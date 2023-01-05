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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 січ, 2023 11:59
rjkz написав:
В продолжение темы как дорого образование.
Началось с Канады.
Распереживался я, всплакнул над судьбой простого канадского народа.
Как жить дальше?
Так вот, самый доступный в НЙ путь получить высшее образование - CUNY (The City University of NY), он объединяет кучу каледжей, абсолютно разных направленностей. Семестр (полгода) для резидентов города стоит чуть больше 3,5 куе, то есть около 7 куе в год и около 28 куе за все образование. Для НЙ это вполне доступно.
Или есть вариант SUNY - Университет штата. Есть варианты бесплатного обучения для резидентов штата.
Так что коммунизЬм американцы таки построили.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 12:12
BIGor написав: antey1969 написав:
Как раз у меня жилье было нормальное и район нормальный, но районов Парижа, которые не рекомендованы для проживания туристов, гораздо больше.
Не верите - гугл в помощь.
Что за район? Я был в Париже, все там норм, зачем гуглить глупости?
Жили, чи як турист? Я теж був, але чисто як турист, в центрі, але Париж настільки величезний, що я б взагалі нічого про райони не казав.
У Франції жили певний час у французьких Альпах в невеликому містечку. Отам можна сказати що реально норм, і мігрантів там практично немає.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 15:50
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
А 70-річні майже половина сидить в іпотеці! Це як???
Чогось я не розумію в тій їхній гамериканській мрії.
За все життя так і не виплатили її. В спадок онукам перепадуть будинок з іпотекою, з якої залишилось доплатити частину суми.
Ща объясню.
Во-первых, В США аннуитет онли.
То есть, все платежи одинаковые.
Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока.
Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю.
Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции.
Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем смешные суммы месячных платежей. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень).
Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж.
Ну и часть платежей по мортгилжу можно списывать с налогов. Но есть ограничения в год, не более чем. Так зачем выплатить мортгидж досрочно и списать один раз, если можно платить долго и списывать каждый год?
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Додано: Чет 05 січ, 2023 15:51
Faceless написав: rjkz написав:
В продолжение темы как дорого образование.
Началось с Канады.
Распереживался я, всплакнул над судьбой простого канадского народа.
Как жить дальше?
Так вот, самый доступный в НЙ путь получить высшее образование - CUNY (The City University of NY), он объединяет кучу каледжей, абсолютно разных направленностей. Семестр (полгода) для резидентов города стоит чуть больше 3,5 куе, то есть около 7 куе в год и около 28 куе за все образование. Для НЙ это вполне доступно.
Или есть вариант SUNY - Университет штата. Есть варианты бесплатного обучения для резидентов штата.
Так что коммунизЬм американцы таки построили.
Куні... Ридаю
КьЮНИ.
У Вас бурная фантазия.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 18:48
rjkz написав: Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
А 70-річні майже половина сидить в іпотеці! Це як???
Чогось я не розумію в тій їхній гамериканській мрії.
За все життя так і не виплатили її. В спадок онукам перепадуть будинок з іпотекою, з якої залишилось доплатити частину суми.
Ща объясню.
Во-первых, В США аннуитет онли.
То есть, все платежи одинаковые.
Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока.
Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю.
Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции.
Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем смешные суммы месячных платежей
. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень).
Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж.
Ну и часть платежей по мортгилжу можно списывать с налогов. Но есть ограничения в год, не более чем. Так зачем выплатить мортгидж досрочно и списать один раз, если можно платить долго и списывать каждый год?
Тоді виникають ще 2 питання:
1. А пенсіонеру 70 років не важкувато платити той ануїтет? Не згідний з тим що там "смешные суммы месячных платежей", це ж все-таки ануїтет. Доходи 45-річного і 70-річного зовсім різні! Крім того не зовсім зрозуміло як банк дає кредит на 30 років 45-річному. Як він має оплачувати кредит в 75 років?
2. А чи є взагалі зміст платити 70-річному? Я розумію що тривалість життя там вища. Але чи не можна укласти якийсь-такий договір страхування і вже нічого не платити до кінця життя. Чи там усі прагнуть потомкам нерухомість залишити?
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Додано: Чет 05 січ, 2023 19:13
Це у вас такі дивні питання від необізнаності в реаліях життя в США.
Відвідайте якось і поспілкуйтеся з людьми.
Я раз в їхав в ліфті з парою: чоловік і жінка років по 80...85. Будинок кіломертів за 50 від Сан Францисько.
Будинок дуже пристойний - всі квартири в оренді десь по 3 500$ на місяць.
Питаю у мешканця з наших: "Як так сталося, шо ця двійка, яка була присутня на Ялтинскій конференції та обідала - мабуть - разом із Черчиллем, опинилася на сторості років без квартири І змушена орендувати???..."
Мені розсміялися в обличяя: "У них в центрі Сан Францисько апартаменти, які вони здають за 6 000 доларів..."
На різницю п"ють шампанське "Удовиця Кліко"...
За апартаменти - мабуть - ще виплачують кредит..."
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Додано: Чет 05 січ, 2023 19:40
rjkz написав: Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
А 70-річні майже половина сидить в іпотеці! Це як???
Чогось я не розумію в тій їхній гамериканській мрії.
За все життя так і не виплатили її. В спадок онукам перепадуть будинок з іпотекою, з якої залишилось доплатити частину суми.
Ща объясню.
Во-первых, В США аннуитет онли.
То есть, все платежи одинаковые.
Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока.
Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю.
Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции.
Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем смешные суммы месячных платежей. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень).
Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж.
Ну и часть платежей по мортгилжу можно списывать с налогов. Но есть ограничения в год, не более чем. Так зачем выплатить мортгидж досрочно и списать один раз, если можно платить долго и списывать каждый год?
ануїтет насправді той же самий кредит, тільки у нього нерівномірне погашення суми кредиту - спочатку трохи, а потім все більше та більше. відповідно % зменшуються навпаки.
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