#<1 ... 300301302303> Додано: Чет 05 січ, 2023 11:59 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В продолжение темы как дорого образование.

Началось с Канады.

Распереживался я, всплакнул над судьбой простого канадского народа.

Как жить дальше?

Так вот, самый доступный в НЙ путь получить высшее образование - CUNY (The City University of NY), он объединяет кучу каледжей, абсолютно разных направленностей. Семестр (полгода) для резидентов города стоит чуть больше 3,5 куе, то есть около 7 куе в год и около 28 куе за все образование. Для НЙ это вполне доступно.

Или есть вариант SUNY - Университет штата. Есть варианты бесплатного обучения для резидентов штата.

В продолжение темы как дорого образование.
Началось с Канады.
Распереживался я, всплакнул над судьбой простого канадского народа.
Как жить дальше?
Так вот, самый доступный в НЙ путь получить высшее образование - CUNY (The City University of NY), он объединяет кучу каледжей, абсолютно разных направленностей. Семестр (полгода) для резидентов города стоит чуть больше 3,5 куе, то есть около 7 куе в год и около 28 куе за все образование. Для НЙ это вполне доступно.
Или есть вариант SUNY - Университет штата. Есть варианты бесплатного обучения для резидентов штата.
Так что коммунизЬм американцы таки построили.
Куні... Ридаю

Додано: Чет 05 січ, 2023 12:12 Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? BIGor написав: antey1969 написав: Как раз у меня жилье было нормальное и район нормальный, но районов Парижа, которые не рекомендованы для проживания туристов, гораздо больше.
Не верите - гугл в помощь.

Не верите - гугл в помощь. Как раз у меня жилье было нормальное и район нормальный, но районов Парижа, которые не рекомендованы для проживания туристов, гораздо больше.Не верите - гугл в помощь.

Что за район? Я был в Париже, все там норм, зачем гуглить глупости? Что за район? Я был в Париже, все там норм, зачем гуглить глупости?



Жили, чи як турист? Я теж був, але чисто як турист, в центрі, але Париж настільки величезний, що я б взагалі нічого про райони не казав.

Жили, чи як турист? Я теж був, але чисто як турист, в центрі, але Париж настільки величезний, що я б взагалі нічого про райони не казав.
У Франції жили певний час у французьких Альпах в невеликому містечку. Отам можна сказати що реально норм, і мігрантів там практично немає.

Додано: Чет 05 січ, 2023 15:50 Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав: А 70-річні майже половина сидить в іпотеці! Це як???
Чогось я не розумію в тій їхній гамериканській мрії.

Чогось я не розумію в тій їхній гамериканській мрії. А 70-річні майже половина сидить в іпотеці! Це як???Чогось я не розумію в тій їхній гамериканській мрії.

За все життя так і не виплатили її. В спадок онукам перепадуть будинок з іпотекою, з якої залишилось доплатити частину суми. За все життя так і не виплатили її. В спадок онукам перепадуть будинок з іпотекою, з якої залишилось доплатити частину суми.



Ща объясню.

Во-первых, В США аннуитет онли.

То есть, все платежи одинаковые.

Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока.

Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю.

Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции.

Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем смешные суммы месячных платежей. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень).

Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж.

Ща объясню.
Во-первых, В США аннуитет онли.
То есть, все платежи одинаковые.
Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока.
Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю.
Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции.
Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем смешные суммы месячных платежей. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень).
Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж.
Ну и часть платежей по мортгилжу можно списывать с налогов. Но есть ограничения в год, не более чем. Так зачем выплатить мортгидж досрочно и списать один раз, если можно платить долго и списывать каждый год?

Повідомлень: 14093 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7380 раз. Подякували: 4413 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 січ, 2023 15:51 Faceless написав: rjkz написав: В продолжение темы как дорого образование.

Началось с Канады.

Распереживался я, всплакнул над судьбой простого канадского народа.

Как жить дальше?

Так вот, самый доступный в НЙ путь получить высшее образование - CUNY (The City University of NY), он объединяет кучу каледжей, абсолютно разных направленностей. Семестр (полгода) для резидентов города стоит чуть больше 3,5 куе, то есть около 7 куе в год и около 28 куе за все образование. Для НЙ это вполне доступно.

Или есть вариант SUNY - Университет штата. Есть варианты бесплатного обучения для резидентов штата.

Так что коммунизЬм американцы таки построили. В продолжение темы как дорого образование.Началось с Канады.Распереживался я, всплакнул над судьбой простого канадского народа.Как жить дальше?Так вот, самый доступный в НЙ путь получить высшее образование - CUNY (The City University of NY), он объединяет кучу каледжей, абсолютно разных направленностей. Семестр (полгода) для резидентов города стоит чуть больше 3,5 куе, то есть около 7 куе в год и около 28 куе за все образование. Для НЙ это вполне доступно.Или есть вариант SUNY - Университет штата. Есть варианты бесплатного обучения для резидентов штата.Так что коммунизЬм американцы таки построили. Куні... Ридаю Куні... Ридаю

КьЮНИ.

У Вас бурная фантазия. КьЮНИ.У Вас бурная фантазия. rjkz

Додано: Чет 05 січ, 2023 18:48 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав: А 70-річні майже половина сидить в іпотеці! Це як???
Чогось я не розумію в тій їхній гамериканській мрії.

Чогось я не розумію в тій їхній гамериканській мрії. А 70-річні майже половина сидить в іпотеці! Це як???Чогось я не розумію в тій їхній гамериканській мрії.

За все життя так і не виплатили її. В спадок онукам перепадуть будинок з іпотекою, з якої залишилось доплатити частину суми. За все життя так і не виплатили її. В спадок онукам перепадуть будинок з іпотекою, з якої залишилось доплатити частину суми.



Ща объясню.

Во-первых, В США аннуитет онли.

То есть, все платежи одинаковые.

Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока.

Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю.

Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции.

Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем смешные суммы месячных платежей. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень).

Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж.

Ну и часть платежей по мортгилжу можно списывать с налогов. Но есть ограничения в год, не более чем. Так зачем выплатить мортгидж досрочно и списать один раз, если можно платить долго и списывать каждый год? Ща объясню.Во-первых, В США аннуитет онли.То есть, все платежи одинаковые.Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока.Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю.Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции.Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень).Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж.Ну и часть платежей по мортгилжу можно списывать с налогов. Но есть ограничения в год, не более чем. Так зачем выплатить мортгидж досрочно и списать один раз, если можно платить долго и списывать каждый год?

Тоді виникають ще 2 питання:

1. А пенсіонеру 70 років не важкувато платити той ануїтет? Не згідний з тим що там "смешные суммы месячных платежей", це ж все-таки ануїтет. Доходи 45-річного і 70-річного зовсім різні! Крім того не зовсім зрозуміло як банк дає кредит на 30 років 45-річному. Як він має оплачувати кредит в 75 років?

Тоді виникають ще 2 питання:
1. А пенсіонеру 70 років не важкувато платити той ануїтет? Не згідний з тим що там "смешные суммы месячных платежей", це ж все-таки ануїтет. Доходи 45-річного і 70-річного зовсім різні! Крім того не зовсім зрозуміло як банк дає кредит на 30 років 45-річному. Як він має оплачувати кредит в 75 років?
2. А чи є взагалі зміст платити 70-річному? Я розумію що тривалість життя там вища. Але чи не можна укласти якийсь-такий договір страхування і вже нічого не платити до кінця життя. Чи там усі прагнуть потомкам нерухомість залишити?

Повідомлень: 4321 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 січ, 2023 19:13 Це у вас такі дивні питання від необізнаності в реаліях життя в США.

Відвідайте якось і поспілкуйтеся з людьми.

Я раз в їхав в ліфті з парою: чоловік і жінка років по 80...85. Будинок кіломертів за 50 від Сан Францисько.

Будинок дуже пристойний - всі квартири в оренді десь по 3 500$ на місяць.

Питаю у мешканця з наших: "Як так сталося, шо ця двійка, яка була присутня на Ялтинскій конференції та обідала - мабуть - разом із Черчиллем, опинилася на сторості років без квартири І змушена орендувати???..."

Мені розсміялися в обличяя: "У них в центрі Сан Францисько апартаменти, які вони здають за 6 000 доларів..."

На різницю п"ють шампанське "Удовиця Кліко"...

За апартаменти - мабуть - ще виплачують кредит..."

Додано: Чет 05 січ, 2023 19:40 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав: А 70-річні майже половина сидить в іпотеці! Це як???
Чогось я не розумію в тій їхній гамериканській мрії.

Чогось я не розумію в тій їхній гамериканській мрії. А 70-річні майже половина сидить в іпотеці! Це як???Чогось я не розумію в тій їхній гамериканській мрії.

За все життя так і не виплатили її. В спадок онукам перепадуть будинок з іпотекою, з якої залишилось доплатити частину суми. За все життя так і не виплатили її. В спадок онукам перепадуть будинок з іпотекою, з якої залишилось доплатити частину суми.



Ща объясню.

Во-первых, В США аннуитет онли.

То есть, все платежи одинаковые.

Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока.

Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю.

Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции.

Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем смешные суммы месячных платежей. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень).

Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж.

Ну и часть платежей по мортгилжу можно списывать с налогов. Но есть ограничения в год, не более чем. Так зачем выплатить мортгидж досрочно и списать один раз, если можно платить долго и списывать каждый год? Ща объясню.Во-первых, В США аннуитет онли.То есть, все платежи одинаковые.Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока.Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю.Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции.Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем смешные суммы месячных платежей. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень).Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж.Ну и часть платежей по мортгилжу можно списывать с налогов. Но есть ограничения в год, не более чем. Так зачем выплатить мортгидж досрочно и списать один раз, если можно платить долго и списывать каждый год?

ануїтет насправді той же самий кредит, тільки у нього нерівномірне погашення суми кредиту - спочатку трохи, а потім все більше та більше. відповідно % зменшуються навпаки.

Додано: Чет 05 січ, 2023 23:51 Bolt написав: Investor_K написав: В районе Ейфелевой башни?

Когда заехал 2019 году в Париж по дороге в Мадрид на машине, решил показать детишкам Ейфилеву башню. Но около неё доипался какой-то афрофранцуз(чернее рубероида), чтобы я купил у него маленькую ейфелеву башню за 5€.Я сказал, что нету денег.Короче под конец торга, он предлагал за 1 € две маленьких ейфелевых башни. Но я сказал, что у меня нет таких денег. Короче:

Он-were are you from?

-I'm from ukraine.

-Он- O fuck. И убежал.

Но это все фигня, с тем когда я первый раз был в Париже в 2000 году тоже проездом. Мы ехали с группой в Тезе в тч я с приятелем. Во Львове мы купили на керамико-скульптурной фабрике несколько стеклянных ваз(вообще это должны были быть стеклянные яйца, но не было в наличии) Ну и в Париже пока народ шарился по всяким Трюмфальным аркам. Мы сели в метро(до того я ездил только в московском), которое показалось полным отстоем. Станции какие-то мелкие. Грязные. По дурости купили два билета по 8 франков. И тут же увидели как местные наепуют систему. Прижавшись друг другу проходят через турникет за один билет. Более спортивные товарищи просто перепрыгиват его. Поэтому кое где кроме турникета ещё были установлены дверцы. Короче так было сэкономлено 16фр. (туда, назад) 1бакс=7 фр. тогда. Заехали мы на станцию Порт де Клинкур(конец Монмартр), короче попали в Африку. Вдоль дороги распологалась сплошная барахолка, где прямо с ясфальта продавались все вперемешку и африканские статуэтки с чёрного дерева и тут же рядом свежевырваные с корнями автомобильные магнитолы и открученые велосипедные колеса. (пржже видели пристегнутую к дорожньому знаку раму с велика с которой было откручено абсолютно все😳) Полиция там ходила групами по 5-6 чел с собаками и небольшими пистолетами пулемётами. Короче пристроились мы около какого-то мужика который торговал чем то подобным. Подошли какие то люди и им понравилась ваза, короче они её купили. Тому мужику, возле которого мы стояли это не понравилось. Он начал, что киздеть по ихнему. Короче продали мы 3 оставшиеся вазы не сильно дороже чем мы их купили во Львове😾. Сели на метро и поехали в центр так как нужно было сделать дежурные снимки возле Собора матери, башни и Лувра.

У нас ещё было пару блоков сигарет и такой раритет сейчас как чёрная икра купленная на базаре по 34 грн(бакс по 5 грн был тогда) Обменяли в Тезе в винном магазине на ящик разного вина. Ех. Есть что вспомнить.

Когда заехал 2019 году в Париж по дороге в Мадрид на машине, решил показать детишкам Ейфилеву башню. Но около неё доипался какой-то афрофранцуз(чернее рубероида), чтобы я купил у него маленькую ейфелеву башню за 5€.Я сказал, что нету денег.Короче под конец торга, он предлагал за 1 € две маленьких ейфелевых башни. Но я сказал, что у меня нет таких денег. Короче:
Он-were are you from?
-I'm from ukraine.
-Он- O fuck. И убежал.
Но это все фигня, с тем когда я первый раз был в Париже в 2000 году тоже проездом. Мы ехали с группой в Тезе в тч я с приятелем. Во Львове мы купили на керамико-скульптурной фабрике несколько стеклянных ваз(вообще это должны были быть стеклянные яйца, но не было в наличии) Ну и в Париже пока народ шарился по всяким Трюмфальным аркам. Мы сели в метро(до того я ездил только в московском), которое показалось полным отстоем. Станции какие-то мелкие. Грязные. По дурости купили два билета по 8 франков. И тут же увидели как местные наепуют систему. Прижавшись друг другу проходят через турникет за один билет. Более спортивные товарищи просто перепрыгиват его. Поэтому кое где кроме турникета ещё были установлены дверцы. Короче так было сэкономлено 16фр. (туда, назад) 1бакс=7 фр. тогда. Заехали мы на станцию Порт де Клинкур(конец Монмартр), короче попали в Африку. Вдоль дороги распологалась сплошная барахолка, где прямо с ясфальта продавались все вперемешку и африканские статуэтки с чёрного дерева и тут же рядом свежевырваные с корнями автомобильные магнитолы и открученые велосипедные колеса. (пржже видели пристегнутую к дорожньому знаку раму с велика с которой было откручено абсолютно все😳) Полиция там ходила групами по 5-6 чел с собаками и небольшими пистолетами пулемётами. Короче пристроились мы около какого-то мужика который торговал чем то подобным. Подошли какие то люди и им понравилась ваза, короче они её купили. Тому мужику, возле которого мы стояли это не понравилось. Он начал, что киздеть по ихнему. Короче продали мы 3 оставшиеся вазы не сильно дороже чем мы их купили во Львове😾. Сели на метро и поехали в центр так как нужно было сделать дежурные снимки возле Собора матери, башни и Лувра.
У нас ещё было пару блоков сигарет и такой раритет сейчас как чёрная икра купленная на базаре по 34 грн(бакс по 5 грн был тогда) Обменяли в Тезе в винном магазине на ящик разного вина. Ех. Есть что вспомнить.
Это к я тому. Что если в Париже 20 лет такой трешак творился. То наврядли сейчас лучше стало. 😏
Прочла. Возник вопрос: а для чего вы в Тезе ездили?( В Париж, я так поняла, вообще случайно- просто мимо проезжали).

Додано: П'ят 06 січ, 2023 01:19 Wisznia2021 написав: Bolt написав: Investor_K написав: В районе Ейфелевой башни?

Когда заехал 2019 году в Париж по дороге в Мадрид на машине, решил показать детишкам Ейфилеву башню. Но около неё доипался какой-то афрофранцуз(чернее рубероида), чтобы я купил у него маленькую ейфелеву башню за 5€.Я сказал, что нету денег.Короче под конец торга, он предлагал за 1 € две маленьких ейфелевых башни. Но я сказал, что у меня нет таких денег. Короче:

Он-were are you from?

-I'm from ukraine.

-Он- O fuck. И убежал.

Но это все фигня, с тем когда я первый раз был в Париже в 2000 году тоже проездом. Мы ехали с группой в Тезе в тч я с приятелем. Во Львове мы купили на керамико-скульптурной фабрике несколько стеклянных ваз(вообще это должны были быть стеклянные яйца, но не было в наличии) Ну и в Париже пока народ шарился по всяким Трюмфальным аркам. Мы сели в метро(до того я ездил только в московском), которое показалось полным отстоем. Станции какие-то мелкие. Грязные. По дурости купили два билета по 8 франков. И тут же увидели как местные наепуют систему. Прижавшись друг другу проходят через турникет за один билет. Более спортивные товарищи просто перепрыгиват его. Поэтому кое где кроме турникета ещё были установлены дверцы. Короче так было сэкономлено 16фр. (туда, назад) 1бакс=7 фр. тогда. Заехали мы на станцию Порт де Клинкур(конец Монмартр), короче попали в Африку. Вдоль дороги распологалась сплошная барахолка, где прямо с ясфальта продавались все вперемешку и африканские статуэтки с чёрного дерева и тут же рядом свежевырваные с корнями автомобильные магнитолы и открученые велосипедные колеса. (пржже видели пристегнутую к дорожньому знаку раму с велика с которой было откручено абсолютно все😳) Полиция там ходила групами по 5-6 чел с собаками и небольшими пистолетами пулемётами. Короче пристроились мы около какого-то мужика который торговал чем то подобным. Подошли какие то люди и им понравилась ваза, короче они её купили. Тому мужику, возле которого мы стояли это не понравилось. Он начал, что киздеть по ихнему. Короче продали мы 3 оставшиеся вазы не сильно дороже чем мы их купили во Львове😾. Сели на метро и поехали в центр так как нужно было сделать дежурные снимки возле Собора матери, башни и Лувра.

У нас ещё было пару блоков сигарет и такой раритет сейчас как чёрная икра купленная на базаре по 34 грн(бакс по 5 грн был тогда) Обменяли в Тезе в винном магазине на ящик разного вина. Ех. Есть что вспомнить.

Это к я тому. Что если в Париже 20 лет такой трешак творился. То наврядли сейчас лучше стало. 😏 Когда заехал 2019 году в Париж по дороге в Мадрид на машине, решил показать детишкам Ейфилеву башню. Но около неё доипался какой-то афрофранцуз(чернее рубероида), чтобы я купил у него маленькую ейфелеву башню за 5€.Я сказал, что нету денег.Короче под конец торга, он предлагал за 1 € две маленьких ейфелевых башни. Но я сказал, что у меня нет таких денег. Короче:Он-were are you from?-I'm from ukraine.-Он- O fuck. И убежал.Но это все фигня, с тем когда я первый раз был в Париже в 2000 году тоже проездом. Мы ехали с группой в Тезе в тч я с приятелем. Во Львове мы купили на керамико-скульптурной фабрике несколько стеклянных ваз(вообще это должны были быть стеклянные яйца, но не было в наличии) Ну и в Париже пока народ шарился по всяким Трюмфальным аркам. Мы сели в метро(до того я ездил только в московском), которое показалось полным отстоем. Станции какие-то мелкие. Грязные. По дурости купили два билета по 8 франков. И тут же увидели как местные наепуют систему. Прижавшись друг другу проходят через турникет за один билет. Более спортивные товарищи просто перепрыгиват его. Поэтому кое где кроме турникета ещё были установлены дверцы. Короче так было сэкономлено 16фр. (туда, назад) 1бакс=7 фр. тогда. Заехали мы на станцию Порт де Клинкур(конец Монмартр), короче попали в Африку. Вдоль дороги распологалась сплошная барахолка, где прямо с ясфальта продавались все вперемешку и африканские статуэтки с чёрного дерева и тут же рядом свежевырваные с корнями автомобильные магнитолы и открученые велосипедные колеса. (пржже видели пристегнутую к дорожньому знаку раму с велика с которой было откручено абсолютно все😳) Полиция там ходила групами по 5-6 чел с собаками и небольшими пистолетами пулемётами. Короче пристроились мы около какого-то мужика который торговал чем то подобным. Подошли какие то люди и им понравилась ваза, короче они её купили. Тому мужику, возле которого мы стояли это не понравилось. Он начал, что киздеть по ихнему. Короче продали мы 3 оставшиеся вазы не сильно дороже чем мы их купили во Львове😾. Сели на метро и поехали в центр так как нужно было сделать дежурные снимки возле Собора матери, башни и Лувра.У нас ещё было пару блоков сигарет и такой раритет сейчас как чёрная икра купленная на базаре по 34 грн(бакс по 5 грн был тогда) Обменяли в Тезе в винном магазине на ящик разного вина. Ех. Есть что вспомнить.Это к я тому. Что если в Париже 20 лет такой трешак творился. То наврядли сейчас лучше стало. 😏

Прочла. Возник вопрос: а для чего вы в Тезе ездили?( В Париж, я так поняла, вообще случайно- просто мимо проезжали). Прочла. Возник вопрос: а для чего вы в Тезе ездили?( В Париж, я так поняла, вообще случайно- просто мимо проезжали).

Ну, была возможность за 220$, съездить в Тезе типа на паломничество, а по дороге туда-заезжал и в Дрезден и Париж, назад день на море в Сент Рафаэле, Венеция, Вена. Вена - как мне уже тогда показалось лучшее место для жизни в Европе.

Ну, була можливість за 220$, съездить в Тезе типа на паломничество, а по дороге туда-заезжал и в Дрезден и Париж, назад день на море в Сент Рафаэле, Венеция, Вена. Вена - как мне уже тогда показалось лучшее место для жизни в Европе.
Пы. Сы. Думал может во время поездки на нелегалку смоюсь в Европу. Но чёт побоялся прыгать в неизвестность. (на тот момент уже как год был выпускником полутеха без работы) У нас по концовке и так человек 5 после Италии не до считались. В основном, я так понял мамани там работали, а детишки таким способом к ним выбрались. 😏



Ща объясню.

Во-первых, В США аннуитет онли.

То есть, все платежи одинаковые.

Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока.

Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю.

Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции.

Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем смешные суммы месячных платежей. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень).

Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж.

Ну и часть платежей по мортгилжу можно списывать с налогов. Но есть ограничения в год, не более чем. Так зачем выплатить мортгидж досрочно и списать один раз, если можно платить долго и списывать каждый год? Ща объясню.Во-первых, В США аннуитет онли.То есть, все платежи одинаковые.Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока.Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю.Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции.Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень).Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж.Ну и часть платежей по мортгилжу можно списывать с налогов. Но есть ограничения в год, не более чем. Так зачем выплатить мортгидж досрочно и списать один раз, если можно платить долго и списывать каждый год?

Тоді виникають ще 2 питання:

1. А пенсіонеру 70 років не важкувато платити той ануїтет? Не згідний з тим що там "смешные суммы месячных платежей", це ж все-таки ануїтет. Доходи 45-річного і 70-річного зовсім різні! Крім того не зовсім зрозуміло як банк дає кредит на 30 років 45-річному. Як він має оплачувати кредит в 75 років?

Тоді виникають ще 2 питання:
1. А пенсіонеру 70 років не важкувато платити той ануїтет? Не згідний з тим що там "смешные суммы месячных платежей", це ж все-таки ануїтет. Доходи 45-річного і 70-річного зовсім різні! Крім того не зовсім зрозуміло як банк дає кредит на 30 років 45-річному. Як він має оплачувати кредит в 75 років?
2. А чи є взагалі зміст платити 70-річному? Я розумію що тривалість життя там вища. Але чи не можна укласти якийсь-такий договір страхування і вже нічого не платити до кінця життя. Чи там усі прагнуть потомкам нерухомість залиш

1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже.

Хрен его знает почему. Как правило, пенсионеры имеют несколько источников доходов. И продолжают платить налоги!!! Ну и главное, еще раз про этого водителя автобуса. Он свою квартиру давно выплатил. Наша ментальность - не иметь долгов, поскорей рассчитаться. Но! Он ее брал за 50 куе! Сейчас она минимум 250, но за такие-же деньги в его доме продалась такая-же но убитая, а у него хоть и поюзаный, но более-менее нормальный по местным меркам ремонт. Так-что стоит она 270-280.

Но он-то купил в 5 раз дещевле.

Сейчас при такой цене и по этому билдингу платеж банку будет где-то 1200-1300.

И это по конскому интерес-рейту. То есть, если он хотя-бы под 3% взял и от 50куе, то это было-бы...ща проверю на калкулаторе на трулии...

Ну вот, при цене 50 куе и интересе 3% при 20% дауне месячный платеж банку составляет ...тадам!

169 долларов.

2 раза зайти (не заехать) в магазин за продуктами. А когда он приехал, то 30 долларов было продуктов на семью.

Сейчас себе-бы такой платеж даже эсэсайщики-бы позволили. Только тогда они-бы не получали SSI.



2. А почему нет?

Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?

Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.

Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция. 1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже.Хрен его знает почему. Как правило, пенсионеры имеют несколько источников доходов. И продолжают платить налоги!!! Ну и главное, еще раз про этого водителя автобуса. Он свою квартиру давно выплатил. Наша ментальность - не иметь долгов, поскорей рассчитаться. Но! Он ее брал за 50 куе! Сейчас она минимум 250, но за такие-же деньги в его доме продалась такая-же но убитая, а у него хоть и поюзаный, но более-менее нормальный по местным меркам ремонт. Так-что стоит она 270-280.Но он-то купил в 5 раз дещевле.Сейчас при такой цене и по этому билдингу платеж банку будет где-то 1200-1300.И это по конскому интерес-рейту. То есть, если он хотя-бы под 3% взял и от 50куе, то это было-бы...ща проверю на калкулаторе на трулии...Ну вот, при цене 50 куе и интересе 3% при 20% дауне месячный платеж банку составляет ...тадам!169 долларов.2 раза зайти (не заехать) в магазин за продуктами. А когда он приехал, то 30 долларов было продуктов на семью.Сейчас себе-бы такой платеж даже эсэсайщики-бы позволили. Только тогда они-бы не получали SSI.2. А почему нет?Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция. rjkz

