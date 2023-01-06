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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 300301302303
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 03:45

  Shaman написав:
  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:За все життя так і не виплатили її. В спадок онукам перепадуть будинок з іпотекою, з якої залишилось доплатити частину суми.


Ща объясню.
Во-первых, В США аннуитет онли.
То есть, все платежи одинаковые.
Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока.
Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю.
Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции.
Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем смешные суммы месячных платежей. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень).
Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж.
Ну и часть платежей по мортгилжу можно списывать с налогов. Но есть ограничения в год, не более чем. Так зачем выплатить мортгидж досрочно и списать один раз, если можно платить долго и списывать каждый год?

ануїтет насправді той же самий кредит, тільки у нього нерівномірне погашення суми кредиту - спочатку трохи, а потім все більше та більше. відповідно % зменшуються навпаки.


Да, я разве писал что-то другое?
Толька БЕЗ аннуитета я не слышал, чтобы кто-то брал мортгидж.
И в этой схеме есть несколько ловушек, которые очень непонравятся тем, кто не будет ДОЛГО владеть такой недвигой.
Такой мортгидж имеет смысл брать не очень долго или если рынок сильно растет.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 08:31

Re: Еміграція, заробітчанство

все кредиты одинаковые
вы платите % на остаток задолженности + тело, аннуитет дает право меньше погашать тело в начале
не хотите не пользуйтесь этим правом и гасите тело бОльше, чем это требуется, досрочно, любые санкции за это не законны
остальное заблуждения невежд
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Хрен его знает почему. Как правило, пенсионеры имеют несколько источников доходов. И продолжают платить налоги!!! Ну и главное, еще раз про этого водителя автобуса. Он свою квартиру давно выплатил. Наша ментальность - не иметь долгов, поскорей рассчитаться. Но! Он ее брал за 50 куе! Сейчас она минимум 250, но за такие-же деньги в его доме продалась такая-же но убитая, а у него хоть и поюзаный, но более-менее нормальный по местным меркам ремонт. Так-что стоит она 270-280.
Но он-то купил в 5 раз дещевле.
Сейчас при такой цене и по этому билдингу платеж банку будет где-то 1200-1300.
И это по конскому интерес-рейту. То есть, если он хотя-бы под 3% взял и от 50куе, то это было-бы...ща проверю на калкулаторе на трулии...
Ну вот, при цене 50 куе и интересе 3% при 20% дауне месячный платеж банку составляет ...тадам!
169 долларов.
2 раза зайти (не заехать) в магазин за продуктами. А когда он приехал, то 30 долларов было продуктов на семью.
Сейчас себе-бы такой платеж даже эсэсайщики-бы позволили. Только тогда они-бы не получали SSI.

Всі ці байки про іпотеку на 30 років за курники нагадують таки самі байки про 30 років іпотеку на бетонну коробку десь у Челябінську.
Ми зараз стаємо на межі 3 Світової війни (в Китаї, Індії, Туреччині при владі достатньо авторитарні лідери, які сидять при владі вже дуже довго і можуть опинитися у ситуації путіна, де крім війни немає іншого механізму утримання влади).
І другий виклик - це декарбонізація. Провідні енергетичні компанії - виробники нафти ( в них горизонт зазвичай 10 років, а не 30 як у іпотечників) перестали вкладатися у нові проекти, а дивляться в бік відновлювальних джерел...
Так що кожен іпотечний проект слід розглядати з прицілом - а що, якщо не буде дешевої піджопної тачки/тачок, а доведеться купляти 2 Тесли на сім'ю, або їздити в сіті на трамвайчику (якщо він зберігся в місті)...
І те саме з опаленням - що буде, якщо газ буде ну просто дуже дорогий...
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:І те саме з опаленням - що буде, якщо газ буде ну просто дуже дорогий...

Знову казки за опалення, весь грудень на вулиці +10, опалення реально включали 2 вечора трохи. Зараз січень, сьогодні обіцяють вдень сонячно і +10.
За грудень опалення і гаряча вода вийшли в 65 zl на двох людей.
Це при цьому газ вже який тиждень дешевшає...
BIGor
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