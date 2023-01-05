RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 299300301302
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:59

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:В продолжение темы как дорого образование.
Началось с Канады.
Распереживался я, всплакнул над судьбой простого канадского народа.
Как жить дальше?
Так вот, самый доступный в НЙ путь получить высшее образование - CUNY (The City University of NY), он объединяет кучу каледжей, абсолютно разных направленностей. Семестр (полгода) для резидентов города стоит чуть больше 3,5 куе, то есть около 7 куе в год и около 28 куе за все образование. Для НЙ это вполне доступно.
Или есть вариант SUNY - Университет штата. Есть варианты бесплатного обучения для резидентов штата.
Так что коммунизЬм американцы таки построили.
Куні... Ридаю
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32531
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1360 раз.
Подякували: 7664 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 12:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  antey1969 написав:Как раз у меня жилье было нормальное и район нормальный, но районов Парижа, которые не рекомендованы для проживания туристов, гораздо больше.
Не верите - гугл в помощь.

Что за район? Я был в Париже, все там норм, зачем гуглить глупости?


Жили, чи як турист? Я теж був, але чисто як турист, в центрі, але Париж настільки величезний, що я б взагалі нічого про райони не казав.
У Франції жили певний час у французьких Альпах в невеликому містечку. Отам можна сказати що реально норм, і мігрантів там практично немає.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32531
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1360 раз.
Подякували: 7664 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 299300301302
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5768)
05.01.2023 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.