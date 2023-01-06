Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 301302303304305306> Додано: П'ят 06 січ, 2023 03:45 Shaman написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав: За все життя так і не виплатили її. В спадок онукам перепадуть будинок з іпотекою, з якої залишилось доплатити частину суми. За все життя так і не виплатили її. В спадок онукам перепадуть будинок з іпотекою, з якої залишилось доплатити частину суми.



Ща объясню.

Во-первых, В США аннуитет онли.

То есть, все платежи одинаковые.

Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока.

Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю.

Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции.

Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем смешные суммы месячных платежей. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень).

Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж.

Ну и часть платежей по мортгилжу можно списывать с налогов. Но есть ограничения в год, не более чем. Так зачем выплатить мортгидж досрочно и списать один раз, если можно платить долго и списывать каждый год? Ща объясню.Во-первых, В США аннуитет онли.То есть, все платежи одинаковые.Но в начале выплат платежи почти полностью идут на погащение %% (интерес) банку, постепенно увеличивая сумму самого тела (принципал) к концу срока.Таким образом, если человек в 45 лет взял 30 летний мортгидж, то к 70 годам, он платит практически только тело кредита и %% близки к нулю.Вопрос - зачем торопиться выплачивать такой долг? Особенно на фоне инфляции.Во вторых, если ипотека бралась 30 лет назад, то там совсем смешные суммы месячных платежей. Я вам так могу проиллюстрировать, знаю человека, которая отказалась примерно 30 лет назад выкупить квартиру которую рентовала и сейчас рентует за 30 куе, а сейчас она стоит 250 минимум (дом старый очень).Вот посчитайте сколько у нее сейчас был-бы месячный платеж.Ну и часть платежей по мортгилжу можно списывать с налогов. Но есть ограничения в год, не более чем. Так зачем выплатить мортгидж досрочно и списать один раз, если можно платить долго и списывать каждый год?

ануїтет насправді той же самий кредит, тільки у нього нерівномірне погашення суми кредиту - спочатку трохи, а потім все більше та більше. відповідно % зменшуються навпаки. ануїтет насправді той же самий кредит, тільки у нього нерівномірне погашення суми кредиту - спочатку трохи, а потім все більше та більше. відповідно % зменшуються навпаки.



Да, я разве писал что-то другое?

Толька БЕЗ аннуитета я не слышал, чтобы кто-то брал мортгидж.

И в этой схеме есть несколько ловушек, которые очень непонравятся тем, кто не будет ДОЛГО владеть такой недвигой.

Такой мортгидж имеет смысл брать не очень долго или если рынок сильно растет. Да, я разве писал что-то другое?Толька БЕЗ аннуитета я не слышал, чтобы кто-то брал мортгидж.И в этой схеме есть несколько ловушек, которые очень непонравятся тем, кто не будет ДОЛГО владеть такой недвигой.Такой мортгидж имеет смысл брать не очень долго или если рынок сильно растет. rjkz

Повідомлень: 14093 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7380 раз. Подякували: 4413 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 08:31 Re: Еміграція, заробітчанство все кредиты одинаковые

вы платите % на остаток задолженности + тело, аннуитет дает право меньше погашать тело в начале

не хотите не пользуйтесь этим правом и гасите тело бОльше, чем это требуется, досрочно, любые санкции за это не законны

остальное заблуждения невежд nekefer

Повідомлень: 354 З нами з: 24.10.14 Подякував: 28 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:56 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: І те саме з опаленням - що буде, якщо газ буде ну просто дуже дорогий... І те саме з опаленням - що буде, якщо газ буде ну просто дуже дорогий...

Знову казки за опалення, весь грудень на вулиці +10, опалення реально включали 2 вечора трохи. Зараз січень, сьогодні обіцяють вдень сонячно і +10.

За грудень опалення і гаряча вода вийшли в 65 zl на двох людей.

Це при цьому газ вже який тиждень дешевшає... Знову казки за опалення, весь грудень на вулиці +10, опалення реально включали 2 вечора трохи. Зараз січень, сьогодні обіцяють вдень сонячно і +10.За грудень опалення і гаряча вода вийшли вЦе при цьому газ вже який тиждень дешевшає... BIGor

Повідомлень: 7165 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1092 раз. Подякували: 1507 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:47 BIGor написав: Denik написав: І те саме з опаленням - що буде, якщо газ буде ну просто дуже дорогий... І те саме з опаленням - що буде, якщо газ буде ну просто дуже дорогий...

Знову казки за опалення, весь грудень на вулиці +10, опалення реально включали 2 вечора трохи. Зараз січень, сьогодні обіцяють вдень сонячно і +10.

За грудень опалення і гаряча вода вийшли в 65 zl на двох людей.

Це при цьому газ вже який тиждень дешевшає... Знову казки за опалення, весь грудень на вулиці +10, опалення реально. Зараз січень, сьогодні обіцяють вдень сонячно і +10.За грудень опалення і гаряча вода вийшли вЦе при цьому газ вже який тиждень дешевшає...

це ви з якою температурою звикли жити?



бо хоч й тепло, але треба включати опалення, інакше вже не комфортно.



не знаю скільки в Польші коштує газ, навіть цікаво - подивиться у платіжці. але в України, нагадаю, газ для населення коштує 8 грн/м3 при ринковій - 30 грн/м3. це тимчасове явище, але має місце бути. чому зараз тримають ціну зрозуміло - але в Європі не так. це ви з якою температурою звикли жити?бо хоч й тепло, але треба включати опалення, інакше вже не комфортно.не знаю скільки в Польші коштує газ, навіть цікаво - подивиться у платіжці. але в України, нагадаю, газ для населення коштує 8 грн/м3 при ринковій - 30 грн/м3. це тимчасове явище, але має місце бути. чому зараз тримають ціну зрозуміло - але в Європі не так. Shaman

Повідомлень: 2697 З нами з: 29.09.19 Подякував: 385 раз. Подякували: 823 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:57 Shaman написав: BIGor написав: Denik написав: І те саме з опаленням - що буде, якщо газ буде ну просто дуже дорогий... І те саме з опаленням - що буде, якщо газ буде ну просто дуже дорогий...

Знову казки за опалення, весь грудень на вулиці +10, опалення реально включали 2 вечора трохи. Зараз січень, сьогодні обіцяють вдень сонячно і +10.

За грудень опалення і гаряча вода вийшли в 65 zl на двох людей.

Це при цьому газ вже який тиждень дешевшає... Знову казки за опалення, весь грудень на вулиці +10, опалення реально. Зараз січень, сьогодні обіцяють вдень сонячно і +10.За грудень опалення і гаряча вода вийшли вЦе при цьому газ вже який тиждень дешевшає...

це ви з якою температурою звикли жити?



бо хоч й тепло, але треба включати опалення, інакше вже не комфортно.



не знаю скільки в Польші коштує газ, навіть цікаво - подивиться у платіжці. але в України, нагадаю, газ для населення коштує 8 грн/м3 при ринковій - 30 грн/м3. це тимчасове явище, але має місце бути. чому зараз тримають ціну зрозуміло - але в Європі не так. це ви з якою температурою звикли жити?бо хоч й тепло, але треба включати опалення, інакше вже не комфортно.не знаю скільки в Польші коштує газ, навіть цікаво - подивиться у платіжці. але в України, нагадаю, газ для населення коштує 8 грн/м3 при ринковій - 30 грн/м3. це тимчасове явище, але має місце бути. чому зараз тримають ціну зрозуміло - але в Європі не так.

В Україні звикли зимою жити при температурі в квартирі 15-18, а тут в квартирах тепліше - бо є утеплення.

В платіжці абонементна плата ітд, і переводять в kWh, але в результаті біля 2,3 zl/м3 - це по курсу 8,5 = 19,55 грн/м3

Ну далі будемо дивитись що покаже січень і лютий, але ніяких 300 Евро в місяць поки нема... В Україні звикли зимою жити при температурі в квартирі 15-18, а тут в квартирах тепліше - бо є утеплення.В платіжці абонементна плата ітд, і переводять в kWh, але в результаті біля- це по курсу 8,5 = 19,55 грн/м3Ну далі будемо дивитись що покаже січень і лютий, але ніяких 300 Евро в місяць поки нема... BIGor

Повідомлень: 7165 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1092 раз. Подякували: 1507 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:32 Re: Еміграція, заробітчанство nekefer написав: все кредиты одинаковые

вы платите % на остаток задолженности + тело, аннуитет дает право меньше погашать тело в начале

не хотите не пользуйтесь этим правом и гасите тело бОльше, чем это требуется, досрочно, любые санкции за это не законны

остальное заблуждения невежд Головна різниця в графіку обов'язкових платежів. Головна різниця в графіку обов'язкових платежів. Faceless

Модератор Повідомлень: 32541 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1360 раз. Подякували: 7666 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:35 rjkz написав: 2. А почему нет?

Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?

Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.

Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.

2. А почему нет?Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.

В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%



Думаю, що в США я би давно був би доларовим мультімільонером. В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%Думаю, що в США я би давно був би доларовим мультімільонером. Востаннє редагувалось flyman в П'ят 06 січ, 2023 12:37, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 30314 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:37 По словам Кишоре Махбубани, постоянного секретаря Министерства иностранных дел Сингапура, «по сравнению с 1960 г. население США выросло на 41%. За то же время уровень тяжких преступлений возрос на 560%; количество незаконнорожденных детей — на 419%; количество разводов — на 400%; количество детей, живущих в неполных семьях — на 300%; число самоубийств среди подростков — более, чем на 200%; а средний уровень тестов Scholastic Aptitude Tests упал на 80 пунктов»

в целом интересная книга - сравнение разных стран

Скачивайте читайте

https://www.rulit.me/download-books-175991.html?t=pdf

(не реклама, сам читаю) в целом интересная книга - сравнение разных странСкачивайте читайте(не реклама, сам читаю) Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 06 січ, 2023 12:37, всього редагувалось 2 разів. vitaliian

Повідомлень: 16050 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2951 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:37 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: Знову казки за опалення, весь грудень на вулиці +10, опалення реально включали 2 вечора трохи. Зараз січень, сьогодні обіцяють вдень сонячно і +10.

За грудень опалення і гаряча вода вийшли в 65 zl на двох людей.

Це при цьому газ вже який тиждень дешевшає... Знову казки за опалення, весь грудень на вулиці +10, опалення реально. Зараз січень, сьогодні обіцяють вдень сонячно і +10.За грудень опалення і гаряча вода вийшли вЦе при цьому газ вже який тиждень дешевшає...

це ви з якою температурою звикли жити?



бо хоч й тепло, але треба включати опалення, інакше вже не комфортно.



не знаю скільки в Польші коштує газ, навіть цікаво - подивиться у платіжці. але в України, нагадаю, газ для населення коштує 8 грн/м3 при ринковій - 30 грн/м3. це тимчасове явище, але має місце бути. чому зараз тримають ціну зрозуміло - але в Європі не так. це ви з якою температурою звикли жити?бо хоч й тепло, але треба включати опалення, інакше вже не комфортно.не знаю скільки в Польші коштує газ, навіть цікаво - подивиться у платіжці. але в України, нагадаю, газ для населення коштує 8 грн/м3 при ринковій - 30 грн/м3. це тимчасове явище, але має місце бути. чому зараз тримають ціну зрозуміло - але в Європі не так.

В Україні звикли зимою жити при температурі в квартирі 15-18, а тут в квартирах тепліше - бо є утеплення.

В платіжці абонементна плата ітд, і переводять в kWh, але в результаті біля 2,3 zl/м3 - це по курсу 8,5 = 19,55 грн/м3

Ну далі будемо дивитись що покаже січень і лютий, але ніяких 300 Евро в місяць поки нема... В Україні звикли зимою жити при температурі в квартирі 15-18, а тут в квартирах тепліше - бо є утеплення.В платіжці абонементна плата ітд, і переводять в kWh, але в результаті біля- це по курсу 8,5 = 19,55 грн/м3Ну далі будемо дивитись що покаже січень і лютий, але ніяких 300 Евро в місяць поки нема...



Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.

У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення Faceless

Модератор Повідомлень: 32541 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1360 раз. Подякували: 7666 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:39 vitaliian написав: По словам Кишоре Махбубани, постоянного секретаря Министерства иностранных дел Сингапура, «по сравнению с 1960 г. население США выросло на 41%. За то же время уровень тяжких преступлений возрос на 560%; количество незаконнорожденных детей — на 419%; количество разводов — на 400%; количество детей, живущих в неполных семьях — на 300%; число самоубийств среди подростков — более, чем на 200%; а средний уровень тестов Scholastic Aptitude Tests упал на 80 пунктов»

в целом интересная книга - сравнение разных стран

Скачивайте читайте

https://www.rulit.me/download-books-175991.html?t=pdf

(не реклама, сам читаю) в целом интересная книга - сравнение разных странСкачивайте читайте(не реклама, сам читаю)

З цього висновок, що в США понаїхало різного сброду.

А така колись була: не держава, а мрія. З цього висновок, що в США понаїхало різного сброду.А така колись була: не держава, а мрія. flyman

Повідомлень: 30314 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 301302303304305306> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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