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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 січ, 2023 17:37
О! Супер, я ваші цифри невірно зрозумів, тоді погоджуюся.
Чесно кажучі, не чув жодного випадку з моїх приятелів та дітей приятелів, які мешкають в США, від штату Коннектикут до Каліфорнії що отримують менше 100 000 доларів за рік.
Частіше можна почути ціифру в 200 000 - 250 000 доларів на рік.
100 000 доларів на рік отримує далекобійник, який мешкає в Чикаго.
Думаю вже більше, бо останній раз хизувався новою крутою тачкою та орендою нового будинка.
Він з Сімферополя - кримський татарин.
З 2014 року живе на петиції про політичний притулок.
Додано: Вів 03 січ, 2023 18:22
24.02 пополнил телефон ЛайкаМобил на 50грн, на эмоциях, раньше не пополнял больше чем на 5 грн, на текущий момент 35 грн на счету осталось, минус 15 грн за год на связь, этой тьотьє еще поучиться нужно как нищебродить и да конечно же умен, уверен и шо там еще было третье уже не помню
Додано: Вів 03 січ, 2023 18:54
integrity (цілістність)
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:06
-насколько я слышал, бывают и 4-х летние лизы
-каждый берет что ему нравится или что ему выгодно. Среди моих знакомых в основном почитатели ТОйота/Лексус, но именно для лиза финансово целесообразно брать и КИА и не знаю как сейчас было очень выгодно брать ДЖип компасс (та еще тесная колхозная табуретка, но лет с пять назад ее можно было взять за 160 примерно баксов в месяц). Фольксваген не знаю как сейчас, давал 0,01% годовых по лизу и кажется кредиту.
После ковида очень подорожали машины, одна знакомая выкупила после лиза лексус и очень выгодно продала, ее сын, купивший в мае 2019 теслу, через 3 года ее продал настолько выгодно, что получилось разница распределенная на время оказалась около 100 долларов в месяц. Оба взяли теслы.
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:14
Если говорить о бОльшей выгодности и про то, что ХОЧЕТСЯ взять, то есть еще такой "ход конем":
- "засветиться" у дилера ДО Нового года - например, в декабре 2022 - с типа раздумьями/желанием;
- в январе/феврале 2023 дилер сам звонит и предлагает по очень дисконтной цене взять в лизинг авто модели 2022 года.
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