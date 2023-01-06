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Дюрі-бачі написав:За все життя так і не виплатили її. В спадок онукам перепадуть будинок з іпотекою, з якої залишилось доплатити частину суми.
Ща объясню. Во-первых, В США аннуитет онли. То есть, все платежи одинаковые. Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока. Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю. Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции. Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем смешные суммы месячных платежей. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень). Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж. Ну и часть платежей по мортгилжу можно списывать с налогов. Но есть ограничения в год, не более чем. Так зачем выплатить мортгидж досрочно и списать один раз, если можно платить долго и списывать каждый год?
ануїтет насправді той же самий кредит, тільки у нього нерівномірне погашення суми кредиту - спочатку трохи, а потім все більше та більше. відповідно % зменшуються навпаки.
Да, я разве писал что-то другое? Толька БЕЗ аннуитета я не слышал, чтобы кто-то брал мортгидж. И в этой схеме есть несколько ловушек, которые очень непонравятся тем, кто не будет ДОЛГО владеть такой недвигой. Такой мортгидж имеет смысл брать не очень долго или если рынок сильно растет.
все кредиты одинаковые вы платите % на остаток задолженности + тело, аннуитет дает право меньше погашать тело в начале не хотите не пользуйтесь этим правом и гасите тело бОльше, чем это требуется, досрочно, любые санкции за это не законны остальное заблуждения невежд
Denik написав:І те саме з опаленням - що буде, якщо газ буде ну просто дуже дорогий...
Знову казки за опалення, весь грудень на вулиці +10, опалення реально включали 2 вечора трохи. Зараз січень, сьогодні обіцяють вдень сонячно і +10. За грудень опалення і гаряча вода вийшли в 65 zl на двох людей. Це при цьому газ вже який тиждень дешевшає...
Denik написав:І те саме з опаленням - що буде, якщо газ буде ну просто дуже дорогий...
Знову казки за опалення, весь грудень на вулиці +10, опалення реально включали 2 вечора трохи. Зараз січень, сьогодні обіцяють вдень сонячно і +10. За грудень опалення і гаряча вода вийшли в 65 zl на двох людей. Це при цьому газ вже який тиждень дешевшає...
це ви з якою температурою звикли жити?
бо хоч й тепло, але треба включати опалення, інакше вже не комфортно.
не знаю скільки в Польші коштує газ, навіть цікаво - подивиться у платіжці. але в України, нагадаю, газ для населення коштує 8 грн/м3 при ринковій - 30 грн/м3. це тимчасове явище, але має місце бути. чому зараз тримають ціну зрозуміло - але в Європі не так.
Denik написав:І те саме з опаленням - що буде, якщо газ буде ну просто дуже дорогий...
Знову казки за опалення, весь грудень на вулиці +10, опалення реально включали 2 вечора трохи. Зараз січень, сьогодні обіцяють вдень сонячно і +10. За грудень опалення і гаряча вода вийшли в 65 zl на двох людей. Це при цьому газ вже який тиждень дешевшає...
це ви з якою температурою звикли жити?
бо хоч й тепло, але треба включати опалення, інакше вже не комфортно.
не знаю скільки в Польші коштує газ, навіть цікаво - подивиться у платіжці. але в України, нагадаю, газ для населення коштує 8 грн/м3 при ринковій - 30 грн/м3. це тимчасове явище, але має місце бути. чому зараз тримають ціну зрозуміло - але в Європі не так.
В Україні звикли зимою жити при температурі в квартирі 15-18, а тут в квартирах тепліше - бо є утеплення. В платіжці абонементна плата ітд, і переводять в kWh, але в результаті біля 2,3 zl/м3 - це по курсу 8,5 = 19,55 грн/м3 Ну далі будемо дивитись що покаже січень і лютий, але ніяких 300 Евро в місяць поки нема...
nekefer написав:все кредиты одинаковые вы платите % на остаток задолженности + тело, аннуитет дает право меньше погашать тело в начале не хотите не пользуйтесь этим правом и гасите тело бОльше, чем это требуется, досрочно, любые санкции за это не законны остальное заблуждения невежд
rjkz написав:2. А почему нет? Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке? Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются. Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.
В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%
Думаю, що в США я би давно був би доларовим мультімільонером.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 06 січ, 2023 12:37, всього редагувалось 1 раз.
По словам Кишоре Махбубани, постоянного секретаря Министерства иностранных дел Сингапура, «по сравнению с 1960 г. население США выросло на 41%. За то же время уровень тяжких преступлений возрос на 560%; количество незаконнорожденных детей — на 419%; количество разводов — на 400%; количество детей, живущих в неполных семьях — на 300%; число самоубийств среди подростков — более, чем на 200%; а средний уровень тестов Scholastic Aptitude Tests упал на 80 пунктов»
BIGor написав:Знову казки за опалення, весь грудень на вулиці +10, опалення реально включали 2 вечора трохи. Зараз січень, сьогодні обіцяють вдень сонячно і +10. За грудень опалення і гаряча вода вийшли в 65 zl на двох людей. Це при цьому газ вже який тиждень дешевшає...
це ви з якою температурою звикли жити?
бо хоч й тепло, але треба включати опалення, інакше вже не комфортно.
не знаю скільки в Польші коштує газ, навіть цікаво - подивиться у платіжці. але в України, нагадаю, газ для населення коштує 8 грн/м3 при ринковій - 30 грн/м3. це тимчасове явище, але має місце бути. чому зараз тримають ціну зрозуміло - але в Європі не так.
В Україні звикли зимою жити при температурі в квартирі 15-18, а тут в квартирах тепліше - бо є утеплення. В платіжці абонементна плата ітд, і переводять в kWh, але в результаті біля 2,3 zl/м3 - це по курсу 8,5 = 19,55 грн/м3 Ну далі будемо дивитись що покаже січень і лютий, але ніяких 300 Евро в місяць поки нема...
Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум. У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення
По словам Кишоре Махбубани, постоянного секретаря Министерства иностранных дел Сингапура, «по сравнению с 1960 г. население США выросло на 41%. За то же время уровень тяжких преступлений возрос на 560%; количество незаконнорожденных детей — на 419%; количество разводов — на 400%; количество детей, живущих в неполных семьях — на 300%; число самоубийств среди подростков — более, чем на 200%; а средний уровень тестов Scholastic Aptitude Tests упал на 80 пунктов»