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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 293294295296
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 03:59

У меня в компании есть сотрудник в США на аналогичной позиции. Разница по зарплате примерно в 2-2,5 раза. Правда не знаю, где именно он живёт.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 04:14

  Gastarbaiter написав:У меня в компании есть сотрудник в США на аналогичной позиции. Разница по зарплате примерно в 2-2,5 раза. Правда не знаю, где именно он живёт.

Рейт сильно от штата зависит. Я как раз об этом и говорю
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 04:45

  Понаехал написав:
  rjkz написав:В США 160 куе в год - это совсем неплохая зарплата, но и не что-то запредельное.

Манагер в apple в Остине 150к. И это топчик.
Не суди по NY :)


Сорри, конечно.
90% того что я знаю - это НЙ и НДЖ.
Согласен, что претендовать на репрезентативность по США это не может.
Еще программист в Вашингтон стейт. 150к+.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 04:58

  rjkz написав:Сорри, конечно.
90% того что я знаю - это НЙ и НДЖ.
Согласен, что претендовать на репрезентативность по США это не может.
Еще программист в Вашингтон стейт. 150к+.

Нет там таких зарплат в массовом сегменте. Где-то ~80-130k вилка. Синьер - ~120-180к. Staff\Lead - 120-200k. Это если не FAANG.
153k- средняя зарплата лида на текущий момент
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 07:09

  Понаехал написав:
  rjkz написав:Сорри, конечно.
90% того что я знаю - это НЙ и НДЖ.
Согласен, что претендовать на репрезентативность по США это не может.
Еще программист в Вашингтон стейт. 150к+.

Нет там таких зарплат в массовом сегменте. Где-то ~80-130k вилка. Синьер - ~120-180к. Staff\Lead - 120-200k. Это если не FAANG.
153k- средняя зарплата лида на текущий момент


ЛС
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 07:24

  Понаехал написав:
  rjkz написав:В США 160 куе в год - это совсем неплохая зарплата, но и не что-то запредельное.

Манагер в apple в Остине 150к. И это топчик.
Не суди по NY :)


Apple
Austin, TX | 05/05/2021
Software Engineering Manager
Full Stack
15 yrs
1 yr
$340,000
200K | 100K | 40K

Если долина, так почти в 2 раза больше:
Apple
San Francisco, CA | 12/18/2022
M2
Full Stack
16 yrs
5 yrs
$525,000
230K | 250K | 45K

Apple
Cupertino, CA | 11/23/2022
M2
Networking
20 yrs
8 yrs
$430,000
200K | 200K | 30K

Apple
Cupertino, CA | 10/21/2022
M2
hidden
13 yrs
7 yrs
$583,000
238K | 300K | 45K
San
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