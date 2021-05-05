|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 січ, 2023 03:59
У меня в компании есть сотрудник в США на аналогичной позиции. Разница по зарплате примерно в 2-2,5 раза. Правда не знаю, где именно он живёт.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2303
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 608 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 січ, 2023 04:14
Gastarbaiter написав:
У меня в компании есть сотрудник в США на аналогичной позиции. Разница по зарплате примерно в 2-2,5 раза. Правда не знаю, где именно он живёт.
Рейт сильно от штата зависит. Я как раз об этом и говорю
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 4068
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 січ, 2023 04:45
Понаехал написав: rjkz написав:
В США 160 куе в год - это совсем неплохая зарплата, но и не что-то запредельное.
Манагер в apple в Остине 150к. И это топчик.
Не суди по NY
Сорри, конечно.
90% того что я знаю - это НЙ и НДЖ.
Согласен, что претендовать на репрезентативность по США это не может.
Еще программист в Вашингтон стейт. 150к+.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14084
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7375 раз.
- Подякували: 4409 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Сер 04 січ, 2023 04:58
rjkz написав:
Сорри, конечно.
90% того что я знаю - это НЙ и НДЖ.
Согласен, что претендовать на репрезентативность по США это не может.
Еще программист в Вашингтон стейт. 150к+.
Нет там таких зарплат в массовом сегменте. Где-то ~80-130k вилка. Синьер - ~120-180к. Staff\Lead - 120-200k. Это если не FAANG.
153k- средняя зарплата лида на текущий момент
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 4068
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 січ, 2023 07:09
Понаехал написав: rjkz написав:
Сорри, конечно.
90% того что я знаю - это НЙ и НДЖ.
Согласен, что претендовать на репрезентативность по США это не может.
Еще программист в Вашингтон стейт. 150к+.
Нет там таких зарплат в массовом сегменте. Где-то ~80-130k вилка. Синьер - ~120-180к. Staff\Lead - 120-200k. Это если не FAANG.
153k- средняя зарплата лида на текущий момент
ЛС
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14084
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7375 раз.
- Подякували: 4409 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Сер 04 січ, 2023 07:24
Понаехал написав: rjkz написав:
В США 160 куе в год - это совсем неплохая зарплата, но и не что-то запредельное.
Манагер в apple в Остине 150к. И это топчик.
Не суди по NY
Apple
Austin, TX | 05/05/2021
Software Engineering Manager
Full Stack
15 yrs
1 yr
$340,000
200K | 100K | 40K
Если долина, так почти в 2 раза больше:
Apple
San Francisco, CA | 12/18/2022
M2
Full Stack
16 yrs
5 yrs
$525,000
230K | 250K | 45K
Apple
Cupertino, CA | 11/23/2022
M2
Networking
20 yrs
8 yrs
$430,000
200K | 200K | 30K
Apple
Cupertino, CA | 10/21/2022
M2
hidden
13 yrs
7 yrs
$583,000
238K | 300K | 45K
-
San
-
-
- Повідомлень: 33468
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2321 раз.
- Подякували: 2584 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|