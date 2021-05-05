Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 293294295296 Додано: Сер 04 січ, 2023 03:59 У меня в компании есть сотрудник в США на аналогичной позиции. Разница по зарплате примерно в 2-2,5 раза. Правда не знаю, где именно он живёт. Gastarbaiter Повідомлень: 2303 З нами з: 26.02.18 Подякував: 608 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 04:14 Gastarbaiter написав: У меня в компании есть сотрудник в США на аналогичной позиции. Разница по зарплате примерно в 2-2,5 раза. Правда не знаю, где именно он живёт. У меня в компании есть сотрудник в США на аналогичной позиции. Разница по зарплате примерно в 2-2,5 раза. Правда не знаю, где именно он живёт.

Рейт сильно от штата зависит. Я как раз об этом и говорю Рейт сильно от штата зависит. Я как раз об этом и говорю Понаехал

Повідомлень: 4068 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 04:45 Понаехал написав: rjkz написав: В США 160 куе в год - это совсем неплохая зарплата, но и не что-то запредельное.

В США 160 куе в год - это совсем неплохая зарплата, но и не что-то запредельное.

Манагер в apple в Остине 150к. И это топчик.

Не суди по NY Манагер в apple в Остине 150к. И это топчик.Не суди по NY



Сорри, конечно.

90% того что я знаю - это НЙ и НДЖ.

Согласен, что претендовать на репрезентативность по США это не может.

Еще программист в Вашингтон стейт. 150к+. Сорри, конечно.90% того что я знаю - это НЙ и НДЖ.Согласен, что претендовать на репрезентативность по США это не может.Еще программист в Вашингтон стейт. 150к+. rjkz

Повідомлень: 14084 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7375 раз. Подякували: 4409 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 04:58 rjkz написав: Сорри, конечно.

90% того что я знаю - это НЙ и НДЖ.

Согласен, что претендовать на репрезентативность по США это не может.

Еще программист в Вашингтон стейт. 150к+. Сорри, конечно.90% того что я знаю - это НЙ и НДЖ.Согласен, что претендовать на репрезентативность по США это не может.Еще программист в Вашингтон стейт. 150к+.

Нет там таких зарплат в массовом сегменте. Где-то ~80-130k вилка. Синьер - ~120-180к. Staff\Lead - 120-200k. Это если не FAANG.

153k- средняя зарплата лида на текущий момент Нет там таких зарплат в массовом сегменте. Где-то ~80-130k вилка. Синьер - ~120-180к. Staff\Lead - 120-200k. Это если не FAANG.153k- средняя зарплата лида на текущий момент Понаехал

Повідомлень: 4068 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 07:09 Понаехал написав: rjkz написав: Сорри, конечно.

90% того что я знаю - это НЙ и НДЖ.

Согласен, что претендовать на репрезентативность по США это не может.

Еще программист в Вашингтон стейт. 150к+. Сорри, конечно.90% того что я знаю - это НЙ и НДЖ.Согласен, что претендовать на репрезентативность по США это не может.Еще программист в Вашингтон стейт. 150к+.

Нет там таких зарплат в массовом сегменте. Где-то ~80-130k вилка. Синьер - ~120-180к. Staff\Lead - 120-200k. Это если не FAANG.

153k- средняя зарплата лида на текущий момент Нет там таких зарплат в массовом сегменте. Где-то ~80-130k вилка. Синьер - ~120-180к. Staff\Lead - 120-200k. Это если не FAANG.153k- средняя зарплата лида на текущий момент



ЛС ЛС rjkz

Повідомлень: 14084 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7375 раз. Подякували: 4409 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 07:24 Понаехал написав: rjkz написав: В США 160 куе в год - это совсем неплохая зарплата, но и не что-то запредельное.

В США 160 куе в год - это совсем неплохая зарплата, но и не что-то запредельное.

Манагер в apple в Остине 150к. И это топчик.

Не суди по NY Манагер в apple в Остине 150к. И это топчик.Не суди по NY



Apple

Austin, TX | 05/05/2021

Software Engineering Manager

Full Stack

15 yrs

1 yr

$340,000

200K | 100K | 40K



Если долина, так почти в 2 раза больше:

Apple

San Francisco, CA | 12/18/2022

M2

Full Stack

16 yrs

5 yrs

$525,000

230K | 250K | 45K



Apple

Cupertino, CA | 11/23/2022

M2

Networking

20 yrs

8 yrs

$430,000

200K | 200K | 30K



Apple

Cupertino, CA | 10/21/2022

M2

hidden

13 yrs

7 yrs

$583,000

238K | 300K | 45K AppleAustin, TX | 05/05/2021Software Engineering ManagerFull Stack15 yrs1 yr$340,000200K | 100K | 40KЕсли долина, так почти в 2 раза больше: San

Повідомлень: 33468 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2321 раз. Подякували: 2584 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 293294295296 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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