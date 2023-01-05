Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
А 70-річні майже половина сидить в іпотеці! Це як???
Чогось я не розумію в тій їхній гамериканській мрії.
За все життя так і не виплатили її. В спадок онукам перепадуть будинок з іпотекою, з якої залишилось доплатити частину суми.
Ща объясню.
Во-первых, В США аннуитет онли.
То есть, все платежи одинаковые.
Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока.
Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю.
Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции.
Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем смешные суммы месячных платежей. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень).
Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж.
Ну и часть платежей по мортгилжу можно списывать с налогов. Но есть ограничения в год, не более чем. Так зачем выплатить мортгидж досрочно и списать один раз, если можно платить долго и списывать каждый год?