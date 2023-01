Додано: Вів 03 січ, 2023 17:27

Ну так і в Україні середня пенсія 4500 гривень. А середня зарплатня трохи більша за 13 000 гривень...

В США є СУТТЄВА різниця в зарплатні за рік.

Справа в тому що там "штат" це як окрема держава: різні подакти, різні витрати, різна (ДУЖЕ) зарплатня.

Крім того, гадаю, що відносно 27 000 за рік Ви помиляєтеся.

Наприклад:

Average Salary San Francisco in 2022 is around 104,000 USD per year...

Техаs $52,574 /year

Нью Йорк $51,586

Дані є в мережі...

Звісно, ті люди, які "опускають" нижню межу середньої зарплатні та отимують близько 20 доларів за годину, не беруть авто в лізинг, а купують щось пристойне за 2000 доларів...