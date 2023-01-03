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flyman написав:тільки в мене критерії: арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,...
А де Ви її шукаєте? В Тіндері то треба в кафе-ресторан запросити, а це ніяк не вписується в парадігму 125 дол. в місяць. Да і одяг тре не з секонду, і якийсь пристойний парфум купить + квіти. + треба ходить в спортзал, а це знову витрати + спортивний одяг і пара хоч якихось нормальних кросівок. А для спорту ще йде нормальне харчування - тут за 125 дол. протеїну не наїси.
Флай щось як видасть . Йому підійде тіко мабуть ось така:
rjkz написав:Или, например, лиз на машину. Можно вывалить 30 куе и купить, а потом думать что с ней делать, а можно пойти в салон, взять новую машину и платить за нее 200-500 долларов в месяц, а через 3 года вернуть ее и взять снова новую, а не ломать голову куда деть старую.
Это самый мощный развод педалей из тех, что придумало человечество. Ты сначала раз переплачиваешь, беря в кредит. Переплачиваешь в течение 3-х лет. А потом по трейд ин сдаешь им за копейки машину(они же должны заработать на ней, продав по низу рынка, иначе на фиг она им нужна) Поимели дважды. Это надо вообще не уметь считать свои деньги, чтоб в такое влезть. Да и вообще любые кредиты - надо брать только в случае крайней необходимости, только для тех случаев, когда отложить покупку действительно нельзя(болезнь, учеба, уникальное коммерческое предложение, на которое сейчас нет денег и ждать оно не может). Абсолютный бред - взять в кредит машину, которая не зарабатывает денег или квартиру в центре(хотя хватало без кредита на квартиру в этом же городе, но попроще)
В целом, я с Вами согласен, но я писал про лизинг. Суть его в том, что вы берете новую машину в салоне и катаетесь на ней 3 года. Стоимость машины через 3 года известна. Дилершип делит разницу между новой и 3-х летней машиной на 36 платежей и добавляет %%. Некоторые бренды ставят (ставили?) практически нулевой %. Единственное что - есть ограничение по пробегу. Кто очень много ездит - тому не выгодно. Я за этой темой не слежу, потому как мне нафиг сейчас не нужна машина.
rjkz написав:Не обижайтесь, это-ж такой мем был на форуме. Такое не забывается. Я не со зла.
може кому вона і підійшла би, тільки в мене критерії: арійська раса, виховання, життєві цінності, високий ріст, освіта, здоров"я,...
+-
І готовність жити в цоколі з голими стінами на бюджет 100 баксів на міс Вибір скажений буде, аж до бійки в черзі на таку можливість
так американська мільойнерша не далеко пішла від цоколя з голими стінами, і не 100 баксів, за останніми спостереженнями $134 у 2022 https://fi202x.blogspot.com/2023/01/2022.html $104 було у 2021, $132 в 2022 всі ходи записані
з.і. ви би прослухали відео, там про три ключові якості, якщо вони є в наявності, то буде і лям баксів, і жінка арійка
rjkz написав:В целом, я с Вами согласен, но я писал про лизинг. Суть его в том, что вы берете новую машину в салоне и катаетесь на ней 3 года. Стоимость машины через 3 года известна. Дилершип делит разницу между новой и 3-х летней машиной на 36 платежей и добавляет %%. Некоторые бренды ставят (ставили?) практически нулевой %. Единственное что - есть ограничение по пробегу. Кто очень много ездит - тому не выгодно. Я за этой темой не слежу, потому как мне нафиг сейчас не нужна машина.
Про лізинг авто додаткова точна інформація така: - авто беруть в лізинг 1 раз на три роки. - наші люди зазвичай беруть в лізинг Мерседеси або БМВ. - витрати на лізинг - близько 650 доларів на місяць. - перплата за наднормативний пробіг є, але вона копійчана і зараховується за весь термін лізингу, тобто в перший рік ви накатали багато, а другий рік авто використовувалося мало, бо робота віддалена і ви їздили тільки за квітами для girlfriend. А за підсумками трьох років ніякого наднормативного пробігу немає, або може не бути.
650 доларів на місяць - багато це чи мало? Беремо калькулятор: - витрати в день: 650/30=22 долари. - 22 долари це два гамбургера в кафе по дорозі. - квиток на автобус від передмістя до центра міста - 7 доларів. - 22 долари це - в перерахунку на місяць - приблизно 6,5% від зарплатні ЧИСТИМИ в місяць. ШІСТЬ З ПОЛОВИНОЇ ВІДСОТКІВ.
Через три роки віддав вже застарілу модель та береш нову. Новеньку. Свіженьку. Все просто.
Як завжди rjkz пише мудрі речі: брати авто в кредит - собі гірше робити. Наприклад, за 5 років авто, куплене за 30 000 доларів в США, можна продати максимум за 15 000 доларів.
akurt написав:650 доларів на місяць - багато це чи мало? Беремо калькулятор: - витрати в день: 650/30=22 долари. - 22 долари це два гамбургера в кафе по дорозі. - квиток на автобус від передмістя до центра міста - 7 доларів. - 22 долари це - в перерахунку на місяць - приблизно 6,5% від зарплатні ЧИСТИМИ в місяць. ШІСТЬ З ПОЛОВИНОЇ ВІДСОТКІВ.
650 доларів на місяць = 6.5% при ЗП в 10куе чистыми, тоесть грязными до вычета налогов должно быть около 14куе или 160куе+ в год. Мб для ЮС это норм ЗП, но для европы нет. П.С. Знакомый взял машину в лизинг в Германии, 500евро в месяц, при ЗП 5к евро (чистыми около 4к) это уже нифига не 6.5%, а в 2 раза больше. Если живешь в пригороде или машина по работе нужна, то норм, а для 10 поездок в месяц в магазин уже хз. Как по мне дешевле за 10-12куе какую-то 5летнюю машину взять, откатать 5 лет, и скинуть в ту же Украину за 5-7куе - выйдет дешевле.
Ну так і в Україні середня пенсія 4500 гривень. А середня зарплатня трохи більша за 13 000 гривень... В США є СУТТЄВА різниця в зарплатні за рік. Справа в тому що там "штат" це як окрема держава: різні подакти, різні витрати, різна (ДУЖЕ) зарплатня. Крім того, гадаю, що відносно 27 000 за рік Ви помиляєтеся. Наприклад: Average Salary San Francisco in 2022 is around 104,000 USD per year... Техаs $52,574 /year Нью Йорк $51,586 Дані є в мережі... Звісно, ті люди, які "опускають" нижню межу середньої зарплатні та отимують близько 20 доларів за годину, не беруть авто в лізинг, а купують щось пристойне за 2000 доларів...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 03 січ, 2023 17:37, всього редагувалось 1 раз.