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Житло дійсно є основною статтею витрат за кордоном. І після виплати орендної плати чи іпотеки грошей уже залишається небагато, тож доводиться дивитися на ціни на їжу. При цьому, якщо людина оплачує іпотеку, то її статки зростають, але все одно вона відчуває себе небагатою, адже на ціни на їжу доводиться дивитися.
От бачиш-навіщо тобі та омерика, що там що тут доводиться дивитися ціни на їжу та економити!
Можна подумати, я тут не дивлюся, місячний бюджет же $134 на особу.
Ще накидаю (український ІТ синйор за 2 роки скирдує на 2к або 3к в центрі Києва), а там тільки на перший внесок 4-5 років треба збирати, це просто мерзость: https://dou.ua/forums/topic/32253/#2405804 Всередньому після переїзду 4-5 років купують
До 30 −50к простіше на сейвінгу. Це ж буде емерженсі фонд
Так я про те й кажу-навіщо піднімати питання про 18-60 коли "там" не краще?
Житло дійсно є основною статтею витрат за кордоном. І після виплати орендної плати чи іпотеки грошей уже залишається небагато, тож доводиться дивитися на ціни на їжу. При цьому, якщо людина оплачує іпотеку, то її статки зростають, але все одно вона відчуває себе небагатою, адже на ціни на їжу доводиться дивитися.
У меня садик дороже чем mortgage+ property tax. Вовремя влез