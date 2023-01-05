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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 січ, 2023 18:30
slonomag написав:
В Америке все садики платные или вы специально в платный пошли? Просто интересно, по Европе вроде 90% бесплатных, по крайней мере у нас (Испания) и садик, и школа бесплатные. Ну не считая обедов по желанию и всякой мелочи типа 1-2евро на проезд на экскурсию.
В Польше садик бесплатно 5 часов в день. Потом доплата что-то около 3 евро в час. Много мамашек выходит на работу на 1/2-3/4 ставки, пока дитятки не дорастут до школы. Хотя там тоже сильно не разгонишься с работой - продленки примерно до 16 часов работают. Так и живем: с 2 часов дня все начинают по домам разбегаться с работы, с 3 до 5 самые жесткие пробки.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 00:41
Понаехал написав: slonomag написав:
В Америке все садики платные или вы специально в платный пошли? Просто интересно, по Европе вроде 90% бесплатных, по крайней мере у нас (Испания) и садик, и школа бесплатные. Ну не считая обедов по желанию и всякой мелочи типа 1-2евро на проезд на экскурсию.
За все штаты не скажу. У нас - платные. При церквях - дешевле на ~30%.
Школы - бесплатно (из property tax оплачиваются). Обеды в школах - бесплатны для малоимущих
В НЙ садики платные, но нам не потребовалось.
Школы - паблик бесплатные и бесплатное питание для всех без разбора.
Запрещено даже статус спрашивать - хоть ситизен хоть гринкардхолдер хоть беженец хоть турист хоть нелегал. Всех принимают и при длительном проживании в стране, ребенок ОБЯЗАН посещать школу. В противном случае могут быть серьезные проблемы. Ювенальная юстиция.
Теперь следите за мыслью.
Питание детей в школах - бесплатное вне зависимости от материального или иммиграционного статуса.
Во время ковида дети учились из дома. То есть, ничего не ели в школах. Город постчитал это не справедливым и выслал на каждого ребенка карту на подобии фудстемповских с примерно 1000 долларов на каждого ребенка. Потом еще некоторое время кидали по по кажется 300 долларов без какой-то привязки ко времени, но примерно раз в месяц.
Потом решили что и этого мало и на счет родителей в банке начали поступать по 250 долларов в месяц в течении полугода.
Потом по почте пришли новые фудкарты с примерно 600 долларами на каждого ребенка.
Причем, это по умолчанию. Если кто-то не хотел этого, то надо было заморочиться заполнить какую-то бумагу, отослать в Департмент оф эдюкейшн, там ее рассмотрят и если решат, что вы отказываетесь не для того, чтобы погрузить своих детей в пучину нищеты, то прекратят выплаты. А если доход хаузхолда небольшой, то могли назначить комиссию на предмет соответствия содержания детей в семье стандартам.
Единственное что, насколько я понимаю, это касалось учеников паблик скул, не частных.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 07:05
В продолжение темы как дорого образование.
Началось с Канады.
Распереживался я, всплакнул над судьбой простого канадского народа.
Как жить дальше?
Так вот, самый доступный в НЙ путь получить высшее образование - CUNY (The City University of NY), он объединяет кучу каледжей, абсолютно разных направленностей. Семестр (полгода) для резидентов города стоит чуть больше 3,5 куе, то есть около 7 куе в год и около 28 куе за все образование. Для НЙ это вполне доступно.
Или есть вариант SUNY - Университет штата. Есть варианты бесплатного обучения для резидентов штата.
Так что коммунизЬм американцы таки построили.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 07:35
Новини щодо Канади з "перших рук":
1. Родина мешкала в Анталії, мати родини працювала в стоматологічній клініці, в яку я рекомендував звертатися всім українцям в Анталії: говорять українською, російською та польскою, якісні стоматологічні послуги за помірними цінами.
2. Виграли безкоштовні квитки з Варшави в Канаду. З Анталії в Варшаву - прямим рейсом.
3. Організатори перельоту за 1 день до відльоту провели інструктаж у Варшаві та надали можливість заповнити попередні документи, що поліпшило/прискорило оформлення документів вже в Канаді.
4. В перший день після прильоту все оформлення було дуже шкидким - в тому числі відкриття рахунка в банку. На третій день отримали на дорослого 3000, а на дитину - 1500 доларів.
5. Прилетіли не на "пусте місце" - старший син вже в Канаді 1 рік. Не питав, ким працює син, я так думаю, що ІТ-ник. Тому він супроводжував: маму, молодшого брата та бабусю.
6. Ну, забралися на прожиття так далеко, що я здивувався: самий самий схід Канади.
7. Перше що вразило - це школа для молодшого з родини - таку школу не могли уявити і у солодкому сні...
Особисто директор школи провів хлопчика по школі, привів у клас та представив учням.
8. Через тиждень зрозуміли, що без власного авто тут жити не має сенсу: автобуси ходять "погано" (я так гадаю у порівнянні із Анталією, де великі автобуси ходять по хвилинах) і коштують гроші. Тому купили авто. Сказали , що дуже дешево. У порівнянні з цінами на авто в Туреччині були більше ніж вражені.
9. Про житло: тим керував старший син, як вже досвідчена людина. Взяли в оренду на всю родину приватний будинок за 1600 канадських доларів на місяць.
10. Вразили у порівняні з Туреччиною продукти: все дуже незвичне, сказали, що харчі зовсім не мають смаку і якщо хтось не скаже, що їси курку або яловичину, то ніколи не вгадаєш, що це курка або яловичина: все не має ніякого смаку.
Ну ось так... Мама з родини планувала побути якийсь час та повернутися в Анталію.
Чи буде це так, поки що не сказала.
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