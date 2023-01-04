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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 січ, 2023 11:11
flyman написав:
Ще накидаю (український ІТ синйор за 2 роки скирдує на 2к або 3к в центрі Києва)
Якийсь "Київ Фейслеса". реальність зовсім інша.
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