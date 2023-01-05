Понаехал написав: slonomag написав:
В Америке все садики платные или вы специально в платный пошли? Просто интересно, по Европе вроде 90% бесплатных, по крайней мере у нас (Испания) и садик, и школа бесплатные. Ну не считая обедов по желанию и всякой мелочи типа 1-2евро на проезд на экскурсию.
За все штаты не скажу. У нас - платные. При церквях - дешевле на ~30%.
Школы - бесплатно (из property tax оплачиваются). Обеды в школах - бесплатны для малоимущих
В НЙ садики платные, но нам не потребовалось.
Школы - паблик бесплатные и бесплатное питание для всех без разбора.
Запрещено даже статус спрашивать - хоть ситизен хоть гринкардхолдер хоть беженец хоть турист хоть нелегал. Всех принимают и при длительном проживании в стране, ребенок ОБЯЗАН посещать школу. В противном случае могут быть серьезные проблемы. Ювенальная юстиция.
Теперь следите за мыслью.
Питание детей в школах - бесплатное вне зависимости от материального или иммиграционного статуса.
Во время ковида дети учились из дома. То есть, ничего не ели в школах. Город постчитал это не справедливым и выслал на каждого ребенка карту на подобии фудстемповских с примерно 1000 долларов на каждого ребенка. Потом еще некоторое время кидали по по кажется 300 долларов без какой-то привязки ко времени, но примерно раз в месяц.
Потом решили что и этого мало и на счет родителей в банке начали поступать по 250 долларов в месяц в течении полугода.
Потом по почте пришли новые фудкарты с примерно 600 долларами на каждого ребенка.
Причем, это по умолчанию. Если кто-то не хотел этого, то надо было заморочиться заполнить какую-то бумагу, отослать в Департмент оф эдюкейшн, там ее рассмотрят и если решат, что вы отказываетесь не для того, чтобы погрузить своих детей в пучину нищеты, то прекратят выплаты. А если доход хаузхолда небольшой, то могли назначить комиссию на предмет соответствия содержания детей в семье стандартам.
Единственное что, насколько я понимаю, это касалось учеников паблик скул, не частных.