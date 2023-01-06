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flyman написав:які на далекому горизонті дають в середньому +7%
акции крипта - не гарантированный доход. Типа нанимается мух айтишнеком, а заплатят или не заплатят точно не знаешь. Аренда и депозиты доход относительно гарантированный. Арендатор если не заплатит получит пинком под зад. Кроме того есть гарантийный депозит. За банк ответит фонд.
rjkz написав:2. А почему нет? Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке? Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются. Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.
В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%
Думаю, що в США я би давно був би доларовим мультімільонером.
rjkz написав:2. А почему нет? Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке? Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются. Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.
В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%
Думаю, що в США я би давно був би доларовим мультімільонером.
Спочатку заплати податки з продажу тих акцій - побачиш яким доларовим "мультімільонером" станеш .
flyman написав:З цього висновок, що в США понаїхало різного сброду. А така колись була: не держава, а мрія
попробуй читать не только vitaliian но и другие книги
Далі цитата, з тої ж книжки: В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".
rjkz написав:2. А почему нет? Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке? Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются. Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.
В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%
Думаю, що в США я би давно був би доларовим мультімільонером.
Спочатку заплати податки з продажу тих акцій - побачиш яким доларовим "мультімільонером" станеш .
rjkz написав:1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже.
75-річний водій автобуса! Офігеть... Трудоголіки вони все-таки. А може роботи у них легша(організованіша). Хоча думаю у нас(в Україні) те ж таке буде років через 20-30. Особливо враховуючи нашу демографічну ситуацію.
flyman написав:З цього висновок, що в США понаїхало різного сброду. А така колись була: не держава, а мрія
попробуй читать не только vitaliian но и другие книги
Далі цитата, з тої ж книжки: В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".
Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай.
Молодец, там же кстати ответы почему вся передовая электроника (оптика, жёсткие диски) собирается в Азии. Ранее я смотрел видео про китайские школы и был очень удивлен их прогрессивностью. Если найду выложу.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 06 січ, 2023 13:00, всього редагувалось 2 разів.