#<1 ... 294295296297 Додано: Сер 04 січ, 2023 08:09 San написав: Понаехал

так база даже у Безоса 160к. Интересен тоталкомп так база даже у Безоса 160к. Интересен тоталкомп

Я не пониманию в чем суть дискуссии. Я оперирую общепринятыми терминами. Они означают то, что означают. https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/120616/difference-between-annual-compensation-and-annual-salary.asp

Когда я говорю о зарплате - я говорю о зарплате. Когда я говорю о компенсации - я говорю о компенсации. Мои слова - однозначны.

Повідомлень: 4073 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 08:29 Понаехал написав: rjkz написав: В США 160 куе в год - это совсем неплохая зарплата, но и не что-то запредельное.

В США 160 куе в год - это совсем неплохая зарплата, но и не что-то запредельное.

Манагер в apple в Остине 150к. И это топчик.

Не суди по NY Манагер в apple в Остине 150к. И это топчик.Не суди по NY

тут ціла тема, що 300К не менше на домогосподарство, інакще ніщеброд

https://dou.ua/forums/topic/32253/ тут ціла тема, що 300К не менше на домогосподарство, інакще ніщеброд flyman

Повідомлень: 30279 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1443 раз. Подякували: 2595 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 08:39 flyman написав: тут ціла тема, що 300К не менше на домогосподарство, інакще ніщеброд

https://dou.ua/forums/topic/32253/ тут ціла тема, що 300К не менше на домогосподарство, інакще ніщеброд

От штата зависит. Местные епамовцы выживают на 150к грязными с mortgage. семья 2 взрослых + 2 ребенка. Живут впритык. От штата зависит. Местные епамовцы выживают на 150к грязными с mortgage. семья 2 взрослых + 2 ребенка. Живут впритык. Понаехал

Повідомлень: 4073 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 08:44 Понаехал написав: Местные епамовцы выживают на 150к грязными с mortgage. Местные епамовцы выживают на 150к грязными с mortgage.

еще в епаме, но уже в ипотеке? какие-то лихие ковбои. еще в епаме, но уже в ипотеке? какие-то лихие ковбои. San

Повідомлень: 33471 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2321 раз. Подякували: 2586 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 08:48 San написав: еще в епаме, но уже в ипотеке? какие-то лихие ковбои. еще в епаме, но уже в ипотеке? какие-то лихие ковбои.

Кто рискнул - получил mortgage под 2.8-3.1% годовых на дома по старым ценам. Кто нет - сидит в дорожащей оренде. Личный выбор каждого, но я согласен. На L виде стрёмно ввязываться. H - не вижу проблем, EAD - тоже можно. Кто рискнул - получил mortgage под 2.8-3.1% годовых на дома по старым ценам. Кто нет - сидит в дорожащей оренде. Личный выбор каждого, но я согласен. На L виде стрёмно ввязываться. H - не вижу проблем, EAD - тоже можно. Понаехал

Повідомлень: 4073 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 08:53 Re: Еміграція, заробітчанство

Achieving Financial Independence On A Modest Income: $40,000 In Manhattan

https://www.financialsamurai.com/achieving-financial-independence-on-a-modest-income/ Не 300К на сім"ю, аAchieving Financial Independence On A Modest Income: $40,000 In Manhattan flyman

