хотя хватало без кредита на квартиру в этом же городе, но попроще) Это самый мощный развод педалей из тех, что придумало человечество. Ты сначала раз переплачиваешь, беря в кредит. Переплачиваешь в течение 3-х лет.А потом по трейд ин сдаешь им за копейки машину(они же должны заработать на ней, продав по низу рынка, иначе на фиг она им нужна)Поимели дважды.Это надо вообще не уметь считать свои деньги, чтоб в такое влезть.Да и вообще любые кредиты - надо брать только в случае крайней необходимости, только для тех случаев, когда отложить покупку действительно нельзя(болезнь, учеба, уникальное коммерческое предложение, на которое сейчас нет денег и ждать оно не может).Абсолютный бред - взять в кредит машину, которая не зарабатывает денег или квартиру в центре(хотя хватало без кредита на квартиру в этом же городе, но попроще)



В целом, я с Вами согласен, но я писал про лизинг.

Суть его в том, что вы берете новую машину в салоне и катаетесь на ней 3 года.

Стоимость машины через 3 года известна.

Дилершип делит разницу между новой и 3-х летней машиной на 36 платежей и добавляет %%. Некоторые бренды ставят (ставили?) практически нулевой %.

Единственное что - есть ограничение по пробегу. Кто очень много ездит - тому не выгодно.

Я за этой темой не слежу, потому как мне нафиг сейчас не нужна машина. В целом, я с Вами согласен, но я писал про лизинг.Суть его в том, что вы берете новую машину в салоне и катаетесь на ней 3 года.Стоимость машины через 3 года известна.Дилершип делит разницу между новой и 3-х летней машиной на 36 платежей и добавляет %%. Некоторые бренды ставят (ставили?) практически нулевой %.Единственное что - есть ограничение по пробегу. Кто очень много ездит - тому не выгодно.Я за этой темой не слежу, потому как мне нафиг сейчас не нужна машина. rjkz

Повідомлень: 14078 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7374 раз. Подякували: 4409 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 10:31 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: rjkz написав: flyman написав: кому і кобила наречена кому і кобила наречена



Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.

Я не со зла. Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.Я не со зла.

може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії:

арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,...



+- може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії:арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,...+- І готовність жити в цоколі з голими стінами на бюджет 100 баксів на міс

Вибір скажений буде, аж до бійки в черзі на таку можливість І готовність жити в цоколі з голими стінами на бюджет 100 баксів на місВибір скажений буде, аж до бійки в черзі на таку можливість Faceless

Модератор Повідомлень: 32521 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1360 раз. Подякували: 7663 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 11:43 Faceless написав: flyman написав: rjkz написав: Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.

Я не со зла. Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается.Я не со зла.

може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії:

арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,...



+- може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії:арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,...+- І готовність жити в цоколі з голими стінами на бюджет 100 баксів на міс

Вибір скажений буде, аж до бійки в черзі на таку можливість І готовність жити в цоколі з голими стінами на бюджет 100 баксів на місВибір скажений буде, аж до бійки в черзі на таку можливість

так американська мільойнерша не далеко пішла від цоколя з голими стінами,

і не 100 баксів, за останніми спостереженнями $134 у 2022

https://fi202x.blogspot.com/2023/01/2022.html

$104 було у 2021, $132 в 2022

всі ходи записані



з.і.

ви би прослухали відео, там про три ключові якості,

якщо вони є в наявності, то буде і лям баксів, і жінка арійка так американська мільойнерша не далеко пішла від цоколя з голими стінами,і не 100 баксів, за останніми спостереженнями $134 у 2022$104 було у 2021, $132 в 2022всі ходи записаніз.і.ви би прослухали відео, там про три ключові якості,якщо вони є в наявності, то буде і лям баксів, і жінка арійка flyman

Повідомлень: 30269 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2594 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 12:23 flyman написав: тільки в мене критерії:

високий ріст



+- тільки в мене критерії:високий ріст+-

високий зріст??? високий зріст??? Wisznia2021 Повідомлень: 227 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 12:49 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: ви би прослухали відео, там про три ключові якості,

якщо вони є в наявності, то буде і лям баксів, і жінка арійка ви би прослухали відео, там про три ключові якості,якщо вони є в наявності, то буде і лям баксів, і жінка арійка

Нащо Вам лям баксів при такому способі життя? Нащо Вам лям баксів при такому способі життя? BIGor

Повідомлень: 7150 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1092 раз. Подякували: 1506 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 15:28 rjkz написав: В целом, я с Вами согласен, но я писал про лизинг.

Суть его в том, что вы берете новую машину в салоне и катаетесь на ней 3 года.

Стоимость машины через 3 года известна.

Дилершип делит разницу между новой и 3-х летней машиной на 36 платежей и добавляет %%. Некоторые бренды ставят (ставили?) практически нулевой %.

Единственное что - есть ограничение по пробегу. Кто очень много ездит - тому не выгодно.

Я за этой темой не слежу, потому как мне нафиг сейчас не нужна машина. В целом, я с Вами согласен, ноСуть его в том, что вы беретеи катаетесь на ней 3 года.Стоимость машины через 3 года известна.Дилершип делит разницу между новой и 3-х летней машиной на 36 платежей и добавляет %%. Некоторые бренды ставят (ставили?) практически нулевой %.Единственное что - есть ограничение по пробегу. Кто очень много ездит - тому не выгодно.Я за этой темой не слежу, потому как мне нафиг сейчас не нужна машина.

Про лізинг авто додаткова точна інформація така:

- авто беруть в лізинг 1 раз на три роки.

- наші люди зазвичай беруть в лізинг Мерседеси або БМВ.

- витрати на лізинг - близько 650 доларів на місяць.

- перплата за наднормативний пробіг є, але вона копійчана і зараховується за весь термін лізингу, тобто в перший рік ви накатали багато, а другий рік авто використовувалося мало, бо робота віддалена і ви їздили тільки за квітами для girlfriend.

А за підсумками трьох років ніякого наднормативного пробігу немає, або може не бути.



650 доларів на місяць - багато це чи мало?

Беремо калькулятор:

- витрати в день: 650/30=22 долари.

- 22 долари це два гамбургера в кафе по дорозі.

- квиток на автобус від передмістя до центра міста - 7 доларів.

- 22 долари це - в перерахунку на місяць - приблизно 6,5% від зарплатні ЧИСТИМИ в місяць.

ШІСТЬ З ПОЛОВИНОЇ ВІДСОТКІВ.



Через три роки віддав вже застарілу модель та береш нову. Новеньку. Свіженьку.

Все просто.



Як завжди rjkz пише мудрі речі: брати авто в кредит - собі гірше робити.

Наприклад, за 5 років авто, куплене за 30 000 доларів в США, можна продати максимум за 15 000 доларів. Про лізинг авто додаткова точна інформація така:- авто беруть в лізинг 1 раз на три роки.- наші люди зазвичай беруть в лізинг Мерседеси або БМВ.- витрати на лізинг - близько 650 доларів на місяць.- перплата за наднормативний пробіг є, але вона копійчана і зараховується за весь термін лізингу, тобто в перший рік ви накатали багато, а другий рік авто використовувалося мало, бо робота віддалена і ви їздили тільки за квітами для girlfriend.А за підсумками трьох років ніякого наднормативного пробігу немає, або може не бути.650 доларів на місяць - багато це чи мало?Беремо калькулятор:- витрати в день: 650/30=22 долари.- 22 долари це два гамбургера в кафе по дорозі.- квиток на автобус від передмістя до центра міста - 7 доларів.- 22 долари це - в перерахунку на місяць - приблизно 6,5% від зарплатні ЧИСТИМИ в місяць.ШІСТЬ З ПОЛОВИНОЇ ВІДСОТКІВ.Через три роки віддавта береш нову. Новеньку. Свіженьку.Все просто.Як завждипише мудрі речі: брати авто в кредит - собі гірше робити.Наприклад, за 5 років авто, куплене за 30 000 доларів в США, можна продати максимум за 15 000 доларів. akurt

Повідомлень: 7199 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2831 раз. Подякували: 955 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 16:42 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: 650 доларів на місяць - багато це чи мало?

Беремо калькулятор:

- витрати в день: 650/30=22 долари.

- 22 долари це два гамбургера в кафе по дорозі.

- квиток на автобус від передмістя до центра міста - 7 доларів.

- 22 долари це - в перерахунку на місяць - приблизно 6,5% від зарплатні ЧИСТИМИ в місяць.

ШІСТЬ З ПОЛОВИНОЇ ВІДСОТКІВ. 650 доларів на місяць - багато це чи мало?Беремо калькулятор:- витрати в день: 650/30=22 долари.- 22 долари це два гамбургера в кафе по дорозі.- квиток на автобус від передмістя до центра міста - 7 доларів.- 22 долари це - в перерахунку на місяць - приблизно 6,5% від зарплатні ЧИСТИМИ в місяць.ШІСТЬ З ПОЛОВИНОЇ ВІДСОТКІВ.

650 доларів на місяць = 6.5% при ЗП в 10куе чистыми, тоесть грязными до вычета налогов должно быть около 14куе или 160куе+ в год. Мб для ЮС это норм ЗП, но для европы нет.

П.С. Знакомый взял машину в лизинг в Германии, 500евро в месяц, при ЗП 5к евро (чистыми около 4к) это уже нифига не 6.5%, а в 2 раза больше. Если живешь в пригороде или машина по работе нужна, то норм, а для 10 поездок в месяц в магазин уже хз. Как по мне дешевле за 10-12куе какую-то 5летнюю машину взять, откатать 5 лет, и скинуть в ту же Украину за 5-7куе - выйдет дешевле. 650 доларів на місяць = 6.5% при ЗП в 10куе чистыми, тоесть грязными до вычета налогов должно быть около 14куе или 160куе+ в год. Мб для ЮС это норм ЗП, но для европы нет.П.С. Знакомый взял машину в лизинг в Германии, 500евро в месяц, при ЗП 5к евро (чистыми около 4к) это уже нифига не 6.5%, а в 2 раза больше. Если живешь в пригороде или машина по работе нужна, то норм, а для 10 поездок в месяц в магазин уже хз. Как по мне дешевле за 10-12куе какую-то 5летнюю машину взять, откатать 5 лет, и скинуть в ту же Украину за 5-7куе - выйдет дешевле. slonomag Повідомлень: 185 З нами з: 23.11.17 Подякував: 7 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 16:59 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: в перерахунку на місяць - приблизно 6,5% від зарплатні ЧИСТИМИ в місяць.

ШІСТЬ З ПОЛОВИНОЇ ВІДСОТКІВ. в перерахунку на місяць - приблизно 6,5% від зарплатні ЧИСТИМИ в місяць.ШІСТЬ З ПОЛОВИНОЇ ВІДСОТКІВ.

Тільки статистика показує, що в США середня зарплата 27$/год. == 4700$ / місяць грязними. Тільки статистика показує, що в США середня зарплата 27$/год. == 4700$ / місяць грязними. Дюрі-бачі

Повідомлень: 241 З нами з: 29.07.22 Подякував: 22 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 17:27 Ну так і в Україні середня пенсія 4500 гривень. А середня зарплатня трохи більша за 13 000 гривень...

В США є СУТТЄВА різниця в зарплатні за рік.

Справа в тому що там "штат" це як окрема держава: різні подакти, різні витрати, різна (ДУЖЕ) зарплатня.

Крім того, гадаю, що відносно 27 000 за рік Ви помиляєтеся.

Наприклад:

Average Salary San Francisco in 2022 is around 104,000 USD per year...

Техаs $52,574 /year

Нью Йорк $51,586

Дані є в мережі...

Звісно, ті люди, які "опускають" нижню межу середньої зарплатні та отимують близько 20 доларів за годину, не беруть авто в лізинг, а купують щось пристойне за 2000 доларів... Востаннє редагувалось akurt в Вів 03 січ, 2023 17:37, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7199 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2831 раз. Подякували: 955 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 292293294295> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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