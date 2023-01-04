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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 січ, 2023 17:36
akurt 27 не в рік, а годину,що дає 56 тис. / рік.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 17:37
О! Супер, я ваші цифри невірно зрозумів, тоді погоджуюся.
Чесно кажучі, не чув жодного випадку з моїх приятелів та дітей приятелів, які мешкають в США, від штату Коннектикут до Каліфорнії що отримують менше 100 000 доларів за рік.
Частіше можна почути ціифру в 200 000 - 250 000 доларів на рік.
100 000 доларів на рік отримує далекобійник, який мешкає в Чикаго.
Думаю вже більше, бо останній раз хизувався новою крутою тачкою та орендою нового будинка.
Він з Сімферополя - кримський татарин.
З 2014 року живе на петиції про політичний притулок.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 18:54
nekefer написав: flyman написав:
+-
24.02 пополнил телефон ЛайкаМобил на 50грн, на эмоциях, раньше не пополнял больше чем на 5 грн, на текущий момент 35 грн на счету осталось, минус 15 грн за год на связь, этой тьотьє еще поучиться нужно как нищебродить
и да конечно же умен, уверен и шо там еще было третье уже не помню
integrity (цілістність)
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Додано: Вів 03 січ, 2023 21:06
akurt написав: rjkz написав:
В целом, я с Вами согласен, но я писал про лизинг.
Суть его в том, что вы берете новую машину в салоне
и катаетесь на ней 3 года.
Стоимость машины через 3 года известна.
Дилершип делит разницу между новой и 3-х летней машиной на 36 платежей и добавляет %%. Некоторые бренды ставят (ставили?) практически нулевой %.
Единственное что - есть ограничение по пробегу. Кто очень много ездит - тому не выгодно.
Я за этой темой не слежу, потому как мне нафиг сейчас не нужна машина.
Про лізинг авто додаткова точна інформація така:
- авто беруть в лізинг 1 раз на три роки.
- наші люди зазвичай беруть в лізинг Мерседеси або БМВ.
- витрати на лізинг - близько 650 доларів на місяць.
- перплата за наднормативний пробіг є, але вона копійчана і зараховується за весь термін лізингу, тобто в перший рік ви накатали багато, а другий рік авто використовувалося мало, бо робота віддалена і ви їздили тільки за квітами для girlfriend.
А за підсумками трьох років ніякого наднормативного пробігу немає, або може не бути.
650 доларів на місяць - багато це чи мало?
Беремо калькулятор:
- витрати в день: 650/30=22 долари.
- 22 долари це два гамбургера в кафе по дорозі.
- квиток на автобус від передмістя до центра міста - 7 доларів.
- 22 долари це - в перерахунку на місяць - приблизно 6,5% від зарплатні ЧИСТИМИ в місяць.
ШІСТЬ З ПОЛОВИНОЇ ВІДСОТКІВ.
Через три роки віддав вже застарілу модель
та береш нову. Новеньку. Свіженьку.
Все просто.
Як завжди rjkz
пише мудрі речі: брати авто в кредит - собі гірше робити.
Наприклад, за 5 років авто, куплене за 30 000 доларів в США, можна продати максимум за 15 000 доларів.
-насколько я слышал, бывают и 4-х летние лизы
-каждый берет что ему нравится или что ему выгодно. Среди моих знакомых в основном почитатели ТОйота/Лексус, но именно для лиза финансово целесообразно брать и КИА и не знаю как сейчас было очень выгодно брать ДЖип компасс (та еще тесная колхозная табуретка, но лет с пять назад ее можно было взять за 160 примерно баксов в месяц). Фольксваген не знаю как сейчас, давал 0,01% годовых по лизу и кажется кредиту.
После ковида очень подорожали машины, одна знакомая выкупила после лиза лексус и очень выгодно продала, ее сын, купивший в мае 2019 теслу, через 3 года ее продал настолько выгодно, что получилось разница распределенная на время оказалась около 100 долларов в месяц. Оба взяли теслы.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 21:14
Если говорить о бОльшей выгодности и про то, что ХОЧЕТСЯ взять, то есть еще такой "ход конем":
- "засветиться" у дилера ДО Нового года - например, в декабре 2022 - с типа раздумьями/желанием;
- в январе/феврале 2023 дилер сам звонит и предлагает по очень дисконтной цене взять в лизинг авто модели 2022 года.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 02:56
slonomag написав: akurt написав:
650 доларів на місяць - багато це чи мало?
Беремо калькулятор:
- витрати в день: 650/30=22 долари.
- 22 долари це два гамбургера в кафе по дорозі.
- квиток на автобус від передмістя до центра міста - 7 доларів.
- 22 долари це - в перерахунку на місяць - приблизно 6,5% від зарплатні ЧИСТИМИ в місяць.
ШІСТЬ З ПОЛОВИНОЇ ВІДСОТКІВ.
650 доларів на місяць = 6.5% при ЗП в 10куе чистыми, тоесть грязными до вычета налогов должно быть около 14куе или 160куе+ в год. Мб для ЮС это норм ЗП, но для европы нет.
П.С. Знакомый взял машину в лизинг в Германии, 500евро в месяц, при ЗП 5к евро (чистыми около 4к) это уже нифига не 6.5%, а в 2 раза больше. Если живешь в пригороде или машина по работе нужна, то норм, а для 10 поездок в месяц в магазин уже хз. Как по мне дешевле за 10-12куе какую-то 5летнюю машину взять, откатать 5 лет, и скинуть в ту же Украину за 5-7куе - выйдет дешевле.
Лизинг нужен, если машина нужна постоянно.
Если нет - такси или прокат.
В США 160 куе в год - это совсем неплохая зарплата, но и не что-то запредельное.
Из моих знакомых есть один с практически 2Х от этой суммы и несколько с сопоставимыми значениями.
Например, фармацевт с зп 140 куе в год. И программист с однозначно 150+, но насколько + - не знаю. Вычислил, потому что они не получили в свое время стимулус, который полагался при доходе на одного 75куе + или 150 на хаузхолд, а он один работает в семье.
160+ куе - это такой неплохой средний класс.
Для среднего класса чуть ниже среднего, 100-120 куе в год.
Ну и еще нижние средние классы от 70 куе в год. Хотя при 70 куе в год на хаузхолд при 2-х работающих, получается 2Х35 куе в год. А 35 куе в год, это 17, 5 доллара в час. Какой в баню это средний класс? Чуть выше минималки.
Сейчас даже хоуматтендентам, традиционно одна из самых низкооплачиваемых профессий, больше платят.
Но это про НЙ.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 03:08
akurt написав:
О! Супер, я ваші цифри невірно зрозумів, тоді погоджуюся.
Чесно кажучі, не чув жодного випадку з моїх приятелів та дітей приятелів, які мешкають в США, від штату Коннектикут до Каліфорнії що отримують менше 100 000 доларів за рік.
Частіше можна почути ціифру в 200 000 - 250 000 доларів на рік.
100 000 доларів на рік отримує далекобійник, який мешкає в Чикаго.
Думаю вже більше, бо останній раз хизувався новою крутою тачкою та орендою нового будинка.
Він з Сімферополя - кримський татарин.
З 2014 року живе на петиції про політичний притулок.
200-250 куе - это высоквалифицированный персонал с местным образованием или ай-ти.
И свободным Инглишем.
Для инженера-строителя с неамериканским образованием, например, рисовали перспективы около 2-х лет на 60 куе в год, типа как стажировка и переформатирование на американские "рельсы" и потом 100 куе в год.
Это мне предлагали.
Медсестра в госптале НЙ сейчас со старта около 95 в год.
А вот врачи, да - старт с примерно 200 в год.
Операционный анестезиолог с хорощим опытом работы - около 800 в год.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 03:11
akurt написав:
Если говорить о бОльшей выгодности и про то, что ХОЧЕТСЯ взять, то есть еще такой "ход конем":
- "засветиться" у дилера ДО Нового года - например, в декабре 2022 - с типа раздумьями/желанием;
- в январе/феврале 2023 дилер сам звонит и предлагает по очень дисконтной цене взять в лизинг авто модели 2022 года.
Спасибо, может через год попробую, если надо будет.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 03:42
rjkz написав:
В США 160 куе в год - это совсем неплохая зарплата, но и не что-то запредельное.
Манагер в apple в Остине 150к. И это топчик.
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