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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 302303304305306> Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:39 flyman написав: які на далекому горизонті дають в середньому +7% які на далекому горизонті дають в середньому +7% акции крипта - не гарантированный доход. Типа нанимается мух айтишнеком, а заплатят или не заплатят точно не знаешь. Аренда и депозиты доход относительно гарантированный. Арендатор если не заплатит получит пинком под зад. Кроме того есть гарантийный депозит. За банк ответит фонд. акции крипта - не гарантированный доход. Типа нанимается мух айтишнеком, а заплатят или не заплатят точно не знаешь. Аренда и депозиты доход относительно гарантированный. Арендатор если не заплатит получит пинком под зад. Кроме того есть гарантийный депозит. За банк ответит фонд. vitaliian

Повідомлень: 16051 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2951 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:43 flyman написав: rjkz написав: 2. А почему нет?

Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?

Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.

Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.

2. А почему нет?Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.

В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%



Думаю, що в США я би давно був би доларовим мультімільонером. В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%Думаю, що в США я би

"хорошо, там где нас нет"



а слабо в Штатах прожить на 134 дол в месяц? "хорошо, там где нас нет"а слабо в Штатах прожить на 134 дол в месяц? Shaman

Повідомлень: 2697 З нами з: 29.09.19 Подякував: 385 раз. Подякували: 823 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:44 flyman написав: З цього висновок, що в США понаїхало різного сброду.

А така колись була: не держава, а мрія З цього висновок, що в США понаїхало різного сброду.А така колись була: не держава, а мрія попробуй читать не только vitaliian но и другие книги попробуй читать не только vitaliian но и другие книги vitaliian

Повідомлень: 16051 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2951 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:45 flyman написав: rjkz написав: 2. А почему нет?

Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?

Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.

Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.

2. А почему нет?Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.

В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%



Думаю, що в США я би давно був би доларовим мультімільонером. В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%Думаю, що в США я би давно

Спочатку заплати податки з продажу тих акцій - побачиш яким доларовим "мультімільонером" станеш . Спочатку заплати податки з продажу тих акцій - побачиш яким доларовим "мультімільонером" станеш BIGor

Повідомлень: 7165 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1092 раз. Подякували: 1507 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:49 vitaliian написав: flyman написав: З цього висновок, що в США понаїхало різного сброду.

А така колись була: не держава, а мрія З цього висновок, що в США понаїхало різного сброду.А така колись була: не держава, а мрія попробуй читать не только vitaliian но и другие книги попробуй читать не только vitaliian но и другие книги

Далі цитата, з тої ж книжки:



В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".



Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай. Далі цитата, з тої ж книжки:В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай. flyman

Повідомлень: 30314 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:50 фінсамурай BIGor написав: flyman написав: rjkz написав: 2. А почему нет?

Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?

Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.

Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.

2. А почему нет?Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.

В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%



Думаю, що в США я би давно був би доларовим мультімільонером. В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%Думаю, що в США я би давно

Спочатку заплати податки з продажу тих акцій - побачиш яким доларовим "мультімільонером" станеш . Спочатку заплати податки з продажу тих акцій - побачиш яким доларовим "мультімільонером" станеш



https://www.financialsamurai.com/achieving-financial-independence-on-a-modest-income/



з.і.

колишній адитор із великої четвірки мав би знати, коли, як і з чого платиться податок з.і.колишній адитор із великої четвірки мав би знати, коли, як і з чого платиться податок Востаннє редагувалось flyman в П'ят 06 січ, 2023 12:52, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 30314 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:52 flyman написав: їдуть понаїхи в США а не в Китай їдуть понаїхи в США а не в Китай в Канаду тоже едут, а там полярный круг, снега выше крыши, балду не попинаешь. в Канаду тоже едут, а там полярный круг, снега выше крыши, балду не попинаешь. vitaliian

Повідомлень: 16051 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2951 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:53 rjkz написав: 1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже. 1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже.

75-річний водій автобуса! Офігеть...

Трудоголіки вони все-таки. А може роботи у них легша(організованіша).

Хоча думаю у нас(в Україні) те ж таке буде років через 20-30. Особливо враховуючи нашу демографічну ситуацію. 75-річний водій автобуса! Офігеть...Трудоголіки вони все-таки. А може роботи у них легша(організованіша).Хоча думаю у нас(в Україні) те ж таке буде років через 20-30. Особливо враховуючи нашу демографічну ситуацію. andrijk777

Повідомлень: 4325 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:55 flyman написав: vitaliian написав: flyman написав: З цього висновок, що в США понаїхало різного сброду.

А така колись була: не держава, а мрія З цього висновок, що в США понаїхало різного сброду.А така колись була: не держава, а мрія попробуй читать не только vitaliian но и другие книги попробуй читать не только vitaliian но и другие книги

Далі цитата, з тої ж книжки:



В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".



Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай. Далі цитата, з тої ж книжки:В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай.

Молодец, там же кстати ответы почему вся передовая электроника (оптика, жёсткие диски) собирается в Азии. Ранее я смотрел видео про китайские школы и был очень удивлен их прогрессивностью. Если найду выложу.

Молодец, там же кстати ответы почему вся передовая электроника (оптика, жёсткие диски) собирается в Азии. Ранее я смотрел видео про китайские школы и был очень удивлен их прогрессивностью. Если найду выложу. Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 06 січ, 2023 13:00, всього редагувалось 2 разів. vitaliian

Повідомлень: 16051 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2951 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:55 vitaliian написав: flyman написав: їдуть понаїхи в США а не в Китай їдуть понаїхи в США а не в Китай в Канаду тоже едут, а там полярный круг, снега выше крыши, балду не попинаешь. в Канаду тоже едут, а там полярный круг, снега выше крыши, балду не попинаешь.

Може тому що там не давлять танками тисячі молодих людей, які хочуть свободи Може тому що там не давлять танками тисячі молодих людей, які хочуть свободи flyman

Повідомлень: 30314 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 302303304305306> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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