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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 302303304305306>
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:39

  flyman написав:які на далекому горизонті дають в середньому +7%
акции крипта - не гарантированный доход. Типа нанимается мух айтишнеком, а заплатят или не заплатят точно не знаешь. Аренда и депозиты доход относительно гарантированный. Арендатор если не заплатит получит пинком под зад. Кроме того есть гарантийный депозит. За банк ответит фонд.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:43

  flyman написав:
  rjkz написав:2. А почему нет?
Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?
Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.
Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.

В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%

Думаю, що в США я би давно був би доларовим мультімільонером.

"хорошо, там где нас нет" :D

а слабо в Штатах прожить на 134 дол в месяц? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:44

  flyman написав:З цього висновок, що в США понаїхало різного сброду.
А така колись була: не держава, а мрія
попробуй читать не только vitaliian но и другие книги
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:45

  flyman написав:
  rjkz написав:2. А почему нет?
Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?
Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.
Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.

В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%

Думаю, що в США я би давно був би доларовим мультімільонером.

Спочатку заплати податки з продажу тих акцій - побачиш яким доларовим "мультімільонером" станеш :D.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:49

  vitaliian написав:
  flyman написав:З цього висновок, що в США понаїхало різного сброду.
А така колись була: не держава, а мрія
попробуй читать не только vitaliian но и другие книги

Далі цитата, з тої ж книжки:

В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".

Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:50

фінсамурай

  BIGor написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:2. А почему нет?
Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?
Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.
Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.

В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%

Думаю, що в США я би давно був би доларовим мультімільонером.

Спочатку заплати податки з продажу тих акцій - побачиш яким доларовим "мультімільонером" станеш :D.


https://www.financialsamurai.com/achieving-financial-independence-on-a-modest-income/

з.і.
колишній адитор із великої четвірки мав би знати, коли, як і з чого платиться податок
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 06 січ, 2023 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:52

  flyman написав:їдуть понаїхи в США а не в Китай
в Канаду тоже едут, а там полярный круг, снега выше крыши, балду не попинаешь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:53

  rjkz написав:1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже.

75-річний водій автобуса! Офігеть...
Трудоголіки вони все-таки. А може роботи у них легша(організованіша).
Хоча думаю у нас(в Україні) те ж таке буде років через 20-30. Особливо враховуючи нашу демографічну ситуацію. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:55

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:З цього висновок, що в США понаїхало різного сброду.
А така колись була: не держава, а мрія
попробуй читать не только vitaliian но и другие книги

Далі цитата, з тої ж книжки:

В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".

Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай.

Молодец, там же кстати ответы почему вся передовая электроника (оптика, жёсткие диски) собирается в Азии. Ранее я смотрел видео про китайские школы и был очень удивлен их прогрессивностью. Если найду выложу.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 06 січ, 2023 13:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:55

  vitaliian написав:
  flyman написав:їдуть понаїхи в США а не в Китай
в Канаду тоже едут, а там полярный круг, снега выше крыши, балду не попинаешь.

Може тому що там не давлять танками тисячі молодих людей, які хочуть свободи
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