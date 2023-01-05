|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 січ, 2023 11:59
rjkz написав:
В продолжение темы как дорого образование.
Началось с Канады.
Распереживался я, всплакнул над судьбой простого канадского народа.
Как жить дальше?
Так вот, самый доступный в НЙ путь получить высшее образование - CUNY (The City University of NY), он объединяет кучу каледжей, абсолютно разных направленностей. Семестр (полгода) для резидентов города стоит чуть больше 3,5 куе, то есть около 7 куе в год и около 28 куе за все образование. Для НЙ это вполне доступно.
Или есть вариант SUNY - Университет штата. Есть варианты бесплатного обучения для резидентов штата.
Так что коммунизЬм американцы таки построили.
Куні... Ридаю
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32531
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1360 раз.
- Подякували: 7664 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Чет 05 січ, 2023 12:12
BIGor написав: antey1969 написав:
Как раз у меня жилье было нормальное и район нормальный, но районов Парижа, которые не рекомендованы для проживания туристов, гораздо больше.
Не верите - гугл в помощь.
Что за район? Я был в Париже, все там норм, зачем гуглить глупости?
Жили, чи як турист? Я теж був, але чисто як турист, в центрі, але Париж настільки величезний, що я б взагалі нічого про райони не казав.
У Франції жили певний час у французьких Альпах в невеликому містечку. Отам можна сказати що реально норм, і мігрантів там практично немає.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32531
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1360 раз.
- Подякували: 7664 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|