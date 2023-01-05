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#<1 ... 299300301302 Додано: Чет 05 січ, 2023 11:59 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В продолжение темы как дорого образование.

Началось с Канады.

Распереживался я, всплакнул над судьбой простого канадского народа.

Как жить дальше?

Так вот, самый доступный в НЙ путь получить высшее образование - CUNY (The City University of NY), он объединяет кучу каледжей, абсолютно разных направленностей. Семестр (полгода) для резидентов города стоит чуть больше 3,5 куе, то есть около 7 куе в год и около 28 куе за все образование. Для НЙ это вполне доступно.

Или есть вариант SUNY - Университет штата. Есть варианты бесплатного обучения для резидентов штата.

Так что коммунизЬм американцы таки построили. В продолжение темы как дорого образование.Началось с Канады.Распереживался я, всплакнул над судьбой простого канадского народа.Как жить дальше?Так вот, самый доступный в НЙ путь получить высшее образование - CUNY (The City University of NY), он объединяет кучу каледжей, абсолютно разных направленностей. Семестр (полгода) для резидентов города стоит чуть больше 3,5 куе, то есть около 7 куе в год и около 28 куе за все образование. Для НЙ это вполне доступно.Или есть вариант SUNY - Университет штата. Есть варианты бесплатного обучения для резидентов штата.Так что коммунизЬм американцы таки построили. Куні... Ридаю Куні... Ридаю Faceless

Модератор Повідомлень: 32533 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1360 раз. Подякували: 7664 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 січ, 2023 12:12 Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? BIGor написав: antey1969 написав: Как раз у меня жилье было нормальное и район нормальный, но районов Парижа, которые не рекомендованы для проживания туристов, гораздо больше.

Не верите - гугл в помощь. Как раз у меня жилье было нормальное и район нормальный, но районов Парижа, которые не рекомендованы для проживания туристов, гораздо больше.Не верите - гугл в помощь.

Что за район? Я был в Париже, все там норм, зачем гуглить глупости? Что за район? Я был в Париже, все там норм, зачем гуглить глупости?



Жили, чи як турист? Я теж був, але чисто як турист, в центрі, але Париж настільки величезний, що я б взагалі нічого про райони не казав.

У Франції жили певний час у французьких Альпах в невеликому містечку. Отам можна сказати що реально норм, і мігрантів там практично немає. Жили, чи як турист? Я теж був, але чисто як турист, в центрі, але Париж настільки величезний, що я б взагалі нічого про райони не казав.У Франції жили певний час у французьких Альпах в невеликому містечку. Отам можна сказати що реально норм, і мігрантів там практично немає. Faceless

Модератор Повідомлень: 32533 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1360 раз. Подякували: 7664 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 січ, 2023 15:50 Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав: А 70-річні майже половина сидить в іпотеці! Це як???

Чогось я не розумію в тій їхній гамериканській мрії. А 70-річні майже половина сидить в іпотеці! Це як???Чогось я не розумію в тій їхній гамериканській мрії.

За все життя так і не виплатили її. В спадок онукам перепадуть будинок з іпотекою, з якої залишилось доплатити частину суми. За все життя так і не виплатили її. В спадок онукам перепадуть будинок з іпотекою, з якої залишилось доплатити частину суми.



Ща объясню.

Во-первых, В США аннуитет онли.

То есть, все платежи одинаковые.

Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока.

Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю.

Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции.

Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем смешные суммы месячных платежей. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень).

Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж.

Ну и часть платежей по мортгилжу можно списывать с налогов. Но есть ограничения в год, не более чем. Так зачем выплатить мортгидж досрочно и списать один раз, если можно платить долго и списывать каждый год? Ща объясню.Во-первых, В США аннуитет онли.То есть, все платежи одинаковые.Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока.Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю.Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции.Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем смешные суммы месячных платежей. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень).Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж.Ну и часть платежей по мортгилжу можно списывать с налогов. Но есть ограничения в год, не более чем. Так зачем выплатить мортгидж досрочно и списать один раз, если можно платить долго и списывать каждый год? rjkz

Повідомлень: 14091 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7378 раз. Подякували: 4412 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 січ, 2023 15:51 Faceless написав: rjkz написав: В продолжение темы как дорого образование.

Началось с Канады.

Распереживался я, всплакнул над судьбой простого канадского народа.

Как жить дальше?

Так вот, самый доступный в НЙ путь получить высшее образование - CUNY (The City University of NY), он объединяет кучу каледжей, абсолютно разных направленностей. Семестр (полгода) для резидентов города стоит чуть больше 3,5 куе, то есть около 7 куе в год и около 28 куе за все образование. Для НЙ это вполне доступно.

Или есть вариант SUNY - Университет штата. Есть варианты бесплатного обучения для резидентов штата.

Так что коммунизЬм американцы таки построили. В продолжение темы как дорого образование.Началось с Канады.Распереживался я, всплакнул над судьбой простого канадского народа.Как жить дальше?Так вот, самый доступный в НЙ путь получить высшее образование - CUNY (The City University of NY), он объединяет кучу каледжей, абсолютно разных направленностей. Семестр (полгода) для резидентов города стоит чуть больше 3,5 куе, то есть около 7 куе в год и около 28 куе за все образование. Для НЙ это вполне доступно.Или есть вариант SUNY - Университет штата. Есть варианты бесплатного обучения для резидентов штата.Так что коммунизЬм американцы таки построили. Куні... Ридаю Куні... Ридаю

КьЮНИ.

У Вас бурная фантазия. КьЮНИ.У Вас бурная фантазия. rjkz

Повідомлень: 14091 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7378 раз. Подякували: 4412 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 299300301302 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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