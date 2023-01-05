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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 299300301302
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:59

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:В продолжение темы как дорого образование.
Началось с Канады.
Распереживался я, всплакнул над судьбой простого канадского народа.
Как жить дальше?
Так вот, самый доступный в НЙ путь получить высшее образование - CUNY (The City University of NY), он объединяет кучу каледжей, абсолютно разных направленностей. Семестр (полгода) для резидентов города стоит чуть больше 3,5 куе, то есть около 7 куе в год и около 28 куе за все образование. Для НЙ это вполне доступно.
Или есть вариант SUNY - Университет штата. Есть варианты бесплатного обучения для резидентов штата.
Так что коммунизЬм американцы таки построили.
Куні... Ридаю
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 12:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  antey1969 написав:Как раз у меня жилье было нормальное и район нормальный, но районов Парижа, которые не рекомендованы для проживания туристов, гораздо больше.
Не верите - гугл в помощь.

Что за район? Я был в Париже, все там норм, зачем гуглить глупости?


Жили, чи як турист? Я теж був, але чисто як турист, в центрі, але Париж настільки величезний, що я б взагалі нічого про райони не казав.
У Франції жили певний час у французьких Альпах в невеликому містечку. Отам можна сказати що реально норм, і мігрантів там практично немає.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 15:50

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:А 70-річні майже половина сидить в іпотеці! Це як???
Чогось я не розумію в тій їхній гамериканській мрії.

За все життя так і не виплатили її. В спадок онукам перепадуть будинок з іпотекою, з якої залишилось доплатити частину суми.


Ща объясню.
Во-первых, В США аннуитет онли.
То есть, все платежи одинаковые.
Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока.
Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю.
Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции.
Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем смешные суммы месячных платежей. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень).
Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж.
Ну и часть платежей по мортгилжу можно списывать с налогов. Но есть ограничения в год, не более чем. Так зачем выплатить мортгидж досрочно и списать один раз, если можно платить долго и списывать каждый год?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 15:51

  Faceless написав:
rjkz написав:В продолжение темы как дорого образование.
Началось с Канады.
Распереживался я, всплакнул над судьбой простого канадского народа.
Как жить дальше?
Так вот, самый доступный в НЙ путь получить высшее образование - CUNY (The City University of NY), он объединяет кучу каледжей, абсолютно разных направленностей. Семестр (полгода) для резидентов города стоит чуть больше 3,5 куе, то есть около 7 куе в год и около 28 куе за все образование. Для НЙ это вполне доступно.
Или есть вариант SUNY - Университет штата. Есть варианты бесплатного обучения для резидентов штата.
Так что коммунизЬм американцы таки построили.
Куні... Ридаю

КьЮНИ.
У Вас бурная фантазия.
rjkz
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  #<1 ... 299300301302
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