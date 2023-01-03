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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 292293294295
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:36

akurt 27 не в рік, а годину,що дає 56 тис. / рік.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:37

О! Супер, я ваші цифри невірно зрозумів, тоді погоджуюся.
Чесно кажучі, не чув жодного випадку з моїх приятелів та дітей приятелів, які мешкають в США, від штату Коннектикут до Каліфорнії що отримують менше 100 000 доларів за рік.
Частіше можна почути ціифру в 200 000 - 250 000 доларів на рік.
100 000 доларів на рік отримує далекобійник, який мешкає в Чикаго.
Думаю вже більше, бо останній раз хизувався новою крутою тачкою та орендою нового будинка.
Він з Сімферополя - кримський татарин.
З 2014 року живе на петиції про політичний притулок.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 18:22

  flyman написав:
+-

24.02 пополнил телефон ЛайкаМобил на 50грн, на эмоциях, раньше не пополнял больше чем на 5 грн, на текущий момент 35 грн на счету осталось, минус 15 грн за год на связь, этой тьотьє еще поучиться нужно как нищебродить :lol: и да конечно же умен, уверен и шо там еще было третье уже не помню 8)
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 18:54

  nekefer написав:
  flyman написав:
+-

24.02 пополнил телефон ЛайкаМобил на 50грн, на эмоциях, раньше не пополнял больше чем на 5 грн, на текущий момент 35 грн на счету осталось, минус 15 грн за год на связь, этой тьотьє еще поучиться нужно как нищебродить :lol: и да конечно же умен, уверен и шо там еще было третье уже не помню 8)

integrity (цілістність)
flyman
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