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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 295296297298
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 11:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Ще накидаю (український ІТ синйор за 2 роки скирдує на 2к або 3к в центрі Києва)

:mrgreen: Якийсь "Київ Фейслеса". реальність зовсім інша.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:35

  BIGor написав:
  flyman написав:Ще накидаю (український ІТ синйор за 2 роки скирдує на 2к або 3к в центрі Києва)

:mrgreen: Якийсь "Київ Фейслеса". реальність зовсім інша.

от така несправедливість, по 400 резюме на посаду юніора та мізерні шанси отримати ІТ роботу (легше виграти грінкарту в США), а для сінйора $30 за годину, трохи більше чим посудомойки в NY
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:36

  flyman написав:
  drevlyanin написав:
  flyman написав:Хтось із вас в еміграції дивиться на ціни на їжу?
https://dou.ua/forums/topic/32253/#2495840

Житло дійсно є основною статтею витрат за кордоном. І після виплати орендної плати чи іпотеки грошей уже залишається небагато, тож доводиться дивитися на ціни на їжу. При цьому, якщо людина оплачує іпотеку, то її статки зростають, але все одно вона відчуває себе небагатою, адже на ціни на їжу доводиться дивитися.


От бачиш-навіщо тобі та омерика, що там що тут доводиться дивитися ціни на їжу та економити! :lol:

Можна подумати, я тут не дивлюся, місячний бюджет же $134 на особу.

Ще накидаю (український ІТ синйор за 2 роки скирдує на 2к або 3к в центрі Києва), а там тільки на перший внесок 4-5 років треба збирати, це просто мерзость:
https://dou.ua/forums/topic/32253/#2405804
Всередньому після переїзду 4-5 років купують

До 30 −50к простіше на сейвінгу.
Це ж буде емерженсі фонд


Так я про те й кажу-навіщо піднімати питання про 18-60 коли "там" не краще? :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:27

  drevlyanin написав:Так я про те й кажу-навіщо піднімати питання про 18-60 коли "там" не краще? :wink:

рабам свобода не потрібна
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:33

  Понаехал написав:
  Gastarbaiter написав:У меня в компании есть сотрудник в США на аналогичной позиции. Разница по зарплате примерно в 2-2,5 раза. Правда не знаю, где именно он живёт.

Рейт сильно от штата зависит. Я как раз об этом и говорю

Т.е. получается, что если не НЙ или Бэй Эриа, то и смысла особого нет в этих ваших америках. По крайней мере для нас, счетоводов.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 15:04

  flyman написав:Хтось із вас в еміграції дивиться на ціни на їжу?
https://dou.ua/forums/topic/32253/#2495840

Житло дійсно є основною статтею витрат за кордоном. І після виплати орендної плати чи іпотеки грошей уже залишається небагато, тож доводиться дивитися на ціни на їжу. При цьому, якщо людина оплачує іпотеку, то її статки зростають, але все одно вона відчуває себе небагатою, адже на ціни на їжу доводиться дивитися.

У меня садик дороже чем mortgage+ property tax. Вовремя влез :)
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 15:05

  Gastarbaiter написав:Т.е. получается, что если не НЙ или Бэй Эриа, то и смысла особого нет в этих ваших америках. По крайней мере для нас, счетоводов.

Все индивидуально. Многократно писал. Если дети маленькие - ТХ самое удобное место во всех планах
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