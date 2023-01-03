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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 292293294295 Додано: Вів 03 січ, 2023 17:36 akurt 27 не в рік, а годину,що дає 56 тис. / рік. Дюрі-бачі

Повідомлень: 243 З нами з: 29.07.22 Подякував: 22 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 17:37 О! Супер, я ваші цифри невірно зрозумів, тоді погоджуюся.

Чесно кажучі, не чув жодного випадку з моїх приятелів та дітей приятелів, які мешкають в США, від штату Коннектикут до Каліфорнії що отримують менше 100 000 доларів за рік.

Частіше можна почути ціифру в 200 000 - 250 000 доларів на рік.

100 000 доларів на рік отримує далекобійник, який мешкає в Чикаго.

Думаю вже більше, бо останній раз хизувався новою крутою тачкою та орендою нового будинка.

Він з Сімферополя - кримський татарин.

З 2014 року живе на петиції про політичний притулок. akurt

Повідомлень: 7200 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2831 раз. Подякували: 955 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 18:22 flyman написав:

+- +-

24.02 пополнил телефон ЛайкаМобил на 50грн, на эмоциях, раньше не пополнял больше чем на 5 грн, на текущий момент 35 грн на счету осталось, минус 15 грн за год на связь, этой тьотьє еще поучиться нужно как нищебродить и да конечно же умен, уверен и шо там еще было третье уже не помню 24.02 пополнил телефон ЛайкаМобил на 50грн, на эмоциях, раньше не пополнял больше чем на 5 грн, на текущий момент 35 грн на счету осталось, минус 15 грн за год на связь, этой тьотьє еще поучиться нужно как нищебродитьи да конечно же умен, уверен и шо там еще было третье уже не помню nekefer

Повідомлень: 352 З нами з: 24.10.14 Подякував: 28 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 18:54 nekefer написав: flyman написав:

+- +-

24.02 пополнил телефон ЛайкаМобил на 50грн, на эмоциях, раньше не пополнял больше чем на 5 грн, на текущий момент 35 грн на счету осталось, минус 15 грн за год на связь, этой тьотьє еще поучиться нужно как нищебродить и да конечно же умен, уверен и шо там еще было третье уже не помню 24.02 пополнил телефон ЛайкаМобил на 50грн, на эмоциях, раньше не пополнял больше чем на 5 грн, на текущий момент 35 грн на счету осталось, минус 15 грн за год на связь, этой тьотьє еще поучиться нужно как нищебродитьи да конечно же умен, уверен и шо там еще было третье уже не помню

integrity (цілістність) integrity (цілістність) flyman

Повідомлень: 30275 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1443 раз. Подякували: 2594 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 21:06 akurt написав: rjkz написав: В целом, я с Вами согласен, но я писал про лизинг.

Суть его в том, что вы берете новую машину в салоне и катаетесь на ней 3 года.

Стоимость машины через 3 года известна.

Дилершип делит разницу между новой и 3-х летней машиной на 36 платежей и добавляет %%. Некоторые бренды ставят (ставили?) практически нулевой %.

Единственное что - есть ограничение по пробегу. Кто очень много ездит - тому не выгодно.

Я за этой темой не слежу, потому как мне нафиг сейчас не нужна машина. В целом, я с Вами согласен, ноСуть его в том, что вы беретеи катаетесь на ней 3 года.Стоимость машины через 3 года известна.Дилершип делит разницу между новой и 3-х летней машиной на 36 платежей и добавляет %%. Некоторые бренды ставят (ставили?) практически нулевой %.Единственное что - есть ограничение по пробегу. Кто очень много ездит - тому не выгодно.Я за этой темой не слежу, потому как мне нафиг сейчас не нужна машина.

Про лізинг авто додаткова точна інформація така:

- авто беруть в лізинг 1 раз на три роки.

- наші люди зазвичай беруть в лізинг Мерседеси або БМВ.

- витрати на лізинг - близько 650 доларів на місяць.

- перплата за наднормативний пробіг є, але вона копійчана і зараховується за весь термін лізингу, тобто в перший рік ви накатали багато, а другий рік авто використовувалося мало, бо робота віддалена і ви їздили тільки за квітами для girlfriend.

А за підсумками трьох років ніякого наднормативного пробігу немає, або може не бути.



650 доларів на місяць - багато це чи мало?

Беремо калькулятор:

- витрати в день: 650/30=22 долари.

- 22 долари це два гамбургера в кафе по дорозі.

- квиток на автобус від передмістя до центра міста - 7 доларів.

- 22 долари це - в перерахунку на місяць - приблизно 6,5% від зарплатні ЧИСТИМИ в місяць.

ШІСТЬ З ПОЛОВИНОЇ ВІДСОТКІВ.



Через три роки віддав вже застарілу модель та береш нову. Новеньку. Свіженьку.

Все просто.



Як завжди rjkz пише мудрі речі: брати авто в кредит - собі гірше робити.

Наприклад, за 5 років авто, куплене за 30 000 доларів в США, можна продати максимум за 15 000 доларів. Про лізинг авто додаткова точна інформація така:- авто беруть в лізинг 1 раз на три роки.- наші люди зазвичай беруть в лізинг Мерседеси або БМВ.- витрати на лізинг - близько 650 доларів на місяць.- перплата за наднормативний пробіг є, але вона копійчана і зараховується за весь термін лізингу, тобто в перший рік ви накатали багато, а другий рік авто використовувалося мало, бо робота віддалена і ви їздили тільки за квітами для girlfriend.А за підсумками трьох років ніякого наднормативного пробігу немає, або може не бути.650 доларів на місяць - багато це чи мало?Беремо калькулятор:- витрати в день: 650/30=22 долари.- 22 долари це два гамбургера в кафе по дорозі.- квиток на автобус від передмістя до центра міста - 7 доларів.- 22 долари це - в перерахунку на місяць - приблизно 6,5% від зарплатні ЧИСТИМИ в місяць.ШІСТЬ З ПОЛОВИНОЇ ВІДСОТКІВ.Через три роки віддавта береш нову. Новеньку. Свіженьку.Все просто.Як завждипише мудрі речі: брати авто в кредит - собі гірше робити.Наприклад, за 5 років авто, куплене за 30 000 доларів в США, можна продати максимум за 15 000 доларів.



-насколько я слышал, бывают и 4-х летние лизы

-каждый берет что ему нравится или что ему выгодно. Среди моих знакомых в основном почитатели ТОйота/Лексус, но именно для лиза финансово целесообразно брать и КИА и не знаю как сейчас было очень выгодно брать ДЖип компасс (та еще тесная колхозная табуретка, но лет с пять назад ее можно было взять за 160 примерно баксов в месяц). Фольксваген не знаю как сейчас, давал 0,01% годовых по лизу и кажется кредиту.

После ковида очень подорожали машины, одна знакомая выкупила после лиза лексус и очень выгодно продала, ее сын, купивший в мае 2019 теслу, через 3 года ее продал настолько выгодно, что получилось разница распределенная на время оказалась около 100 долларов в месяц. Оба взяли теслы. -насколько я слышал, бывают и 4-х летние лизы-каждый берет что ему нравится или что ему выгодно. Среди моих знакомых в основном почитатели ТОйота/Лексус, но именно для лиза финансово целесообразно брать и КИА и не знаю как сейчас было очень выгодно брать ДЖип компасс (та еще тесная колхозная табуретка, но лет с пять назад ее можно было взять за 160 примерно баксов в месяц). Фольксваген не знаю как сейчас, давал 0,01% годовых по лизу и кажется кредиту.После ковида очень подорожали машины, одна знакомая выкупила после лиза лексус и очень выгодно продала, ее сын, купивший в мае 2019 теслу, через 3 года ее продал настолько выгодно, что получилось разница распределенная на время оказалась около 100 долларов в месяц. Оба взяли теслы. rjkz

Повідомлень: 14079 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7374 раз. Подякували: 4409 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 21:14 Если говорить о бОльшей выгодности и про то, что ХОЧЕТСЯ взять, то есть еще такой "ход конем":

- "засветиться" у дилера ДО Нового года - например, в декабре 2022 - с типа раздумьями/желанием;

- в январе/феврале 2023 дилер сам звонит и предлагает по очень дисконтной цене взять в лизинг авто модели 2022 года. akurt

Повідомлень: 7200 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2831 раз. Подякували: 955 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 292293294295 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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