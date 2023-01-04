Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 січ, 2023 08:09
San написав: Понаехал
так база даже у Безоса 160к. Интересен тоталкомп
Я не пониманию в чем суть дискуссии. Я оперирую общепринятыми терминами. Они означают то, что означают.
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/120616/difference-between-annual-compensation-and-annual-salary.asp
Когда я говорю о зарплате - я говорю о зарплате. Когда я говорю о компенсации - я говорю о компенсации. Мои слова - однозначны.
PS.
In God we trust. All others must bring data(c) W. Edwards Deming
Понаехал
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Додано: Сер 04 січ, 2023 08:29
Понаехал написав: rjkz написав:
В США 160 куе в год - это совсем неплохая зарплата, но и не что-то запредельное.
Манагер в apple в Остине 150к. И это топчик.
Не суди по NY
тут ціла тема, що 300К не менше на домогосподарство, інакще ніщеброд
https://dou.ua/forums/topic/32253/
flyman
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Додано: Сер 04 січ, 2023 08:39
От штата зависит. Местные епамовцы выживают на 150к грязными с mortgage. семья 2 взрослых + 2 ребенка. Живут впритык.
Понаехал
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Додано: Сер 04 січ, 2023 08:44
Понаехал написав:
Местные епамовцы выживают на 150к грязными с mortgage.
еще в епаме, но уже в ипотеке? какие-то лихие ковбои.
San
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Додано: Сер 04 січ, 2023 08:48
San написав:
еще в епаме, но уже в ипотеке? какие-то лихие ковбои.
Кто рискнул - получил mortgage под 2.8-3.1% годовых на дома по старым ценам. Кто нет - сидит в дорожащей оренде. Личный выбор каждого, но я согласен. На L виде стрёмно ввязываться. H - не вижу проблем, EAD - тоже можно.
Понаехал
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Додано: Сер 04 січ, 2023 08:53
Не 300К на сім"ю, а
Achieving Financial Independence On A Modest Income: $40,000 In Manhattan
https://www.financialsamurai.com/achieving-financial-independence-on-a-modest-income/
flyman
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