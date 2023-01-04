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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 295296297298 Додано: Сер 04 січ, 2023 11:11 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Ще накидаю (український ІТ синйор за 2 роки скирдує на 2к або 3к в центрі Києва) Ще накидаю (український ІТ синйор за 2 роки скирдує на 2к або 3к в центрі Києва)

Якийсь "Київ Фейслеса". реальність зовсім інша. Якийсь "Київ Фейслеса". реальність зовсім інша. BIGor

Повідомлень: 7154 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1092 раз. Подякували: 1506 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 13:35 BIGor написав: flyman написав: Ще накидаю (український ІТ синйор за 2 роки скирдує на 2к або 3к в центрі Києва) Ще накидаю (український ІТ синйор за 2 роки скирдує на 2к або 3к в центрі Києва)

Якийсь "Київ Фейслеса". реальність зовсім інша. Якийсь "Київ Фейслеса". реальність зовсім інша.

от така несправедливість, по 400 резюме на посаду юніора та мізерні шанси отримати ІТ роботу (легше виграти грінкарту в США), а для сінйора $30 за годину, трохи більше чим посудомойки в NY от така несправедливість, по 400 резюме на посаду юніора та мізерні шанси отримати ІТ роботу (легше виграти грінкарту в США), а для сінйора $30 за годину, трохи більше чим посудомойки в NY flyman

Заблокований Повідомлень: 30287 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2597 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 13:36 flyman написав: drevlyanin написав: flyman написав: Хтось із вас в еміграції дивиться на ціни на їжу?

https://dou.ua/forums/topic/32253/#2495840



Житло дійсно є основною статтею витрат за кордоном. І після виплати орендної плати чи іпотеки грошей уже залишається небагато, тож доводиться дивитися на ціни на їжу. При цьому, якщо людина оплачує іпотеку, то її статки зростають, але все одно вона відчуває себе небагатою, адже на ціни на їжу доводиться дивитися. Хтось із вас в еміграції дивиться на ціни на їжу?Житло дійсно є основною статтею витрат за кордоном. І після виплати орендної плати чи іпотеки грошей уже залишається небагато, тож доводиться дивитися на ціни на їжу. При цьому, якщо людина оплачує іпотеку, то її статки зростають, але все одно вона відчуває себе небагатою, адже на ціни на їжу доводиться дивитися.



От бачиш-навіщо тобі та омерика, що там що тут доводиться дивитися ціни на їжу та економити! От бачиш-навіщо тобі та омерика, що там що тут доводиться дивитися ціни на їжу та економити!

Можна подумати, я тут не дивлюся, місячний бюджет же $134 на особу.



Ще накидаю (український ІТ синйор за 2 роки скирдує на 2к або 3к в центрі Києва), а там тільки на перший внесок 4-5 років треба збирати, це просто мерзость:

https://dou.ua/forums/topic/32253/#2405804

Всередньому після переїзду 4-5 років купують



До 30 −50к простіше на сейвінгу.

Це ж буде емерженсі фонд Можна подумати, я тут не дивлюся, місячний бюджет же $134 на особу.Ще накидаю (український ІТ синйор за 2 роки скирдує на 2к або 3к в центрі Києва), а там тільки на перший внесок 4-5 років треба збирати, це просто мерзость:Всередньому після переїзду 4-5 років купуютьДо 30 −50к простіше на сейвінгу.Це ж буде емерженсі фонд



Так я про те й кажу-навіщо піднімати питання про 18-60 коли "там" не краще? Так я про те й кажу-навіщо піднімати питання про 18-60 коли "там" не краще? drevlyanin Повідомлень: 1156 З нами з: 01.04.20 Подякував: 439 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 14:33 Понаехал написав: Gastarbaiter написав: У меня в компании есть сотрудник в США на аналогичной позиции. Разница по зарплате примерно в 2-2,5 раза. Правда не знаю, где именно он живёт. У меня в компании есть сотрудник в США на аналогичной позиции. Разница по зарплате примерно в 2-2,5 раза. Правда не знаю, где именно он живёт.

Рейт сильно от штата зависит. Я как раз об этом и говорю Рейт сильно от штата зависит. Я как раз об этом и говорю

Т.е. получается, что если не НЙ или Бэй Эриа, то и смысла особого нет в этих ваших америках. По крайней мере для нас, счетоводов. Т.е. получается, что если не НЙ или Бэй Эриа, то и смысла особого нет в этих ваших америках. По крайней мере для нас, счетоводов. Gastarbaiter Повідомлень: 2304 З нами з: 26.02.18 Подякував: 608 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 15:04 flyman написав: Хтось із вас в еміграції дивиться на ціни на їжу?

https://dou.ua/forums/topic/32253/#2495840



Житло дійсно є основною статтею витрат за кордоном. І після виплати орендної плати чи іпотеки грошей уже залишається небагато, тож доводиться дивитися на ціни на їжу. При цьому, якщо людина оплачує іпотеку, то її статки зростають, але все одно вона відчуває себе небагатою, адже на ціни на їжу доводиться дивитися. Хтось із вас в еміграції дивиться на ціни на їжу?Житло дійсно є основною статтею витрат за кордоном. І після виплати орендної плати чи іпотеки грошей уже залишається небагато, тож доводиться дивитися на ціни на їжу. При цьому, якщо людина оплачує іпотеку, то її статки зростають, але все одно вона відчуває себе небагатою, адже на ціни на їжу доводиться дивитися.

У меня садик дороже чем mortgage+ property tax. Вовремя влез У меня садик дороже чем mortgage+ property tax. Вовремя влез Понаехал

Повідомлень: 4075 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 15:05 Gastarbaiter написав: Т.е. получается, что если не НЙ или Бэй Эриа, то и смысла особого нет в этих ваших америках. По крайней мере для нас, счетоводов. Т.е. получается, что если не НЙ или Бэй Эриа, то и смысла особого нет в этих ваших америках. По крайней мере для нас, счетоводов.

Все индивидуально. Многократно писал. Если дети маленькие - ТХ самое удобное место во всех планах Все индивидуально. Многократно писал. Если дети маленькие - ТХ самое удобное место во всех планах Понаехал

Повідомлень: 4075 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 15:49 flyman написав: drevlyanin написав: Так я про те й кажу-навіщо піднімати питання про 18-60 коли "там" не краще? Так я про те й кажу-навіщо піднімати питання про 18-60 коли "там" не краще?

рабам свобода не потрібна рабам свобода не потрібна



Свобода чого-покинути напризволяще все і всіх? У тебе ж теж мабуть якась родина тут є: батьки, діти і т.д. Нехай викручуються як хочуть чи усіх з собою забереш? Свобода чого-покинути напризволяще все і всіх? У тебе ж теж мабуть якась родина тут є: батьки, діти і т.д. Нехай викручуються як хочуть чи усіх з собою забереш? drevlyanin Повідомлень: 1156 З нами з: 01.04.20 Подякував: 439 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 16:20 Дюрі-бачі написав: По США 6/7 молодих сімей мали іпотеку іпотеку в 2013.

https://fivethirtyeight.com/wp-content/ ... .png?w=610 По США 6/7 молодих сімей мали іпотеку іпотеку в 2013.

А 70-річні майже половина сидить в іпотеці! Це як???

Чогось я не розумію в тій їхній гамериканській мрії. А 70-річні майже половина сидить в іпотеці! Це як???Чогось я не розумію в тій їхній гамериканській мрії. andrijk777

Повідомлень: 4320 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 16:25 Re: Еміграція, заробітчанство Понаехал написав: У меня садик дороже чем mortgage+ property tax. Вовремя влез У меня садик дороже чем mortgage+ property tax. Вовремя влез

В Америке все садики платные или вы специально в платный пошли? Просто интересно, по Европе вроде 90% бесплатных, по крайней мере у нас (Испания) и садик, и школа бесплатные. Ну не считая обедов по желанию и всякой мелочи типа 1-2евро на проезд на экскурсию. В Америке все садики платные или вы специально в платный пошли? Просто интересно, по Европе вроде 90% бесплатных, по крайней мере у нас (Испания) и садик, и школа бесплатные. Ну не считая обедов по желанию и всякой мелочи типа 1-2евро на проезд на экскурсию. slonomag Повідомлень: 186 З нами з: 23.11.17 Подякував: 7 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 295296297298 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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