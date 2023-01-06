Shaman написав:rjkz написав:
Ща объясню.
Во-первых, В США аннуитет онли.
То есть, все платежи одинаковые.
Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока.
Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю.
Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции.
Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем смешные суммы месячных платежей. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень).
Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж.
Ну и часть платежей по мортгилжу можно списывать с налогов. Но есть ограничения в год, не более чем. Так зачем выплатить мортгидж досрочно и списать один раз, если можно платить долго и списывать каждый год?
ануїтет насправді той же самий кредит, тільки у нього нерівномірне погашення суми кредиту - спочатку трохи, а потім все більше та більше. відповідно % зменшуються навпаки.
Да, я разве писал что-то другое?
Толька БЕЗ аннуитета я не слышал, чтобы кто-то брал мортгидж.
И в этой схеме есть несколько ловушек, которые очень непонравятся тем, кто не будет ДОЛГО владеть такой недвигой.
Такой мортгидж имеет смысл брать не очень долго или если рынок сильно растет.