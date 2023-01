Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 296297298299 Додано: Сер 04 січ, 2023 18:30 slonomag написав: В Америке все садики платные или вы специально в платный пошли? Просто интересно, по Европе вроде 90% бесплатных, по крайней мере у нас (Испания) и садик, и школа бесплатные. Ну не считая обедов по желанию и всякой мелочи типа 1-2евро на проезд на экскурсию. В Америке все садики платные или вы специально в платный пошли? Просто интересно, по Европе вроде 90% бесплатных, по крайней мере у нас (Испания) и садик, и школа бесплатные. Ну не считая обедов по желанию и всякой мелочи типа 1-2евро на проезд на экскурсию.

В Польше садик бесплатно 5 часов в день. Потом доплата что-то около 3 евро в час. Много мамашек выходит на работу на 1/2-3/4 ставки, пока дитятки не дорастут до школы. Хотя там тоже сильно не разгонишься с работой - продленки примерно до 16 часов работают. Так и живем: с 2 часов дня все начинают по домам разбегаться с работы, с 3 до 5 самые жесткие пробки. В Польше садик бесплатно 5 часов в день. Потом доплата что-то около 3 евро в час. Много мамашек выходит на работу на 1/2-3/4 ставки, пока дитятки не дорастут до школы. Хотя там тоже сильно не разгонишься с работой - продленки примерно до 16 часов работают. Так и живем: с 2 часов дня все начинают по домам разбегаться с работы, с 3 до 5 самые жесткие пробки. Gastarbaiter Повідомлень: 2305 З нами з: 26.02.18 Подякував: 608 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 січ, 2023 00:41 Понаехал написав: slonomag написав: В Америке все садики платные или вы специально в платный пошли? Просто интересно, по Европе вроде 90% бесплатных, по крайней мере у нас (Испания) и садик, и школа бесплатные. Ну не считая обедов по желанию и всякой мелочи типа 1-2евро на проезд на экскурсию. В Америке все садики платные или вы специально в платный пошли? Просто интересно, по Европе вроде 90% бесплатных, по крайней мере у нас (Испания) и садик, и школа бесплатные. Ну не считая обедов по желанию и всякой мелочи типа 1-2евро на проезд на экскурсию.

За все штаты не скажу. У нас - платные. При церквях - дешевле на ~30%.



Школы - бесплатно (из property tax оплачиваются). Обеды в школах - бесплатны для малоимущих За все штаты не скажу. У нас - платные. При церквях - дешевле на ~30%.Школы - бесплатно (из property tax оплачиваются). Обеды в школах - бесплатны для малоимущих



В НЙ садики платные, но нам не потребовалось.

Школы - паблик бесплатные и бесплатное питание для всех без разбора.

Запрещено даже статус спрашивать - хоть ситизен хоть гринкардхолдер хоть беженец хоть турист хоть нелегал. Всех принимают и при длительном проживании в стране, ребенок ОБЯЗАН посещать школу. В противном случае могут быть серьезные проблемы. Ювенальная юстиция.

Теперь следите за мыслью.

Питание детей в школах - бесплатное вне зависимости от материального или иммиграционного статуса.

Во время ковида дети учились из дома. То есть, ничего не ели в школах. Город постчитал это не справедливым и выслал на каждого ребенка карту на подобии фудстемповских с примерно 1000 долларов на каждого ребенка. Потом еще некоторое время кидали по по кажется 300 долларов без какой-то привязки ко времени, но примерно раз в месяц.

Потом решили что и этого мало и на счет родителей в банке начали поступать по 250 долларов в месяц в течении полугода.

Потом по почте пришли новые фудкарты с примерно 600 долларами на каждого ребенка.

Причем, это по умолчанию. Если кто-то не хотел этого, то надо было заморочиться заполнить какую-то бумагу, отослать в Департмент оф эдюкейшн, там ее рассмотрят и если решат, что вы отказываетесь не для того, чтобы погрузить своих детей в пучину нищеты, то прекратят выплаты. А если доход хаузхолда небольшой, то могли назначить комиссию на предмет соответствия содержания детей в семье стандартам.

Единственное что, насколько я понимаю, это касалось учеников паблик скул, не частных. В НЙ садики платные, но нам не потребовалось.Школы - паблик бесплатные и бесплатное питание для всех без разбора.Запрещено даже статус спрашивать - хоть ситизен хоть гринкардхолдер хоть беженец хоть турист хоть нелегал. Всех принимают и при длительном проживании в стране, ребенок ОБЯЗАН посещать школу. В противном случае могут быть серьезные проблемы. Ювенальная юстиция.Теперь следите за мыслью.Питание детей в школах - бесплатное вне зависимости от материального или иммиграционного статуса.Во время ковида дети учились из дома. То есть, ничего не ели в школах. Город постчитал это не справедливым и выслал на каждого ребенка карту на подобии фудстемповских с примерно 1000 долларов на каждого ребенка. Потом еще некоторое время кидали по по кажется 300 долларов без какой-то привязки ко времени, но примерно раз в месяц.Потом решили что и этого мало и на счет родителей в банке начали поступать по 250 долларов в месяц в течении полугода.Потом по почте пришли новые фудкарты с примерно 600 долларами на каждого ребенка.Причем, это по умолчанию. Если кто-то не хотел этого, то надо было заморочиться заполнить какую-то бумагу, отослать в Департмент оф эдюкейшн, там ее рассмотрят и если решат, что вы отказываетесь не для того, чтобы погрузить своих детей в пучину нищеты, то прекратят выплаты. А если доход хаузхолда небольшой, то могли назначить комиссию на предмет соответствия содержания детей в семье стандартам.Единственное что, насколько я понимаю, это касалось учеников паблик скул, не частных. rjkz

Повідомлень: 14089 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7377 раз. Подякували: 4411 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 січ, 2023 07:05 Re: Еміграція, заробітчанство

Началось с Канады.

Распереживался я, всплакнул над судьбой простого канадского народа.

Как жить дальше?

Так вот, самый доступный в НЙ путь получить высшее образование - CUNY (The City University of NY), он объединяет кучу каледжей, абсолютно разных направленностей. Семестр (полгода) для резидентов города стоит чуть больше 3,5 куе, то есть около 7 куе в год и около 28 куе за все образование. Для НЙ это вполне доступно.

Или есть вариант SUNY - Университет штата. Есть варианты бесплатного обучения для резидентов штата.

Так что коммунизЬм американцы таки построили. В продолжение темы как дорого образование.Началось с Канады.Распереживался я, всплакнул над судьбой простого канадского народа.Как жить дальше?Так вот, самый доступный в НЙ путь получить высшее образование - CUNY (The City University of NY), он объединяет кучу каледжей, абсолютно разных направленностей. Семестр (полгода) для резидентов города стоит чуть больше 3,5 куе, то есть около 7 куе в год и около 28 куе за все образование. Для НЙ это вполне доступно.Или есть вариант SUNY - Университет штата. Есть варианты бесплатного обучения для резидентов штата.Так что коммунизЬм американцы таки построили. rjkz

Повідомлень: 14089 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7377 раз. Подякували: 4411 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 січ, 2023 07:35 Новини щодо Канади з "перших рук":

1. Родина мешкала в Анталії, мати родини працювала в стоматологічній клініці, в яку я рекомендував звертатися всім українцям в Анталії: говорять українською, російською та польскою, якісні стоматологічні послуги за помірними цінами.

2. Виграли безкоштовні квитки з Варшави в Канаду. З Анталії в Варшаву - прямим рейсом.

3. Організатори перельоту за 1 день до відльоту провели інструктаж у Варшаві та надали можливість заповнити попередні документи, що поліпшило/прискорило оформлення документів вже в Канаді.

4. В перший день після прильоту все оформлення було дуже шкидким - в тому числі відкриття рахунка в банку. На третій день отримали на дорослого 3000, а на дитину - 1500 доларів.

5. Прилетіли не на "пусте місце" - старший син вже в Канаді 1 рік. Не питав, ким працює син, я так думаю, що ІТ-ник. Тому він супроводжував: маму, молодшого брата та бабусю.

6. Ну, забралися на прожиття так далеко, що я здивувався: самий самий схід Канади.

7. Перше що вразило - це школа для молодшого з родини - таку школу не могли уявити і у солодкому сні...

Особисто директор школи провів хлопчика по школі, привів у клас та представив учням.

8. Через тиждень зрозуміли, що без власного авто тут жити не має сенсу: автобуси ходять "погано" (я так гадаю у порівнянні із Анталією, де великі автобуси ходять по хвилинах) і коштують гроші. Тому купили авто. Сказали , що дуже дешево. У порівнянні з цінами на авто в Туреччині були більше ніж вражені.

9. Про житло: тим керував старший син, як вже досвідчена людина. Взяли в оренду на всю родину приватний будинок за 1600 канадських доларів на місяць.

10. Вразили у порівняні з Туреччиною продукти: все дуже незвичне, сказали, що харчі зовсім не мають смаку і якщо хтось не скаже, що їси курку або яловичину, то ніколи не вгадаєш, що це курка або яловичина: все не має ніякого смаку.



Ну ось так... Мама з родини планувала побути якийсь час та повернутися в Анталію.

Чи буде це так, поки що не сказала. akurt

Повідомлень: 7207 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2835 раз. Подякували: 959 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 296297298299 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless